2 августа 2017, 12:47
McLaren 570GT получил версию от Novitec
Британский спорткар McLaren 570GT подвергся доработке тюнинг-ателье Novitec. Как говорит производитель, новая версия сделала автомобиль «самым роскошным и изысканным спорткаром бренда на сегодняшний день».
Помимо этого, разработчики установили на автомобиль улучшенные амортизаторы, спойлер и новые воздухозаборники. Завершают спортивный облик 20-дюймовые колесные диски спереди и 21-дюймовые сзади.
Уникальная конструкция McLaren 570GT позволила разместить в нем два багажных отсека. В задней часть кузова можно перевозить до 220 литров груза. В передней части спорткара расположено 150-литровое багажное отделение. Таким образом, резвая британская новинка подходит не только для динамичных поездок, но и для путешествий.
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Отзывы по теме
Лукавят конечно в статье, насколько я знаю, сейчас он уже около 1,3 млн стоит в Элит комплектации, но считаю, свою цену оправдывает.
Я на на шипах виатти езжу
В принципе я себе купил бы такой, когда он появится в продаже.
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