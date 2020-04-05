McLaren пересмотрел план по выпуску дорогущих гиперкаров Elva
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Фото: McLaren
Фото: McLaren
Фото: McLaren
Фото: McLaren
Фото: McLaren
В рамках своего недавнего выступления генеральный директор McLaren Майк Флевитт (Mike Flewitt) заявил: «Наши клиенты считают, что Elva должен быть более эксклюзивным автомобилем, поэтому мы приняли решение выпустить гиперкар в количестве всего 249 единиц».
И, опираясь на это, некоторые автомобильные эксперты выразили сомнение в заявлении г-на Флевитта. Они полагают, что на пересмотр планов по выпуску Elva оказал влияние нынешний кризис, вызванный пандемией коронавируса. Дескать, компания хочет сохранить лицо в разгар карантинной истории.
С другой стороны, конкуренты McLaren заявили о еще более скромных планах по своим аналогичным моделям. Так, например, Aston Martin намерен изготовить всего 88 экземпляров V-12 Speedster, а Bentley и вовсе обойдется дюжиной Mulliner Bacalars.
Напомним, что в модельной копилке McLaren довольно много машин для компании, претендующей на звание бутик-производителя: GT, 570S, 570GT, 600LT, 620R, 720S, 765LT, Senna, Speedtail, и, конечно же, Elva.
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