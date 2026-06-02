Новые правила парковки электромобилей в подземных паркингах: разбираем, что это значит для водителей

МЧС ввело новые правила для электрокаров: как изменятся подземные паркинги

С 1 июня в России вступили в силу новые требования МЧС к размещению электромобилей и гибридов на подземных стоянках. Теперь для таких машин выделяют отдельные зоны с усиленной защитой. Почему это важно для водителей и что изменится для новых паркингов - объясняем подробно, с разъяснениями экспертов и свежими примерами.

С 1 июня в России вступили в силу новые требования МЧС к размещению электромобилей и гибридов на подземных стоянках. Теперь для таких машин выделяют отдельные зоны с усиленной защитой. Почему это важно для водителей и что изменится для новых паркингов - объясняем подробно, с разъяснениями экспертов и свежими примерами.

Владельцам электромобилей и гибридов в России стоит обратить внимание на свежие изменения в правилах противопожарной безопасности. С 1 июня 2026 года МЧС ужесточило требования к размещению таких машин на подземных парковках. Нововведения касаются только новых и строящихся объектов, но уже сейчас вызывают вопросы у многих автомобилистов.

Главное новшество - электрокары и гибриды теперь нельзя парковать где угодно на подземных стоянках. Для них должны быть выделены специальные участки, рассчитанные максимум на десять машин в одной группе. Эти зоны обязаны быть изолированы от остальной части паркинга с помощью огнестойких перегородок, автоматических противопожарных штор или спринклерных систем. Если электромобилей и гибридов больше десяти, для них проектируют отдельные пожарные секции, площадь каждой не должна превышать 1600 квадратных метров.

Еще одно важное ограничение касается зарядки: размещать электрокары и гибриды с зарядным оборудованием ниже первого подземного или подвального этажа теперь разрешено только при условии использования медленной зарядки - с током не выше 32 ампер. Это требование направлено на снижение риска возгорания, ведь современные аккумуляторы при быстрой зарядке могут нагреваться сильнее обычного.

Существующие подземные паркинги новые правила не затрагивают. Как пояснил председатель Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий, изменения касаются только вновь проектируемых или реконструируемых объектов. В уже действующих паркингах порядок размещения электромобилей и гибридов остается прежним, а новые требования вводятся для повышения безопасности на будущих объектах.

В МЧС подчеркивают: новые нормы распространяются исключительно на проектирование и строительство, а не на эксплуатацию уже построенных стоянок. Ведомство отмечает, что цель изменений - ограничить распространение возможного пожара в местах размещения электромобилей и зарядных устройств, а также повысить уровень защиты для всех пользователей подземных паркингов.

Для водителей это значит, что при выборе квартиры или офиса с подземной парковкой в новых домах стоит уточнять, предусмотрены ли отдельные зоны для электрокаров и гибридов. Это может повлиять на удобство и стоимость парковочного места. Кроме того, новые правила могут стать стимулом для развития инфраструктуры зарядки и повышения стандартов безопасности в жилых и коммерческих комплексах.

Интересно, что подобные изменения в законодательстве не редкость в последние годы. Например, недавно были обновлены требования к техосмотру для разных категорий автомобилей - подробнее о том, какие машины теперь обязаны проходить проверку и как часто меняются правила, можно узнать в материале о новых нюансах техосмотра.

В целом, ужесточение противопожарных требований для электромобилей и гибридов выглядит как логичный шаг на фоне роста их популярности. По данным профильных ассоциаций, число таких машин на дорогах России увеличивается ежегодно, а вопросы безопасности становятся все актуальнее. Важно помнить, что современные аккумуляторы требуют особого подхода к хранению и зарядке, и новые правила МЧС могут стать дополнительной гарантией для всех участников дорожного движения.