28 декабря 2018, 18:41

McLaren посвятил суперкар 720S годовщине победы в Формуле-1

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По заказу дилера McLaren в Брюсселе компания выпустила три эксклюзивных экземпляра суперкара McLaren 720S с приставкой Spa 68. Особую версию посвятили 50-летию со дня первой победы McLaren в Формуле-1.
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  McLaren посвятил суперкар 720S годовщине победы в Формуле-1 McLaren 720S McLaren посвятил суперкар 720S годовщине победы в Формуле-1 McLaren 720S McLaren посвятил суперкар 720S годовщине победы в Формуле-1 McLaren 720S McLaren посвятил суперкар 720S годовщине победы в Формуле-1 McLaren 720S McLaren посвятил суперкар 720S годовщине победы в Формуле-1
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Суперкары окрасили в особый оранжевый оттенок MSO Bespoke Anniversary Orange, который должен ассоциироваться с цветом ливреи Papaya Orange гоночного болида McLaren. В июне 1968 года стартовавший шестым Брюс Макларен за рулем болида McLaren M7A впервые выиграл Гран-при Бельгии, проходивший на автодроме в Спа. Отсюда и название специальной версии – McLaren 720S Spa 68. С тех пор команда McLaren 8 раз выигрывала кубок конструкторов Формулы-1, а ее пилоты 12 раз становились чемпионами мира.

На боковинах кузова и подголовниках сидений отпечатали контуры трассы «Спа-Франкоршам». На карбоновых накладках порогов появилась надпись «1st McLaren F1 victory Belgian Grand Prix 9th June 1968 - Bruce McLaren» (1-ая победа McLaren в Формуле-1 на Гран-при Бельгии 9 июня 1968 - Брюс Макларен). На боксе ключей зажигания нанесено название спец.версии – Spa 68. Кроме того, в салоне каждого суперкара прикрепили табличку с уникальным номером в серии из трех экземпляров (например, «1 of 3»).

Никакой информации о технической стороне суперкаров нет. Поэтому можно предположить, что автомобили оснастили стандартной 4,0-литровой «восьмеркой», выдающей 720 л.с. и 770 Нм крутящего момента, работающей в сочетании с 7-ступенчатым «роботом». На разгон до первой «сотни» суперкар тратит 2,9 секунды. Максимальная скорость составляет 341 км/ч.
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McLaren посвятил суперкар 720S годовщине победы в Формуле-1
{{material_125051}}Суперкары окрасили в особый оранжевый оттенок MSO Bespoke Anniversary Orange, который должен ассоциироваться с цветом ливреи Papaya Orange гоночного болида McLaren. В июне 1968 года стартовавший шестым Брюс Макларен за рулем болида McLaren M7A впервые выиграл Гран-при Бельгии, проходивший на автодроме в Спа. Отсюда и название специальной версии – McLaren 720S Spa 68. С тех пор команда McLaren 8 раз выигрывала кубок конструкторов Формулы-1, а ее пилоты 12 раз становились чемпионами мира.На боковинах кузова и подголовниках сидений отпечатали контуры трассы «Спа-Франкоршам». На карбоновых накладках порогов появилась надпись «1st McLaren F1 victory Belgian Grand Prix 9th June 1968 - Bruce McLaren» (1-ая победа McLaren в Формуле-1 на Гран-при Бельгии 9 июня 1968 - Брюс Макларен). На боксе ключей зажигания нанесено название спец.версии – Spa 68. Кроме того, в салоне каждого суперкара прикрепили табличку с уникальным номером в серии из трех экземпляров (например, «1 of 3»).Никакой информации о технической стороне суперкаров нет. Поэтому можно предположить, что автомобили оснастили стандартной 4,0-литровой «восьмеркой», выдающей 720 л.с. и 770 Нм крутящего момента, работающей в сочетании с 7-ступенчатым «роботом». На разгон до первой «сотни» суперкар тратит 2,9 секунды. Максимальная скорость составляет 341 км/ч.
2018-12-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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