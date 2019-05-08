8 мая 2019, 00:01

McLaren через неделю представит первый суперкар для путешествий

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Компания McLaren назвала дату премьеры первого в истории суперкара для путешествий – McLaren GT. Автомобиль представят 15 мая 2019 года на специальном мероприятии, которое будет транслироваться онлайн.
McLaren через неделю представит первый суперкар для путешествий
McLaren через неделю представит первый суперкар для путешествий
McLaren через неделю представит первый суперкар для путешествий
McLaren через неделю представит первый суперкар для путешествий
McLaren через неделю представит первый суперкар для путешествий
McLaren через неделю представит первый суперкар для путешествий
McLaren через неделю представит первый суперкар для путешествий
McLaren через неделю представит первый суперкар для путешествий
McLaren через неделю представит первый суперкар для путешествий
McLaren через неделю представит первый суперкар для путешествий
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Компания McLaren опубликовала фотографии нового суперкара, предназначенного для длительных путешествий. До ...
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Дата премьеры McLaren GT появилась в коротком тизерном видео, опубликованном накануне. В нем компания демонстрирует некоторые ключевые особенности нового суперкара: тонкие светодиодные задние фонари, каплевидные передние фары и спортивный силуэт.

Британский автопроизводитель обещает, что новая модель GT «переосмыслит правила сегмента Grand Tourer». Автомобиль будет сочетать в себе динамику и маневренность с исключительным комфортом, роскошью и вместительностью, свойственной автомобилям GT-класса. Проще говоря, это будет истинный McLaren для дальних поездок, а не для трассы.

Из опубликованных ранее тизерных фотографий мы знаем, что McLaren GT получит трехместную компоновку с посадочной формулой 1+2. Однако тогда суперкар может столкнуться с трудностями при сертификации в США. Дело в том, что все автомобили, продаваемые в США, должны оснащаться фронтальными подушками безопасности для передних пассажиров. Два боковых сидения формально находятся спереди, но подушку для них установить невозможно, поскольку они расположены слишком далеко от передней панели. К какому решению пришли инженеры компании, узнаем через неделю, 15 мая.

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Максим
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McLaren через неделю представит первый суперкар для путешествий
{{material_126180}}Дата премьеры McLaren GT появилась в коротком тизерном видео, опубликованном накануне. В нем компания демонстрирует некоторые ключевые особенности нового суперкара: тонкие светодиодные задние фонари, каплевидные передние фары и спортивный силуэт.Британский автопроизводитель обещает, что новая модель GT «переосмыслит правила сегмента Grand Tourer». Автомобиль будет сочетать в себе динамику и маневренность с исключительным комфортом, роскошью и вместительностью, свойственной автомобилям GT-класса. Проще говоря, это будет истинный McLaren для дальних поездок, а не для трассы.Из опубликованных ранее тизерных фотографий мы знаем, что McLaren GT получит трехместную компоновку с посадочной формулой 1+2. Однако тогда суперкар может столкнуться с трудностями при сертификации в США. Дело в том, что все автомобили, продаваемые в США, должны оснащаться фронтальными подушками безопасности для передних пассажиров. Два боковых сидения формально находятся спереди, но подушку для них установить невозможно, поскольку они расположены слишком далеко от передней панели. К какому решению пришли инженеры компании, узнаем через неделю, 15 мая.
2019-05-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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