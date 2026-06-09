Цена на редкий спорткар снизилась из-за неудачных торгов в Гродно

9 июня 2026, 11:33
McLaren 720S Spider никак не могут продать: цена на конфискованный суперкар упала на 4 млн рублей
McLaren 720S Spider никак не могут продать: цена на конфискованный суперкар упала на 4 млн рублей
Очередные торги завершились крахом: конфискованный McLaren 720S Spider в Беларуси снова не нашел покупателя, а его стоимость снизили уже на 156 тысяч белорусских рублей (порядка 4 млн российских). Почему суперкар не спешат покупать, какие детали всплыли при проверке документов и что грозит участникам дела.
История с попытками продать конфискованный McLaren 720S Spider в Беларуси наглядно показывает, как быстро может меняться стоимость даже самых редких и дорогих автомобилей, если возникают проблемы с документами и таможней. Для российских автолюбителей это сигнал: даже эксклюзивные машины могут оказаться в центре скандала и потерять в цене, если при ввозе были допущены нарушения.
В Гродно уже в третий раз не удалось реализовать родстер McLaren 720S Spider 2019 года выпуска, который был изъят у владельца после судебного разбирательства. После очередной неудачной попытки машину вновь выставили на торги, назначив стартовую цену 885 227,40 белорусских рублей (22,9 млн российских). Это на 156 тысяч рублей (4 млн) меньше, чем просили за автомобиль в апреле, когда его впервые пытались продать за 1 041 444 рубля. Снижение цены происходит поэтапно: 24 апреля - 1 041 444 рубля, 20 мая - 989 371,80 рубля, 3 июня - 937 299,60 рублей, и теперь - 10 июня - 885 227,40 рублей.
По информации торгового дома «Восточный», пробег у этого McLaren минимальный - всего 313 километров. Однако на кузове есть мелкие царапины, аккумулятор разряжен, а двигатель, несмотря на это, запускается. Специалисты не исключают наличие скрытых дефектов, что также влияет на интерес потенциальных покупателей.
Суперкар был ввезен в Беларусь из Литвы в ноябре 2021 года. В документах стоимость машины указали как 17 990 евро, но таможенная проверка выявила реальную цену - 261 579 евро. Следствие считает, что занижение стоимости могло привести к неуплате таможенных платежей на сумму более 280 тысяч белорусских рублей (7,2 млн российских). В результате 42-летний гражданин Беларуси, руководивший литовской компанией, был признан виновным в попытке уклонения от уплаты пошлин в крупном размере. Суд назначил ему штраф 12,6 тысячи (326 тысяч) рублей и постановил конфисковать автомобиль.
Ситуация с этим McLaren - не единичный случай на рынке дорогих авто. Как показывает практика, даже эксклюзивные машины могут оказаться в центре судебных разбирательств и потерять значительную часть стоимости. Для тех, кто рассматривает покупку редких автомобилей с аукционов или конфискатов, важно учитывать не только техническое состояние, но и юридическую чистоту сделки. Кстати, похожие сложности с идентификацией и обслуживанием недавно возникли и у владельцев BMW X6 40d российской сборки - подробнее об этом можно узнать в материале о проблемах с признанием новых кроссоверов на рынке.
В завершение стоит напомнить: конфискованные автомобили, особенно премиум-класса, часто теряют в цене из-за юридических рисков и неясной истории. В Беларуси такие машины выставляются на торги с понижением стоимости, но даже это не всегда гарантирует быструю продажу. Для покупателей важно внимательно изучать все детали, чтобы не столкнуться с неожиданными проблемами после покупки.
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