19 октября 2017, 15:37

McLaren анонсировала дату выхода дорожного гиперкара

Компания McLaren официально подтвердила разработку своего самого быстрого автомобиля, предназначенного для дорог общего пользования. Новинка получила имя P15.
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По словам представителей марки, публичный показ гиперкара состоится в марте следующего года на автосалоне в Женеве. Модель будет обладать двумя посадочными местами и аэродинамическими элементами на кузове. Ожидается, что автомобиль станет самым быстрым в линейке McLaren. Правда, по своим показателем ему не удастся обойти трековый супергибрид P1 GTR. Поэтому «самым» ему предстоит быть на обычных дорогах.

Как сообщалось ранее, инженеры оснастят новинку 4-литровым бензиновым твин-турбо двигателем V8, который будет значительно модернизирован. Силовая отдача агрегата составит около 800 «лошадей». Парой мотору станет улучшенная 7-диапазонная роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.

В основу гиперкара лег карбоновый монокок Monocage II, который был представлен в начале текущего года на модели 720S. Композитные материалы также применяются и при производстве кузовных панелей. По сравнению с флагманом P1 GTR, новый автомобиль будет легче на 250 кг - его вес составит около 1 300 кг.

Скорее всего, модель не получит опций для создания комфортной езды. По предварительным данным, в список оснащения не войдут современные системы безопасности. Также водителю стоит забыть про кондиционер или мультимедийную установку. Модель получит лишь тот минимум, который необходим для получения разрешения на езду по дорогам общего пользования.

Несмотря на то, что публике только предстоит познакомиться с новой моделью McLaren, купить его уже нельзя. Гиперкар будет выпущен ограниченным тиражом, и каждое транспортное средство уже нашло своего хозяина. Поклонников марки не остановила даже цена - стоимость McLaren P15 варьируется в районе 700 000 евро.

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McLaren анонсировала дату выхода дорожного гиперкара
{{material_120262}}По словам представителей марки, публичный показ гиперкара состоится в марте следующего года на автосалоне в Женеве. Модель будет обладать двумя посадочными местами и аэродинамическими элементами на кузове. Ожидается, что автомобиль станет самым быстрым в линейке McLaren. Правда, по своим показателем ему не удастся обойти трековый супергибрид P1 GTR. Поэтому «самым» ему предстоит быть на обычных дорогах.Как сообщалось ранее, инженеры оснастят новинку 4-литровым бензиновым твин-турбо двигателем V8, который будет значительно модернизирован. Силовая отдача агрегата составит около 800 «лошадей». Парой мотору станет улучшенная 7-диапазонная роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.В основу гиперкара лег карбоновый монокок Monocage II, который был представлен в начале текущего года на модели 720S. Композитные материалы также применяются и при производстве кузовных панелей. По сравнению с флагманом P1 GTR, новый автомобиль будет легче на 250 кг - его вес составит около 1 300 кг.Скорее всего, модель не получит опций для создания комфортной езды. По предварительным данным, в список оснащения не войдут современные системы безопасности. Также водителю стоит забыть про кондиционер или мультимедийную установку. Модель получит лишь тот минимум, который необходим для получения разрешения на езду по дорогам общего пользования.Несмотря на то, что публике только предстоит познакомиться с новой моделью McLaren, купить его уже нельзя. Гиперкар будет выпущен ограниченным тиражом, и каждое транспортное средство уже нашло своего хозяина. Поклонников марки не остановила даже цена - стоимость McLaren P15 варьируется в районе 700 000 евро.
2017-10-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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