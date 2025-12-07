Британский бренд выходит на рынок люксовых внедорожников – чем удивит новичок McLaren

McLaren готовит свой первый кроссовер: дебют мощного SUV с V8 в 2028 году

McLaren впервые выходит на рынок кроссоверов. Новый SUV появится в 2028 году. Ожидается агрессивный дизайн и гибридная силовая установка. Подробности о платформе и характеристиках держатся в секрете. Конкуренты уже насторожились, но британцы уверены в успехе.

McLaren впервые выходит на рынок кроссоверов. Новый SUV появится в 2028 году. Ожидается агрессивный дизайн и гибридная силовая установка. Подробности о платформе и характеристиках держатся в секрете. Конкуренты уже насторожились, но британцы уверены в успехе.

Британская компания McLaren, известная своими суперкарами, готовит к выпуску первый в своей истории кроссовер. Ожидание затянулось, но производитель не спешит – ставка делается на то, чтобы новинка смогла достойно конкурировать с такими гигантами, как Lamborghini Urus, Ferrari Purosangue и Aston Martin DBX. По информации, появившейся в 2025 году, премьера модели запланирована на 2028 год.

Дизайн будущего SUV уже был показан избранным дилерам. По их словам, автомобиль получит силуэт, напоминающий Porsche Cayenne Turbo GT, но будет крупнее и заметнее на дороге. Внешность обещает быть скульптурной и мускулистой, а сам кроссовер не затеряется среди других люксовых внедорожников. Среди особенностей экстерьера – разделенная оптика, воздухозаборник на капоте и характерный «хребет» на крыше. Сзади ожидаются массивный спойлер, спортивный диффузор и крупные патрубки выхлопной системы.

Несмотря на слухи о возможной электрической версии, McLaren делает ставку на классический V8. Подробности о мощности и динамике пока не раскрываются, но эксперты предполагают, что разгон до 100 км/ч займет около 3,5 секунд, а максимальная скорость превысит 320 км/ч. Это позволит новинке уверенно конкурировать с самыми быстрыми представителями сегмента.

Интересно, что в отличие от суперкаров марки, новый кроссовер не получит углепластиковый монокок. Ранее ходили слухи о возможном использовании общей платформы с другими производителями, но теперь ясно, что McLaren выбрал собственный путь. Это решение должно обеспечить уникальный характер и управляемость, соответствующие ожиданиям поклонников бренда.

Пока официальное название модели держится в секрете, но уже ясно: McLaren готовится к серьезному рывку на рынке премиальных кроссоверов. Рендеры, появившиеся в сети, лишь подогревают интерес, хотя и не отражают всех деталей будущей новинки. Ожидание обещает быть долгим, но результат, судя по всему, оправдает все ожидания.