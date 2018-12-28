28 декабря 2018, 18:41
McLaren посвятил суперкар 720S годовщине победы в Формуле-1
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По заказу дилера McLaren в Брюсселе компания выпустила три эксклюзивных экземпляра суперкара McLaren 720S с приставкой Spa 68. Особую версию посвятили 50-летию со дня первой победы McLaren в Формуле-1.
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На боковинах кузова и подголовниках сидений отпечатали контуры трассы «Спа-Франкоршам». На карбоновых накладках порогов появилась надпись «1st McLaren F1 victory Belgian Grand Prix 9th June 1968 - Bruce McLaren» (1-ая победа McLaren в Формуле-1 на Гран-при Бельгии 9 июня 1968 - Брюс Макларен). На боксе ключей зажигания нанесено название спец.версии – Spa 68. Кроме того, в салоне каждого суперкара прикрепили табличку с уникальным номером в серии из трех экземпляров (например, «1 of 3»).
Никакой информации о технической стороне суперкаров нет. Поэтому можно предположить, что автомобили оснастили стандартной 4,0-литровой «восьмеркой», выдающей 720 л.с. и 770 Нм крутящего момента, работающей в сочетании с 7-ступенчатым «роботом». На разгон до первой «сотни» суперкар тратит 2,9 секунды. Максимальная скорость составляет 341 км/ч.
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Ну, не намного он быстрее, чем F1. За 20 лет увеличить скорость всего на 50 км/ ч - это маловато будет. Особенно если мощность агрегата увеличилась с 600 до 1000 лошадей. В общем, поживем-увидим, что за зверь. В любом случае, практического применения для него нет, это чудо инженерной мысли и произведение ...
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