McLaren через неделю представит первый суперкар для путешествий
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Компания McLaren назвала дату премьеры первого в истории суперкара для путешествий – McLaren GT. Автомобиль представят 15 мая 2019 года на специальном мероприятии, которое будет транслироваться онлайн.
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Компания McLaren опубликовала фотографии нового суперкара, предназначенного для длительных путешествий. До ...Читать далее
Британский автопроизводитель обещает, что новая модель GT «переосмыслит правила сегмента Grand Tourer». Автомобиль будет сочетать в себе динамику и маневренность с исключительным комфортом, роскошью и вместительностью, свойственной автомобилям GT-класса. Проще говоря, это будет истинный McLaren для дальних поездок, а не для трассы.
Из опубликованных ранее тизерных фотографий мы знаем, что McLaren GT получит трехместную компоновку с посадочной формулой 1+2. Однако тогда суперкар может столкнуться с трудностями при сертификации в США. Дело в том, что все автомобили, продаваемые в США, должны оснащаться фронтальными подушками безопасности для передних пассажиров. Два боковых сидения формально находятся спереди, но подушку для них установить невозможно, поскольку они расположены слишком далеко от передней панели. К какому решению пришли инженеры компании, узнаем через неделю, 15 мая.
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Выбор Альфы откровенно удивил. Как можно включать в топ марку, которая почти неизвестна за пределами своей страны. И объяснение странное - 3 модификации, доступные покупателям.
Такому авто уже не спойлеры и заслонки надо ставить, а закрылки и предкрылки.
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