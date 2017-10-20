20 октября 2017, 18:00

McLaren продлила контракт с Фернандо Алонсо

Грядущий сезон Формулы-1 испанский гонщик Фернандо Алонсо проведет с командой McLaren. Напарником его в королевской гонке станет также известный спортсмен - бельгиец Стоффель Вандорн.
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Алонсо вернулся в команду McLaren, в 2015 году. До этого момента он выступал за британцев лишь в 2007-м. Известно, что в сезоне-2018 силовые установки будет предоставлять Renault. А вот прежний партнер Honda свои агрегаты одолжит команде Toro Rosso.

Напомним, что Фернандо Алонсо не раз критиковал японские силовые установки. По его мнению, двигатели Honda не обладали необходимой надежностью, при этом их отличала низкая мощность.

Между тем, Renault показала на Шанхайском автосалоне концепт R.S. 2027 Vision, который дает представление компании о будущем Формулы-1. Пилоты станут центральными фигурами автоспорта, а гонки станут более зрелищными и в то же время безопасными с акцентом на электрические технологии.

Автоспорт МакЛарен

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McLaren продлила контракт с Фернандо Алонсо
{{material_118883}}Алонсо вернулся в команду McLaren, в 2015 году. До этого момента он выступал за британцев лишь в 2007-м. Известно, что в сезоне-2018 силовые установки будет предоставлять Renault. А вот прежний партнер Honda свои агрегаты одолжит команде Toro Rosso.Напомним, что Фернандо Алонсо не раз критиковал японские силовые установки. По его мнению, двигатели Honda не обладали необходимой надежностью, при этом их отличала низкая мощность.Между тем, Renault показала на Шанхайском автосалоне концепт R.S. 2027 Vision, который дает представление компании о будущем Формулы-1. Пилоты станут центральными фигурами автоспорта, а гонки станут более зрелищными и в то же время безопасными с акцентом на электрические технологии.
2017-10-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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