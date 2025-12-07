Британский бренд выходит на рынок люксовых внедорожников – чем удивит новичок McLaren

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

7 декабря 2025, 19:03

McLaren готовит свой первый кроссовер: дебют мощного SUV с V8 в 2028 году

McLaren готовит свой первый кроссовер: дебют мощного SUV с V8 в 2028 году

Британский бренд выходит на рынок люксовых внедорожников – чем удивит новичок McLaren

McLaren готовит свой первый кроссовер: дебют мощного SUV с V8 в 2028 году

McLaren впервые выходит на рынок кроссоверов. Новый SUV появится в 2028 году. Ожидается агрессивный дизайн и гибридная силовая установка. Подробности о платформе и характеристиках держатся в секрете. Конкуренты уже насторожились, но британцы уверены в успехе.

McLaren впервые выходит на рынок кроссоверов. Новый SUV появится в 2028 году. Ожидается агрессивный дизайн и гибридная силовая установка. Подробности о платформе и характеристиках держатся в секрете. Конкуренты уже насторожились, но британцы уверены в успехе.

Британская компания McLaren, известная своими суперкарами, готовит к выпуску первый в своей истории кроссовер. Ожидание затянулось, но производитель не спешит – ставка делается на то, чтобы новинка смогла достойно конкурировать с такими гигантами, как Lamborghini Urus, Ferrari Purosangue и Aston Martin DBX. По информации, появившейся в 2025 году, премьера модели запланирована на 2028 год.

Дизайн будущего SUV уже был показан избранным дилерам. По их словам, автомобиль получит силуэт, напоминающий Porsche Cayenne Turbo GT, но будет крупнее и заметнее на дороге. Внешность обещает быть скульптурной и мускулистой, а сам кроссовер не затеряется среди других люксовых внедорожников. Среди особенностей экстерьера – разделенная оптика, воздухозаборник на капоте и характерный «хребет» на крыше. Сзади ожидаются массивный спойлер, спортивный диффузор и крупные патрубки выхлопной системы.

Несмотря на слухи о возможной электрической версии, McLaren делает ставку на классический V8. Подробности о мощности и динамике пока не раскрываются, но эксперты предполагают, что разгон до 100 км/ч займет около 3,5 секунд, а максимальная скорость превысит 320 км/ч. Это позволит новинке уверенно конкурировать с самыми быстрыми представителями сегмента.

Интересно, что в отличие от суперкаров марки, новый кроссовер не получит углепластиковый монокок. Ранее ходили слухи о возможном использовании общей платформы с другими производителями, но теперь ясно, что McLaren выбрал собственный путь. Это решение должно обеспечить уникальный характер и управляемость, соответствующие ожиданиям поклонников бренда.

Пока официальное название модели держится в секрете, но уже ясно: McLaren готовится к серьезному рывку на рынке премиальных кроссоверов. Рендеры, появившиеся в сети, лишь подогревают интерес, хотя и не отражают всех деталей будущей новинки. Ожидание обещает быть долгим, но результат, судя по всему, оправдает все ожидания.

Упомянутые марки: McLaren
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы МакЛарен

Похожие материалы МакЛарен

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Changan CS75 Plus получил полный привод специально для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сургут Челябинск Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться