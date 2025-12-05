Эксклюзивный McLaren 750S с инновационной окраской Chromatic Layered Finish – искусство на колесах

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

5 декабря 2025, 12:59

В Майами на Неделе искусства дебютировал необычный McLaren 750S. Британский бренд объединился с художницей Нат Боуэн. Вместе они создали арт-кар с новым покрытием от MSO. Детали проекта держатся в секрете, но интрига только растет. Узнайте, чем удивил McLaren в этот раз.

В этом году на Неделе искусства в Майами британский автопроизводитель McLaren вновь оказался в центре внимания, представив совместный проект с художницей Нат Боуэн. Их совместная работа стала не просто очередным арт-каром, а настоящим экспериментом в области автомобильных технологий и современного искусства. Главной изюминкой стал новый McLaren 750S, получивший эксклюзивное покрытие Chromatic Layered Finish, разработанное подразделением MSO (McLaren Special Operations).

McLaren Automotive, несмотря на относительно короткую историю, уже давно ассоциируется с инновациями и смелыми дизайнерскими решениями. Компания, начавшая свой путь, как автомобили McLaren около сорока лет назад, сегодня продолжает удивлять поклонников нестандартными проектами. В этот раз бренд решил выйти за привычные рамки, превратив спорткар в подвижное произведение искусства.

У Боуэни, в мире с абстрактными работами и яркими цветами, возникла идея создать нечто большее, чем просто автомобиль. Она использовала кузов 750S в качестве холста, чтобы исключить возможность новой многослойной окраски от MSO. По словам представителей компании, технология Chromatic Layered Finish позволяет добиться уникального изменения и цвета необычных оптических линз, которые меняются в зависимости от освещения и угла обзора.

Проект получил название Chromology и стал настоящим событием для поклонников современного искусства, а также автомобильной индустрии. По информации autoevolution, презентация прошла с большим успехом: присутствующие на мероприятии отметили, что автомобиль буквально притягивает взгляды и вызывает желание рассмотреть его детали под разными углами. Особое внимание привлекают плавные переходы оттенков и сложная структура покрытия, которая придает динамичные линии кузова McLaren 750S.

Для McLaren участие в любом проекте — это не только способ вывести технические возможности, но и возможность выйти на новую аудиторию, объединить миры искусства и автопрома. В компании уверены, что такие эксперименты помогают сформировать имидж бренда как новатора и вдохновляют на создание еще более смелых концепций в будущем.

Пока неизвестно, появится ли хроматическая многослойная отделка в серийных моделях McLaren или будет эксклюзивом для арт-проектов. Однако уже сейчас ясно: границы между автомобилем и произведениями искусства становятся все более размытыми, а подобные инициативы лишь подогревают интерес к марке среди коллекционеров и ценителей необычных вещей.

Упомянутые марки: McLaren
