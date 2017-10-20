McLaren продлила контракт с Фернандо Алонсо
Грядущий сезон Формулы-1 испанский гонщик Фернандо Алонсо проведет с командой McLaren. Напарником его в королевской гонке станет также известный спортсмен - бельгиец Стоффель Вандорн.
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Renault показал на Шанхайском автосалоне концепт R.S. 2027 Vision, который дает представление компании о будущем ...Читать далее
Напомним, что Фернандо Алонсо не раз критиковал японские силовые установки. По его мнению, двигатели Honda не обладали необходимой надежностью, при этом их отличала низкая мощность.
Между тем, Renault показала на Шанхайском автосалоне концепт R.S. 2027 Vision, который дает представление компании о будущем Формулы-1. Пилоты станут центральными фигурами автоспорта, а гонки станут более зрелищными и в то же время безопасными с акцентом на электрические технологии.
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