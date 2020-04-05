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5 апреля 2020, 17:38

McLaren пересмотрел план по выпуску дорогущих гиперкаров Elva

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Фото: McLaren
Когда в ноябре прошлого года автомобиль был представлен (чуть не сказал «широкой общественности) на суд богатых покупателей, производитель заявил о планируемом тираже 399 экземпляров. Но сегодня эта цифра пересмотрена. В сторону уменьшения.
McLaren пересмотрел план по выпуску дорогущих гиперкаров Elva

Фото: McLaren

McLaren пересмотрел план по выпуску дорогущих гиперкаров Elva

Фото: McLaren

McLaren пересмотрел план по выпуску дорогущих гиперкаров Elva

Фото: McLaren

McLaren пересмотрел план по выпуску дорогущих гиперкаров Elva

Фото: McLaren

McLaren пересмотрел план по выпуску дорогущих гиперкаров Elva

Фото: McLaren

McLaren пересмотрел план по выпуску дорогущих гиперкаров Elva
McLaren пересмотрел план по выпуску дорогущих гиперкаров Elva
McLaren пересмотрел план по выпуску дорогущих гиперкаров Elva
McLaren пересмотрел план по выпуску дорогущих гиперкаров Elva
McLaren пересмотрел план по выпуску дорогущих гиперкаров Elva

В рамках своего недавнего выступления генеральный директор McLaren Майк Флевитт (Mike Flewitt) заявил: «Наши клиенты считают, что Elva должен быть более эксклюзивным автомобилем, поэтому мы приняли решение выпустить гиперкар в количестве всего 249 единиц».

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Эксклюзивности Elva не занимать – за автомобиль с 804-сильным монстром под капотом просят 1,68 млн долларов. При таком аппетите со стороны McLaren что 399 штук, что 249 – в любом случае речь идет об исключительности автомобиля.

И, опираясь на это, некоторые автомобильные эксперты выразили сомнение в заявлении г-на Флевитта. Они полагают, что на пересмотр планов по выпуску Elva оказал влияние нынешний кризис, вызванный пандемией коронавируса. Дескать, компания хочет сохранить лицо в разгар карантинной истории.

С другой стороны, конкуренты McLaren заявили о еще более скромных планах по своим аналогичным моделям. Так, например, Aston Martin намерен изготовить всего 88 экземпляров V-12 Speedster, а Bentley и вовсе обойдется дюжиной Mulliner Bacalars.

Напомним, что в модельной копилке McLaren довольно много машин для компании, претендующей на звание бутик-производителя: GT, 570S, 570GT, 600LT, 620R, 720S, 765LT, Senna, Speedtail, и, конечно же, Elva.


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Отзывы по теме
McLaren раскрыла имя нового гиперкара
Ну, не намного он быстрее, чем F1. За 20 лет увеличить скорость всего на 50 км/ ч - это маловато будет. Особенно если мощность агрегата увеличилась с 600 до 1000 лошадей. В общем, поживем-увидим, что за зверь. В любом случае, практического применения для него нет, это чудо инженерной мысли и произведение ...
Максим
Назван список 5 лучших автомобилей года
Выбор Альфы откровенно удивил. Как можно включать в топ марку, которая почти неизвестна за пределами своей страны. И объяснение странное - 3 модификации, доступные покупателям.
Дмитрий
McLaren выпустит самый экстремальный гиперкар
Такому авто уже не спойлеры и заслонки надо ставить, а закрылки и предкрылки.
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McLaren пересмотрел план по выпуску дорогущих гиперкаров Elva
В рамках своего недавнего выступления генеральный директор McLaren Майк Флевитт (Mike Flewitt) заявил: «Наши клиенты считают, что Elva должен быть более эксклюзивным автомобилем, поэтому мы приняли решение выпустить гиперкар в количестве всего 249 единиц».{{material_129386}} Эксклюзивности Elva не занимать – за автомобиль с 804-сильным монстром под капотом просят 1,68 млн долларов. При таком аппетите со стороны McLaren что 399 штук, что 249 – в любом случае речь идет об исключительности автомобиля.И, опираясь на это, некоторые автомобильные эксперты выразили сомнение в заявлении г-на Флевитта. Они полагают, что на пересмотр планов по выпуску Elva оказал влияние нынешний кризис, вызванный пандемией коронавируса. Дескать, компания хочет сохранить лицо в разгар карантинной истории. С другой стороны, конкуренты McLaren заявили о еще более скромных планах по своим аналогичным моделям. Так, например, Aston Martin намерен изготовить всего 88 экземпляров V-12 Speedster, а Bentley и вовсе обойдется дюжиной Mulliner Bacalars.Напомним, что в модельной копилке McLaren довольно много машин для компании, претендующей на звание бутик-производителя: GT, 570S, 570GT, 600LT, 620R, 720S, 765LT, Senna, Speedtail, и, конечно же, Elva.
2020-04-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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