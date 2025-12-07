Британский бренд выходит на рынок люксовых внедорожников – чем удивит новичок McLaren

7 декабря 2025, 19:03
McLaren готовит свой первый кроссовер: дебют мощного SUV с V8 в 2028 году
McLaren готовит свой первый кроссовер: дебют мощного SUV с V8 в 2028 году
McLaren впервые выходит на рынок кроссоверов. Новый SUV появится в 2028 году. Ожидается агрессивный дизайн и гибридная силовая установка. Подробности о платформе и характеристиках держатся в секрете. Конкуренты уже насторожились, но британцы уверены в успехе.
Британская компания McLaren, известная своими суперкарами, готовит к выпуску первый в своей истории кроссовер. Ожидание затянулось, но производитель не спешит – ставка делается на то, чтобы новинка смогла достойно конкурировать с такими гигантами, как Lamborghini Urus, Ferrari Purosangue и Aston Martin DBX. По информации, появившейся в 2025 году, премьера модели запланирована на 2028 год.
Дизайн будущего SUV уже был показан избранным дилерам. По их словам, автомобиль получит силуэт, напоминающий Porsche Cayenne Turbo GT, но будет крупнее и заметнее на дороге. Внешность обещает быть скульптурной и мускулистой, а сам кроссовер не затеряется среди других люксовых внедорожников. Среди особенностей экстерьера – разделенная оптика, воздухозаборник на капоте и характерный «хребет» на крыше. Сзади ожидаются массивный спойлер, спортивный диффузор и крупные патрубки выхлопной системы.
Несмотря на слухи о возможной электрической версии, McLaren делает ставку на классический V8. Подробности о мощности и динамике пока не раскрываются, но эксперты предполагают, что разгон до 100 км/ч займет около 3,5 секунд, а максимальная скорость превысит 320 км/ч. Это позволит новинке уверенно конкурировать с самыми быстрыми представителями сегмента.
Интересно, что в отличие от суперкаров марки, новый кроссовер не получит углепластиковый монокок. Ранее ходили слухи о возможном использовании общей платформы с другими производителями, но теперь ясно, что McLaren выбрал собственный путь. Это решение должно обеспечить уникальный характер и управляемость, соответствующие ожиданиям поклонников бренда.
Пока официальное название модели держится в секрете, но уже ясно: McLaren готовится к серьезному рывку на рынке премиальных кроссоверов. Рендеры, появившиеся в сети, лишь подогревают интерес, хотя и не отражают всех деталей будущей новинки. Ожидание обещает быть долгим, но результат, судя по всему, оправдает все ожидания.
Похожие материалы МакЛарен
-
07.12.2025, 20:58
Mount Robson: дом на колесах на базе Mercedes-Benz Sprinter с продуманным комфортом
Путешествия становятся проще, если дом всегда с тобой. Mount Robson — не просто кемпер, а настоящий уютный дом на колесах. Внутри — максимум комфорта и современные технологии. Узнайте, чем удивляет этот необычный проект. Оцените, как можно жить и отдыхать в самых красивых местах.Читать далее
-
07.12.2025, 20:38
Владелец потратил 12 лет на восстановление Pontiac GTO 1967 года и выставил его на продажу
Двенадцать лет кропотливой работы и тысячи часов в гараже. Владелец завершил восстановление культового Pontiac GTO 1967 года и решил расстаться с ним. Сколько стоит такой труд? Почему он решился на продажу? История, которая не оставит равнодушным ни одного автолюбителя.Читать далее
-
07.12.2025, 19:58
Что думают китайцы о Chery, Geely и Haval: плюсы и минусы по отзывам
Отзывы владельцев из Китая о Chery Tiggo 7 Pro, Geely Monjaro и Haval Jolion удивляют. Какие плюсы и минусы отмечают сами китайцы? Узнайте, что важно знать перед покупкой. Не все очевидно – есть нюансы, которые могут повлиять на выбор.Читать далее
-
07.12.2025, 19:38
Редкий Dodge Charger 1969 года найден в гараже спустя 40 лет простоя
Легендарный Dodge Charger 1969 года вновь увидел свет после десятилетий забвения. Машина с уникальной историей, купленная новой и простоявшая в гараже с 1984 года, теперь возвращается в центр внимания. Владелец обменял Chevrolet Impala 1961 года на этот Charger. Команда энтузиастов из Калифорнии раскрыла тайны автомобиля, который стал настоящей находкой для поклонников классических маслкаров.Читать далее
-
07.12.2025, 19:23
Почему провалился проект суперкара Маруся и что стало его главной ошибкой
История провала проекта Маруся до сих пор вызывает споры. Почему амбициозный российский суперкар не смог выйти на рынок? Какие просчеты и решения стали фатальными для команды? Разбираемся в причинах закрытия и неожиданных деталях.Читать далее
-
07.12.2025, 18:55
Ландо Норрис впервые стал чемпионом мира Формулы 1 в Абу-Даби
В финале сезона Формулы 1 в Абу-Даби Ландо Норрис оформил свой первый чемпионский титул, финишировав третьим. Макс Ферстаппен одержал победу в гонке, но уступил титул. Интрига держалась до последнего круга. Кто еще удивил на трассе? Узнайте подробности.Читать далее
-
07.12.2025, 18:51
Плюсы и минусы подержанного Volkswagen Tiguan II: стоит ли покупать кроссовер
Volkswagen Tiguan второго поколения – популярный кроссовер с крепкой подвеской и достойной управляемостью. В статье раскрываются его сильные и слабые стороны, а также особенности эксплуатации. Узнайте, на что обратить внимание при покупке и какие нюансы могут ждать владельца.Читать далее
