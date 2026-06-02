Новые правила парковки электромобилей в подземных паркингах: разбираем, что это значит для водителей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

2 июня 2026, 14:32

МЧС ввело новые правила для электрокаров: как изменятся подземные паркинги

МЧС ввело новые правила для электрокаров: как изменятся подземные паркинги

Новые правила парковки электромобилей в подземных паркингах: разбираем, что это значит для водителей

МЧС ввело новые правила для электрокаров: как изменятся подземные паркинги

С 1 июня в России вступили в силу новые требования МЧС к размещению электромобилей и гибридов на подземных стоянках. Теперь для таких машин выделяют отдельные зоны с усиленной защитой. Почему это важно для водителей и что изменится для новых паркингов - объясняем подробно, с разъяснениями экспертов и свежими примерами.

С 1 июня в России вступили в силу новые требования МЧС к размещению электромобилей и гибридов на подземных стоянках. Теперь для таких машин выделяют отдельные зоны с усиленной защитой. Почему это важно для водителей и что изменится для новых паркингов - объясняем подробно, с разъяснениями экспертов и свежими примерами.

Владельцам электромобилей и гибридов в России стоит обратить внимание на свежие изменения в правилах противопожарной безопасности. С 1 июня 2026 года МЧС ужесточило требования к размещению таких машин на подземных парковках. Нововведения касаются только новых и строящихся объектов, но уже сейчас вызывают вопросы у многих автомобилистов.

Главное новшество - электрокары и гибриды теперь нельзя парковать где угодно на подземных стоянках. Для них должны быть выделены специальные участки, рассчитанные максимум на десять машин в одной группе. Эти зоны обязаны быть изолированы от остальной части паркинга с помощью огнестойких перегородок, автоматических противопожарных штор или спринклерных систем. Если электромобилей и гибридов больше десяти, для них проектируют отдельные пожарные секции, площадь каждой не должна превышать 1600 квадратных метров.

Еще одно важное ограничение касается зарядки: размещать электрокары и гибриды с зарядным оборудованием ниже первого подземного или подвального этажа теперь разрешено только при условии использования медленной зарядки - с током не выше 32 ампер. Это требование направлено на снижение риска возгорания, ведь современные аккумуляторы при быстрой зарядке могут нагреваться сильнее обычного.

Существующие подземные паркинги новые правила не затрагивают. Как пояснил председатель Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий, изменения касаются только вновь проектируемых или реконструируемых объектов. В уже действующих паркингах порядок размещения электромобилей и гибридов остается прежним, а новые требования вводятся для повышения безопасности на будущих объектах.

В МЧС подчеркивают: новые нормы распространяются исключительно на проектирование и строительство, а не на эксплуатацию уже построенных стоянок. Ведомство отмечает, что цель изменений - ограничить распространение возможного пожара в местах размещения электромобилей и зарядных устройств, а также повысить уровень защиты для всех пользователей подземных паркингов.

Для водителей это значит, что при выборе квартиры или офиса с подземной парковкой в новых домах стоит уточнять, предусмотрены ли отдельные зоны для электрокаров и гибридов. Это может повлиять на удобство и стоимость парковочного места. Кроме того, новые правила могут стать стимулом для развития инфраструктуры зарядки и повышения стандартов безопасности в жилых и коммерческих комплексах.

Интересно, что подобные изменения в законодательстве не редкость в последние годы. Например, недавно были обновлены требования к техосмотру для разных категорий автомобилей - подробнее о том, какие машины теперь обязаны проходить проверку и как часто меняются правила, можно узнать в материале о новых нюансах техосмотра.

В целом, ужесточение противопожарных требований для электромобилей и гибридов выглядит как логичный шаг на фоне роста их популярности. По данным профильных ассоциаций, число таких машин на дорогах России увеличивается ежегодно, а вопросы безопасности становятся все актуальнее. Важно помнить, что современные аккумуляторы требуют особого подхода к хранению и зарядке, и новые правила МЧС могут стать дополнительной гарантией для всех участников дорожного движения.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

В России открыли предзаказы на новый гибридный кроссовер GAC S9: детали и особенности
Geely Monjaro после рестайлинга: новые опции, умная подвеска и спорные решения
Hongqi Guoya стал самым дорогим китайским автомобилем в России - цены и особенности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тольятти Махачкала Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться