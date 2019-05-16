16 мая 2019, 00:01

McLaren GT – суперкар для путешествий

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Компания McLaren представила принципиально новую модель – купе McLaren GT. Новинка позиционируется как мощный и быстрый автомобиль для комфортных длительных путешествий.
McLaren GT суперкар для путешествий
McLaren GT суперкар для путешествий
McLaren GT суперкар для путешествий
McLaren GT суперкар для путешествий
McLaren GT суперкар для путешествий
McLaren GT суперкар для путешествий
McLaren GT суперкар для путешествий
McLaren GT суперкар для путешествий
McLaren GT суперкар для путешествий
McLaren GT суперкар для путешествий
McLaren GT суперкар для путешествий
McLaren GT суперкар для путешествий
McLaren GT суперкар для путешествий
McLaren GT суперкар для путешествий
McLaren GT суперкар для путешествий
McLaren GT суперкар для путешествий
McLaren GT суперкар для путешествий
McLaren GT суперкар для путешествий
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Британский производитель спорткаров освоил новую для себя нишу Grand Tourer. Представленный McLaren GT отличается облегченной конструкцией и мощным турбомотором V8, а также просторным салоном и вместительным багажником, прежде не встречавшимися на моделях бренда. С одной стороны, McLaren GT – это настоящий суперкар. Он легче, быстрее и отзывчивее, чем любая другая модель в этом сегменте. С другой, для новинки характерна повышенная практичность и более комфортные настройки шасси, подходящие для ежедневных поездок. 

Кузов McLaren GT представляет собой углепластиковый монокок MonoCell II-T, исключительно жесткий и прочный. Масса новинки составляет 1 530 килограммов или на 10-15% больше, чем у других современных моделей McLaren. Зато у «грантурера» есть огромный по меркам суперкара багажник на 420 литров сзади и на 150 литров спереди. Да и динамику среднемоторный автомобиль демонстрирует отменную. Битурбо мотор V8 4.0 выдает 620 л.с. и 630 Нм, что позволяет McLaren GT разгонятся с места до 100 км/ч за 3,2 секунды, а до 200 км/ч – за 9 секунд. Максимальная скорость составляет 326 км/ч.

McLaren GT получил двухместный салон, который выглядит даже роскошнее, чем у его «собратьев». Кресла обиты мягкой кожей Nappa, имеют электропривод и подогрев. В McLaren говорят, что они специально оптимизированы для путешествий на большие расстояния с идеальной набивкой и поддержкой плеч и спины. Поможет в поездке и медиасистема со встроенной навигацией. Дополнительно можно заказать электрохромную стеклянную крышу, премиальную аудиосистему Bowers&Wilkins с 12 динамиками, сабвуфером из углеродного волокна и среднечастотными динамиками из кевлара. Компания уже начала принимать заказы. Цены стартуют с отметки 163 тысячи фунтов стерлингов (около 13,5 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). Для сравнения за McLaren 720S просят минимум 218 тысяч фунтов.

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McLaren раскрыла имя нового гиперкара
Ну, не намного он быстрее, чем F1. За 20 лет увеличить скорость всего на 50 км/ ч - это маловато будет. Особенно если мощность агрегата увеличилась с 600 до 1000 лошадей. В общем, поживем-увидим, что за зверь. В любом случае, практического применения для него нет, это чудо инженерной мысли и произведение ...
Максим
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Выбор Альфы откровенно удивил. Как можно включать в топ марку, которая почти неизвестна за пределами своей страны. И объяснение странное - 3 модификации, доступные покупателям.
Дмитрий
McLaren выпустит самый экстремальный гиперкар
Такому авто уже не спойлеры и заслонки надо ставить, а закрылки и предкрылки.
Максим
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McLaren GT – суперкар для путешествий
{{material_125239}}Британский производитель спорткаров освоил новую для себя нишу Grand Tourer. Представленный McLaren GT отличается облегченной конструкцией и мощным турбомотором V8, а также просторным салоном и вместительным багажником, прежде не встречавшимися на моделях бренда. С одной стороны, McLaren GT – это настоящий суперкар. Он легче, быстрее и отзывчивее, чем любая другая модель в этом сегменте. С другой, для новинки характерна повышенная практичность и более комфортные настройки шасси, подходящие для ежедневных поездок. Кузов McLaren GT представляет собой углепластиковый монокок MonoCell II-T, исключительно жесткий и прочный. Масса новинки составляет 1 530 килограммов или на 10-15% больше, чем у других современных моделей McLaren. Зато у «грантурера» есть огромный по меркам суперкара багажник на 420 литров сзади и на 150 литров спереди. Да и динамику среднемоторный автомобиль демонстрирует отменную. Битурбо мотор V8 4.0 выдает 620 л.с. и 630 Нм, что позволяет McLaren GT разгонятся с места до 100 км/ч за 3,2 секунды, а до 200 км/ч – за 9 секунд. Максимальная скорость составляет 326 км/ч.McLaren GT получил двухместный салон, который выглядит даже роскошнее, чем у его «собратьев». Кресла обиты мягкой кожей Nappa, имеют электропривод и подогрев. В McLaren говорят, что они специально оптимизированы для путешествий на большие расстояния с идеальной набивкой и поддержкой плеч и спины. Поможет в поездке и медиасистема со встроенной навигацией. Дополнительно можно заказать электрохромную стеклянную крышу, премиальную аудиосистему Bowers&Wilkins с 12 динамиками, сабвуфером из углеродного волокна и среднечастотными динамиками из кевлара. Компания уже начала принимать заказы. Цены стартуют с отметки 163 тысячи фунтов стерлингов (около 13,5 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). Для сравнения за McLaren 720S просят минимум 218 тысяч фунтов.
2019-05-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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