-
07.12.2025, 18:37
В Нью-Йорке превратили Triumph Thruxton R в уникальный кастом для настоящих ценителей
A&J Cycles снова удивили своим подходом к кастомизации. На этот раз они взялись за Triumph Thruxton R 2018 года. Команда не ограничивала себя в экспериментах. Итог получился по-настоящему впечатляющим. Узнайте, что из этого вышло.Читать далее
-
07.12.2025, 18:19
Кастомный BMW R 80 Scrambler из Польши: классика в новом исполнении от Red Hot Chili Customs
В мире кастомных мотоциклов встречаются по-настоящему яркие проекты. Один из них – свежая работа польской мастерской Red Hot Chili Customs. Этот BMW R 80 Scrambler сразу привлекает внимание деталями и характером. В статье рассказываем, чем он выделяется среди других. Узнайте, что скрывается за внешней простотой этого мотоцикла.Читать далее
-
07.12.2025, 17:51
Редкий Chevrolet Impala 1961 года найден в оригинальном состоянии после долгого простоя
В США обнаружили не отреставрированный Chevrolet Impala 1961 года с редкой крышей bubble top. Автомобиль долгие годы стоял без движения и сохранил оригинальные детали. Эксперты считают, что такие находки становятся настоящей сенсацией. Почему именно эта модель вызывает столько эмоций у поклонников классики?Читать далее
Похожие материалы МакЛарен
-
07.12.2025, 20:58
Mount Robson: дом на колесах на базе Mercedes-Benz Sprinter с продуманным комфортом
Путешествия становятся проще, если дом всегда с тобой. Mount Robson — не просто кемпер, а настоящий уютный дом на колесах. Внутри — максимум комфорта и современные технологии. Узнайте, чем удивляет этот необычный проект. Оцените, как можно жить и отдыхать в самых красивых местах.Читать далее
-
07.12.2025, 20:38
Владелец потратил 12 лет на восстановление Pontiac GTO 1967 года и выставил его на продажу
Двенадцать лет кропотливой работы и тысячи часов в гараже. Владелец завершил восстановление культового Pontiac GTO 1967 года и решил расстаться с ним. Сколько стоит такой труд? Почему он решился на продажу? История, которая не оставит равнодушным ни одного автолюбителя.Читать далее
-
07.12.2025, 19:58
Что думают китайцы о Chery, Geely и Haval: плюсы и минусы по отзывам
Отзывы владельцев из Китая о Chery Tiggo 7 Pro, Geely Monjaro и Haval Jolion удивляют. Какие плюсы и минусы отмечают сами китайцы? Узнайте, что важно знать перед покупкой. Не все очевидно – есть нюансы, которые могут повлиять на выбор.Читать далее
-
07.12.2025, 19:38
Редкий Dodge Charger 1969 года найден в гараже спустя 40 лет простоя
Легендарный Dodge Charger 1969 года вновь увидел свет после десятилетий забвения. Машина с уникальной историей, купленная новой и простоявшая в гараже с 1984 года, теперь возвращается в центр внимания. Владелец обменял Chevrolet Impala 1961 года на этот Charger. Команда энтузиастов из Калифорнии раскрыла тайны автомобиля, который стал настоящей находкой для поклонников классических маслкаров.Читать далее
-
07.12.2025, 19:23
Почему провалился проект суперкара Маруся и что стало его главной ошибкой
История провала проекта Маруся до сих пор вызывает споры. Почему амбициозный российский суперкар не смог выйти на рынок? Какие просчеты и решения стали фатальными для команды? Разбираемся в причинах закрытия и неожиданных деталях.Читать далее
-
07.12.2025, 18:55
Ландо Норрис впервые стал чемпионом мира Формулы 1 в Абу-Даби
В финале сезона Формулы 1 в Абу-Даби Ландо Норрис оформил свой первый чемпионский титул, финишировав третьим. Макс Ферстаппен одержал победу в гонке, но уступил титул. Интрига держалась до последнего круга. Кто еще удивил на трассе? Узнайте подробности.Читать далее
-
07.12.2025, 18:51
Плюсы и минусы подержанного Volkswagen Tiguan II: стоит ли покупать кроссовер
Volkswagen Tiguan второго поколения – популярный кроссовер с крепкой подвеской и достойной управляемостью. В статье раскрываются его сильные и слабые стороны, а также особенности эксплуатации. Узнайте, на что обратить внимание при покупке и какие нюансы могут ждать владельца.Читать далее
-
07.12.2025, 18:37
В Нью-Йорке превратили Triumph Thruxton R в уникальный кастом для настоящих ценителей
A&J Cycles снова удивили своим подходом к кастомизации. На этот раз они взялись за Triumph Thruxton R 2018 года. Команда не ограничивала себя в экспериментах. Итог получился по-настоящему впечатляющим. Узнайте, что из этого вышло.Читать далее
-
07.12.2025, 18:19
Кастомный BMW R 80 Scrambler из Польши: классика в новом исполнении от Red Hot Chili Customs
В мире кастомных мотоциклов встречаются по-настоящему яркие проекты. Один из них – свежая работа польской мастерской Red Hot Chili Customs. Этот BMW R 80 Scrambler сразу привлекает внимание деталями и характером. В статье рассказываем, чем он выделяется среди других. Узнайте, что скрывается за внешней простотой этого мотоцикла.Читать далее
-
07.12.2025, 17:51
Редкий Chevrolet Impala 1961 года найден в оригинальном состоянии после долгого простоя
В США обнаружили не отреставрированный Chevrolet Impala 1961 года с редкой крышей bubble top. Автомобиль долгие годы стоял без движения и сохранил оригинальные детали. Эксперты считают, что такие находки становятся настоящей сенсацией. Почему именно эта модель вызывает столько эмоций у поклонников классики?Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве