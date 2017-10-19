McLaren анонсировала дату выхода дорожного гиперкара
Как сообщалось ранее, инженеры оснастят новинку 4-литровым бензиновым твин-турбо двигателем V8, который будет значительно модернизирован. Силовая отдача агрегата составит около 800 «лошадей». Парой мотору станет улучшенная 7-диапазонная роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.
В основу гиперкара лег карбоновый монокок Monocage II, который был представлен в начале текущего года на модели 720S. Композитные материалы также применяются и при производстве кузовных панелей. По сравнению с флагманом P1 GTR, новый автомобиль будет легче на 250 кг - его вес составит около 1 300 кг.
Скорее всего, модель не получит опций для создания комфортной езды. По предварительным данным, в список оснащения не войдут современные системы безопасности. Также водителю стоит забыть про кондиционер или мультимедийную установку. Модель получит лишь тот минимум, который необходим для получения разрешения на езду по дорогам общего пользования.
Несмотря на то, что публике только предстоит познакомиться с новой моделью McLaren, купить его уже нельзя. Гиперкар будет выпущен ограниченным тиражом, и каждое транспортное средство уже нашло своего хозяина. Поклонников марки не остановила даже цена - стоимость McLaren P15 варьируется в районе 700 000 евро.
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