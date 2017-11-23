23 ноября 2017, 17:01

McLaren готовит 720S для гонок серии GT3

В 2018 году марка McLaren намерена начать тестирование нового 720S GT3, чье производство планируется наладить в Уокинге. Для частных команд «спортсмен» будет доступен к началу сезона-2019.
^
McLaren готовит 720S для гонок серии GT3 McLaren 720S
Свое первое поколение моделей Super Series компания начал небезызвестным MP4-12C и его  преемниками 650S/675LT. В этом году на автошоу в Женеве дебютировал свежая этикетка - 720S, и вот теперь есть некоторая информация о еще более быстрой модификации 720S GT3.

Каркас кузова под названием Monocage II полностью выполнен из углеродного волокна и предлагает высокую жесткость при низком весе. У автомобиля соответствующий агрессивный вид, с задним антикрылом.

Из 4-литрового двигателя при помощи 2 турбокомпрессоров выжато 720 л.с., однако, согласно регламенту гонок класса GT3, мощность придется довести до более «скромных» 500 сил. Коробка передач - секвентальная 6-ступенчатая.
Новинки и концепт кары МакЛарен 720С

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Эвакуатор СПБ
Недавно сломался на Мурманском шоссе Не мог найти нормальный эвакуатор Все либо ломили цену либо отказывались выезжать. Искав помощь в интернете наткнулся на Очень хороших ребят Приехали как не странно минут за 15-20 Погрузили мое авто на эвакуатор и отвезли в сервис За перевозку берут совсем не дорого ...
trofimichrus
Нужна помощь! Сбили ребенка!
Вы управляете средством повышенной опасности и несете ответственность за других участников дорожного движения.
bugurtov.v
ЭрСи | отзывы
Приветствую всех счастливых обладателей американского автопрома! Сам являюсь владельцем авто Jeep Grand Cherokee WK2 2014, великолепный автомобиль! Недавно произошла мелкая неполадка (по моей вине) . Обратился в Эрси-сервис на Варшавском шоссе 125ж стр. 2. Имея огромный опыт, как самой работы в официальных ...
Vladimir
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква McLaren Автомудрость McLaren АвтоПитер McLaren Дизайн и тюнинг McLaren Новинки и концепт кары McLaren Новости и акции автосалонов McLaren Автосалоны и дилеры марки McLaren Аренда и прокат авто марки McLaren Автоклубы и форумы автозавчастей марки McLaren Автосервисы и магазины автозапчастей марки McLaren
Главные материалы
Движение будущего: минимум времени и личных машин
Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа McLaren 720S
Объявления о продаже McLaren 720S
Рейтинг по классам
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 26 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Land Rover Defender и еще 6 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
McLaren готовит 720S для гонок серии GT3
Свое первое поколение моделей Super Series компания начал небезызвестным MP4-12C и его  преемниками 650S/675LT. В этом году на автошоу в Женеве дебютировал свежая этикетка - 720S, и вот теперь есть некоторая информация о еще более быстрой модификации 720S GT3.Каркас кузова под названием Monocage II полностью выполнен из углеродного волокна и предлагает высокую жесткость при низком весе. У автомобиля соответствующий агрессивный вид, с задним антикрылом.Из 4-литрового двигателя при помощи 2 турбокомпрессоров выжато 720 л.с., однако, согласно регламенту гонок класса GT3, мощность придется довести до более «скромных» 500 сил. Коробка передач - секвентальная 6-ступенчатая.
2017-11-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Чебоксары Ростов-на-Дону Белгородская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG