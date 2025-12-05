Эксклюзивный McLaren 750S с инновационной окраской Chromatic Layered Finish – искусство на колесах

5 декабря 2025, 12:59
McLaren и художница Нат Боуэн создали уникальный арт-кар 750S с новым покрытием MSO
McLaren и художница Нат Боуэн создали уникальный арт-кар 750S с новым покрытием MSO
В Майами на Неделе искусства дебютировал необычный McLaren 750S. Британский бренд объединился с художницей Нат Боуэн. Вместе они создали арт-кар с новым покрытием от MSO. Детали проекта держатся в секрете, но интрига только растет. Узнайте, чем удивил McLaren в этот раз.
В этом году на Неделе искусства в Майами британский автопроизводитель McLaren вновь оказался в центре внимания, представив совместный проект с художницей Нат Боуэн. Их совместная работа стала не просто очередным арт-каром, а настоящим экспериментом в области автомобильных технологий и современного искусства. Главной изюминкой стал новый McLaren 750S, получивший эксклюзивное покрытие Chromatic Layered Finish, разработанное подразделением MSO (McLaren Special Operations).
McLaren Automotive, несмотря на относительно короткую историю, уже давно ассоциируется с инновациями и смелыми дизайнерскими решениями. Компания, начавшая свой путь, как автомобили McLaren около сорока лет назад, сегодня продолжает удивлять поклонников нестандартными проектами. В этот раз бренд решил выйти за привычные рамки, превратив спорткар в подвижное произведение искусства.
У Боуэни, в мире с абстрактными работами и яркими цветами, возникла идея создать нечто большее, чем просто автомобиль. Она использовала кузов 750S в качестве холста, чтобы исключить возможность новой многослойной окраски от MSO. По словам представителей компании, технология Chromatic Layered Finish позволяет добиться уникального изменения и цвета необычных оптических линз, которые меняются в зависимости от освещения и угла обзора.
Проект получил название Chromology и стал настоящим событием для поклонников современного искусства, а также автомобильной индустрии. По информации autoevolution, презентация прошла с большим успехом: присутствующие на мероприятии отметили, что автомобиль буквально притягивает взгляды и вызывает желание рассмотреть его детали под разными углами. Особое внимание привлекают плавные переходы оттенков и сложная структура покрытия, которая придает динамичные линии кузова McLaren 750S.
Для McLaren участие в любом проекте — это не только способ вывести технические возможности, но и возможность выйти на новую аудиторию, объединить миры искусства и автопрома. В компании уверены, что такие эксперименты помогают сформировать имидж бренда как новатора и вдохновляют на создание еще более смелых концепций в будущем.
Пока неизвестно, появится ли хроматическая многослойная отделка в серийных моделях McLaren или будет эксклюзивом для арт-проектов. Однако уже сейчас ясно: границы между автомобилем и произведениями искусства становятся все более размытыми, а подобные инициативы лишь подогревают интерес к марке среди коллекционеров и ценителей необычных вещей.
Похожие материалы МакЛарен
-
06.12.2025, 17:59
Mercedes-Maybach S-Class 2027: обновленный салон и цифровые технологии в деталях
Mercedes готовит рестайлинг Maybach S-Class 2027 года. Модель получит свежий цифровой интерьер и сохранит мощные двигатели V8 и V12. Внешность и салон обещают новые решения. Ожидается появление гибридной версии. Подробности о премьере пока держатся в секрете.Читать далее
-
06.12.2025, 17:47
Рендер нового Hyundai Santa Fe 2027 удивил необычным дизайном и вызвал споры
Hyundai Santa Fe 2027 в необычном исполнении вызвал бурю эмоций. Дизайн разделил автолюбителей на два лагеря. Одни считают его свежим, другие — спорным. Визуальные изменения не оставили равнодушными никого. Оцените сами, насколько удачен этот эксперимент.Читать далее
-
06.12.2025, 17:38
Владельцы Tesla теперь могут писать сообщения за рулем с FSD, но отвечают за последствия
Tesla изменила работу системы FSD, и теперь водители могут отправлять сообщения за рулем. Однако это не значит, что можно полностью расслабиться. Ответственность за любые происшествия по-прежнему лежит на водителе. Узнайте, как изменились правила и что это значит для владельцев Tesla.Читать далее
-
06.12.2025, 17:27
Семь культовых автомобилей, которые остались единственными в своем роде без продолжения
Некоторые автомобили становятся иконами, другие исчезают незаметно. Но есть особая категория – машины, которые вспыхнули ярко и исчезли навсегда. Почему они не получили продолжения? В этом материале мы расскажем о семи уникальных моделях, которые так и остались единственными в своем роде.Читать далее
-
06.12.2025, 17:13
BMW готовит обновленную 5 Series 2027 года с необычным дизайном передней части
BMW готовит к выпуску 5 Series 2027 года с необычным экстерьером. Новая решетка радиатора и оригинальные ДХО вызвали споры среди поклонников марки. Дизайн модели заметно отличается от предыдущих поколений. Мнения автолюбителей разделились, а обсуждения не утихают.Читать далее
-
06.12.2025, 17:06
Яркий Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe в розовом карбоне от Larte Design удивил фанатов
Larte Design снова удивляет автолюбителей необычным проектом. На этот раз в центре внимания оказался Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe в розовом карбоне. Дизайн автомобиля поражает воображение и вызывает бурю эмоций. Узнайте, чем еще удивил этот проект и почему он стал предметом обсуждения.Читать далее
-
06.12.2025, 16:32
Mercedes готовит компактный внедорожник Baby G-Class с электрической начинкой
Mercedes разрабатывает компактный внедорожник в стиле G-Class. Ожидается электрическая версия, но возможны и гибридные или бензиновые модификации. Дебют новинки намечен на 2027-2028 годы. Подробности о платформе и дизайне пока держатся в секрете.Читать далее
-
06.12.2025, 16:15
Владелец нашел свой Ford Mustang 1965 после 20 лет в сарае и решил вернуть ему блеск
Классический Ford Mustang 1965 года впервые за 20 лет покинул сарай. Владелец решил вернуть машине заводской вид и обратился к профессионалам. Автомобиль покрыт толстым слоем пыли, ржавчины и грязи. Процесс восстановления обещает быть непростым и захватывающим. Как изменится легендарное купе после долгого забвения – читайте далее.Читать далее
-
06.12.2025, 16:13
Суперкар Nissan GT-R R35 с 2000 л.с. не смог реализовать свой потенциал на дрэге
Уникальный Nissan GT-R R35 2015 года с 2000 л.с. на колесах поразил внешним видом и техническими характеристиками. Однако на практике автомобиль столкнулся с трудностями при реализации мощности. Его показатели на дрэг-рейсинге оказались не столь впечатляющими. В чем причина такого результата – разбираемся в материале.Читать далее
-
06.12.2025, 15:53
Ferrari F12 с невероятно широкими задними арками удивляет даже опытных автолюбителей
Ferrari F12 редко появляется в новостях, но его дизайн не дает забыть о себе. Эта модель сочетает в себе мощь и элегантность, а ее широкие задние арки вызывают восхищение. Почему F12 до сих пор считается одним из самых ярких представителей марки? Узнайте, что делает этот автомобиль по-настоящему особенным.Читать далее
Похожие материалы МакЛарен
-
06.12.2025, 17:59
Mercedes-Maybach S-Class 2027: обновленный салон и цифровые технологии в деталях
Mercedes готовит рестайлинг Maybach S-Class 2027 года. Модель получит свежий цифровой интерьер и сохранит мощные двигатели V8 и V12. Внешность и салон обещают новые решения. Ожидается появление гибридной версии. Подробности о премьере пока держатся в секрете.Читать далее
-
06.12.2025, 17:47
Рендер нового Hyundai Santa Fe 2027 удивил необычным дизайном и вызвал споры
Hyundai Santa Fe 2027 в необычном исполнении вызвал бурю эмоций. Дизайн разделил автолюбителей на два лагеря. Одни считают его свежим, другие — спорным. Визуальные изменения не оставили равнодушными никого. Оцените сами, насколько удачен этот эксперимент.Читать далее
-
06.12.2025, 17:38
Владельцы Tesla теперь могут писать сообщения за рулем с FSD, но отвечают за последствия
Tesla изменила работу системы FSD, и теперь водители могут отправлять сообщения за рулем. Однако это не значит, что можно полностью расслабиться. Ответственность за любые происшествия по-прежнему лежит на водителе. Узнайте, как изменились правила и что это значит для владельцев Tesla.Читать далее
-
06.12.2025, 17:27
Семь культовых автомобилей, которые остались единственными в своем роде без продолжения
Некоторые автомобили становятся иконами, другие исчезают незаметно. Но есть особая категория – машины, которые вспыхнули ярко и исчезли навсегда. Почему они не получили продолжения? В этом материале мы расскажем о семи уникальных моделях, которые так и остались единственными в своем роде.Читать далее
-
06.12.2025, 17:13
BMW готовит обновленную 5 Series 2027 года с необычным дизайном передней части
BMW готовит к выпуску 5 Series 2027 года с необычным экстерьером. Новая решетка радиатора и оригинальные ДХО вызвали споры среди поклонников марки. Дизайн модели заметно отличается от предыдущих поколений. Мнения автолюбителей разделились, а обсуждения не утихают.Читать далее
-
06.12.2025, 17:06
Яркий Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe в розовом карбоне от Larte Design удивил фанатов
Larte Design снова удивляет автолюбителей необычным проектом. На этот раз в центре внимания оказался Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe в розовом карбоне. Дизайн автомобиля поражает воображение и вызывает бурю эмоций. Узнайте, чем еще удивил этот проект и почему он стал предметом обсуждения.Читать далее
-
06.12.2025, 16:32
Mercedes готовит компактный внедорожник Baby G-Class с электрической начинкой
Mercedes разрабатывает компактный внедорожник в стиле G-Class. Ожидается электрическая версия, но возможны и гибридные или бензиновые модификации. Дебют новинки намечен на 2027-2028 годы. Подробности о платформе и дизайне пока держатся в секрете.Читать далее
-
06.12.2025, 16:15
Владелец нашел свой Ford Mustang 1965 после 20 лет в сарае и решил вернуть ему блеск
Классический Ford Mustang 1965 года впервые за 20 лет покинул сарай. Владелец решил вернуть машине заводской вид и обратился к профессионалам. Автомобиль покрыт толстым слоем пыли, ржавчины и грязи. Процесс восстановления обещает быть непростым и захватывающим. Как изменится легендарное купе после долгого забвения – читайте далее.Читать далее
-
06.12.2025, 16:13
Суперкар Nissan GT-R R35 с 2000 л.с. не смог реализовать свой потенциал на дрэге
Уникальный Nissan GT-R R35 2015 года с 2000 л.с. на колесах поразил внешним видом и техническими характеристиками. Однако на практике автомобиль столкнулся с трудностями при реализации мощности. Его показатели на дрэг-рейсинге оказались не столь впечатляющими. В чем причина такого результата – разбираемся в материале.Читать далее
-
06.12.2025, 15:53
Ferrari F12 с невероятно широкими задними арками удивляет даже опытных автолюбителей
Ferrari F12 редко появляется в новостях, но его дизайн не дает забыть о себе. Эта модель сочетает в себе мощь и элегантность, а ее широкие задние арки вызывают восхищение. Почему F12 до сих пор считается одним из самых ярких представителей марки? Узнайте, что делает этот автомобиль по-настоящему особенным.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве