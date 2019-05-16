16 мая 2019, 00:01
McLaren GT – суперкар для путешествий
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Компания McLaren представила принципиально новую модель – купе McLaren GT. Новинка позиционируется как мощный и быстрый автомобиль для комфортных длительных путешествий.
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Кузов McLaren GT представляет собой углепластиковый монокок MonoCell II-T, исключительно жесткий и прочный. Масса новинки составляет 1 530 килограммов или на 10-15% больше, чем у других современных моделей McLaren. Зато у «грантурера» есть огромный по меркам суперкара багажник на 420 литров сзади и на 150 литров спереди. Да и динамику среднемоторный автомобиль демонстрирует отменную. Битурбо мотор V8 4.0 выдает 620 л.с. и 630 Нм, что позволяет McLaren GT разгонятся с места до 100 км/ч за 3,2 секунды, а до 200 км/ч – за 9 секунд. Максимальная скорость составляет 326 км/ч.
McLaren GT получил двухместный салон, который выглядит даже роскошнее, чем у его «собратьев». Кресла обиты мягкой кожей Nappa, имеют электропривод и подогрев. В McLaren говорят, что они специально оптимизированы для путешествий на большие расстояния с идеальной набивкой и поддержкой плеч и спины. Поможет в поездке и медиасистема со встроенной навигацией. Дополнительно можно заказать электрохромную стеклянную крышу, премиальную аудиосистему Bowers&Wilkins с 12 динамиками, сабвуфером из углеродного волокна и среднечастотными динамиками из кевлара. Компания уже начала принимать заказы. Цены стартуют с отметки 163 тысячи фунтов стерлингов (около 13,5 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). Для сравнения за McLaren 720S просят минимум 218 тысяч фунтов.
Комментарии
Комментарии пользователей
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