23 ноября 2017, 17:01
McLaren готовит 720S для гонок серии GT3
В 2018 году марка McLaren намерена начать тестирование нового 720S GT3, чье производство планируется наладить в Уокинге. Для частных команд «спортсмен» будет доступен к началу сезона-2019.
Свое первое поколение моделей Super Series компания начал небезызвестным MP4-12C и его преемниками 650S/675LT. В этом году на автошоу в Женеве дебютировал свежая этикетка - 720S, и вот теперь есть некоторая информация о еще более быстрой модификации 720S GT3.
Каркас кузова под названием Monocage II полностью выполнен из углеродного волокна и предлагает высокую жесткость при низком весе. У автомобиля соответствующий агрессивный вид, с задним антикрылом.
Из 4-литрового двигателя при помощи 2 турбокомпрессоров выжато 720 л.с., однако, согласно регламенту гонок класса GT3, мощность придется довести до более «скромных» 500 сил. Коробка передач - секвентальная 6-ступенчатая.
Каркас кузова под названием Monocage II полностью выполнен из углеродного волокна и предлагает высокую жесткость при низком весе. У автомобиля соответствующий агрессивный вид, с задним антикрылом.
Из 4-литрового двигателя при помощи 2 турбокомпрессоров выжато 720 л.с., однако, согласно регламенту гонок класса GT3, мощность придется довести до более «скромных» 500 сил. Коробка передач - секвентальная 6-ступенчатая.
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Недавно сломался на Мурманском шоссе Не мог найти нормальный эвакуатор Все либо ломили цену либо отказывались выезжать. Искав помощь в интернете наткнулся на Очень хороших ребят Приехали как не странно минут за 15-20 Погрузили мое авто на эвакуатор и отвезли в сервис За перевозку берут совсем не дорого ...
Вы управляете средством повышенной опасности и несете ответственность за других участников дорожного движения.
Приветствую всех счастливых обладателей американского автопрома! Сам являюсь владельцем авто Jeep Grand Cherokee WK2 2014, великолепный автомобиль! Недавно произошла мелкая неполадка (по моей вине) . Обратился в Эрси-сервис на Варшавском шоссе 125ж стр. 2. Имея огромный опыт, как самой работы в официальных ...
Интересные разделы
АвтоМосква McLaren Автомудрость McLaren АвтоПитер McLaren Дизайн и тюнинг McLaren Новинки и концепт кары McLaren Новости и акции автосалонов McLaren Автосалоны и дилеры марки McLaren Аренда и прокат авто марки McLaren Автоклубы и форумы автозавчастей марки McLaren Автосервисы и магазины автозапчастей марки McLaren
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное