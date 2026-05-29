Проверка слуха: действительно ли запретят пользоваться мобильными телефонами на АЗС с 1 июня

МЧС развеяло слухи о запрете мобильных телефонов на АЗС с 1 июня 2026 года

Водителей напугали новыми правилами на АЗС, но запрета на мобильные телефоны не появится. МЧС официально опровергло слухи, а юристы объяснили, почему разговоры по телефону не приведут к штрафу или отказу в обслуживании. Что реально изменится с 1 июня и как не попасть в неловкую ситуацию - разбираемся подробно.

Новость о якобы грядущем запрете на использование мобильных телефонов на автозаправочных станциях с 1 июня 2026 года вызвала бурное обсуждение среди российских автомобилистов. Причина проста: для многих водителей смартфон давно стал неотъемлемой частью повседневной жизни, а заправка - место, где часто приходится решать рабочие и личные вопросы на ходу. Поэтому любые ограничения в этой сфере воспринимаются особенно остро.

Как сообщает Autonews, в пресс-службе МЧС России официально заявили: информация о запрете на использование мобильных телефонов на АЗС не соответствует действительности. Ведомство подчеркнуло, что действующие нормативы не содержат прямого запрета на разговоры по мобильному или использование смартфонов на территории заправок. Более того, в МЧС не рассматривают возможность введения подобных ограничений в ближайшее время.

С 1 июня действительно вступает в силу новый свод правил, касающийся противопожарной безопасности на стоянках автомобилей. Однако, как отмечают автоюристы, в этих документах нет ни одного пункта, который бы ограничивал или запрещал использование мобильных устройств на АЗС. Юрист Лев Воропаев пояснил, что новые нормы не затрагивают этот вопрос, а его коллега Дмитрий Дугин добавил: пока не существует ни одного нормативно-правового акта, который бы запрещал пользоваться телефоном вне салона автомобиля во время заправки.

Тем не менее, ранее в СМИ появлялись заявления, что с 1 июня водителям могут отказать в обслуживании или даже внести в черный список за разговор по телефону вне машины на заправке. Эти опасения, по мнению экспертов, не имеют под собой юридической основы. На практике сотрудники АЗС могут попросить убрать телефон только в случае, если его использование создает реальную угрозу безопасности или мешает работе персонала. Но формального основания для отказа в обслуживании из-за разговора по мобильному нет.

Интересно, что подобные слухи о запретах на АЗС появляются не впервые. Водители часто сталкиваются с мифами о новых штрафах или ограничениях, которые на деле оказываются преувеличением. Такие истории показывают, как быстро распространяются недостоверные новости и насколько важно проверять информацию.

Для справки: в большинстве стран мира использование мобильных телефонов на АЗС не запрещено на законодательном уровне, хотя отдельные операторы могут устанавливать свои внутренние правила. В России же основной акцент делается на соблюдении мер пожарной безопасности - например, запрещено курить и использовать открытый огонь. Мобильные устройства, согласно современным исследованиям, не представляют значительной угрозы при условии их исправности и правильной эксплуатации. Поэтому автомобилистам стоит ориентироваться на официальные разъяснения и не поддаваться панике из-за слухов.