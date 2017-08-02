2 августа 2017, 12:47

McLaren 570GT получил версию от Novitec

Британский спорткар McLaren 570GT подвергся доработке тюнинг-ателье Novitec. Как говорит производитель, новая версия сделала автомобиль «самым роскошным и изысканным спорткаром бренда на сегодняшний день».
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  McLaren 570GT получил версию от Novitec McLaren 570GT McLaren 570GT получил версию от Novitec
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Главное изменение модели произошло под капотом. Там оказался обновленный 3,8-литровый бензиновый двигатель V8, отдача которого увеличилась с 562 до 637 «лошадей». В результате с места до 100 км/ч спорткар разгоняется всего за 3 секунды, а максимальная скорость составляет 335 км/ч.

Помимо этого, разработчики установили на автомобиль улучшенные амортизаторы, спойлер и новые воздухозаборники. Завершают спортивный облик 20-дюймовые колесные диски спереди и 21-дюймовые сзади.

Уникальная конструкция McLaren 570GT позволила разместить в нем два багажных отсека. В задней часть кузова можно перевозить до 220 литров груза. В передней части спорткара расположено 150-литровое багажное отделение. Таким образом, резвая британская новинка подходит не только для динамичных поездок, но и для путешествий.

Дизайн и тюнинг МакЛарен 570 Джи Ти

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Комментарии
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Отзывы по теме
Озвучена цена обновленного Haval H6
Лукавят конечно в статье, насколько я знаю, сейчас он уже около 1,3 млн стоит в Элит комплектации, но считаю, свою цену оправдывает.
Грозный
Липучка vs Шиповка
Я на на шипах виатти езжу
Qrok
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
В принципе я себе купил бы такой, когда он появится в продаже.
Глеб
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McLaren 570GT получил версию от Novitec
{{model_6352}}Главное изменение модели произошло под капотом. Там оказался обновленный 3,8-литровый бензиновый двигатель V8, отдача которого увеличилась с 562 до 637 «лошадей». В результате с места до 100 км/ч спорткар разгоняется всего за 3 секунды, а максимальная скорость составляет 335 км/ч.Помимо этого, разработчики установили на автомобиль улучшенные амортизаторы, спойлер и новые воздухозаборники. Завершают спортивный облик 20-дюймовые колесные диски спереди и 21-дюймовые сзади.Уникальная конструкция McLaren 570GT позволила разместить в нем два багажных отсека. В задней часть кузова можно перевозить до 220 литров груза. В передней части спорткара расположено 150-литровое багажное отделение. Таким образом, резвая британская новинка подходит не только для динамичных поездок, но и для путешествий.
2017-08-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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