Японский тюнинг превратил снятый с производства суперкар в уникальный арт-объект – как вам такой McLaren 720S?

McLaren 720S в стиле Gulf от Liberty Walk: агрессивный тюнинг и культовый окрас

McLaren 720S, ушедший с рынка в 2023 году, получил новую жизнь благодаря японскому тюнеру Liberty Walk. Яркий обвес, культовая раскраска Gulf и доработки аэродинамики делают этот суперкар настоящим магнитом для взглядов. Узнайте, чем еще удивил обновленный 720S.

McLaren 720S уже не выпускается – британская марка завершила его производство еще в 2023 году, уступив место более свежей модели 750S. Однако даже после ухода с конвейера этот суперкар пользуется популярностью среди поклонников скорости и эксклюзивного дизайна. Речь идет о доработанных экземплярах тюнинг-ателье.

Одним из таких проектов стал McLaren 720S, недавно представленный японской компанией Liberty Walk. Тюнер славится своими смелыми решениями и акцентом на экстерьере, и в этот раз специалисты не изменили себе. Автомобиль получил массивные расширители колесных арок, которые крепятся болтами и придают кузову настоящий мускулистый вид. Помимо этого, на кузове появились дополнительные аэродинамические элементы по бокам и спереди, капот заменили на новый, более агрессивный.

Задняя часть машины также подверглась серьезным изменениям: здесь установлен острый диффузор и несколько других деталей, усиливающих спортивный характер. Особое внимание привлекает огромное антикрыло, установленное на крышке багажника – оно не только украшает, но и увеличивает прижимную силу на высоких скоростях.

Но главным украшением этого McLaren 720S стала классическая ливрея Gulf. Кузов окрашен в фирменные голубые и оранжевые цвета, а по всему периметру — яркие и декали. Белые диски с широкими полками и Y-образными спицами, скорее всего, взяты из Rohana. Кроме того, автомобиль стал заметно ниже, что намекает на доработанную подвеску. Не обошлось и без новой выпускной системы, которая, вероятно, прибавила немного громкости.

McLaren 720S научился разогнаться до 341 км/ч и может набрать 100 км/ч всего за 2,9 секунды. Это на 0,1 секунды медленнее, чем у его преемника 750S. Под капотом скрывается 4,0-литровый V8 с турбонаддувом, выдающий 720 л.с. и 770 Нм крутящего момента. Новый 750S оснащен модернизированным двигателем, который развивает уже 750 л.с. и 800 Нм, разгон занимает 2,8 секунды, хотя максимальная скорость чуть ниже – 332 км/ч.

Свежие фотографии уникального McLaren 720S появились в социальных сетях благодаря основателю Liberty Walk. Несмотря на лаконичное описание, автомобиль сразу привлекает внимание автолюбителей всего мира.