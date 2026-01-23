Неожиданный ход: почему команда решила остаться в тени?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

23 января 2026, 09:49

McLaren пропустит стартовый день тестов F1 в Барселоне в 2026 году — в чем причина

McLaren пропустит стартовый день тестов F1 в Барселоне в 2026 году — в чем причина

Неожиданный ход: почему команда решила остаться в тени?

McLaren пропустит стартовый день тестов F1 в Барселоне в 2026 году — в чем причина

McLaren не появится на первом дне тестов в Барселоне. Болельщики и эксперты гадают о причинах. Атмосфера вокруг старта сезона накаляется. Что скрывает команда? Подробности - в нашем материале.

McLaren не появится на первом дне тестов в Барселоне. Болельщики и эксперты гадают о причинах. Атмосфера вокруг старта сезона накаляется. Что скрывает команда? Подробности - в нашем материале.

В мире Формулы-1 редко случаются моменты, когда одна из топовых команд решает остаться в стороне от всеобщего внимания. Но именно так поступила McLaren: руководитель коллектива подтвердил, что команда не выйдет на трассу в первый день тестов в Барселоне, намеченных на 26 января. Это решение стало неожиданностью для многих, ведь именно с заездов начинается новая эра чемпионата – дни этих интенсивных испытаний на автодроме Каталунья, где все участники должны будут впервые продемонстрировать свои болиды 2026 года.

Вокруг этого события уже витает напряжение. В паддоке ходят слухи: одни говорят, что существуют технические сложности, другие - о стратегическом маневре, чтобы скрыть какие-то детали машины от конкурентов. Однако официальных комментариев по поводу причин такого шага команда не дала.

В последние годы McLaren не удивляла столь нестандартными решениям, но отказывалась от участия в первом дне испытаний - шаге, который может определять весь ход подготовки к сезону. Ведь именно в эти дни инженеры собирают первые данные, а пилоты осваивают новые настройки и особенности болида. Пропуск хотя бы одного дня - это риск, который не любая команда готова взять на себя.

Тем временем соперники McLaren не скрывают своего удивления. Некоторые считают, что британцы готовят нечто особенное и не хотят раскрывать карты раньше времени. Другие уверены: возникли проблемы с готовностью машины или поставкой ключевых компонентов. В любом случае, отсутствие McLaren на трассе в первый день только подогревает интерес к их дальнейшим действиям.

Поклонники команды уже строят догадки: возможно, инженеры нашли революционное решение, которое хотят реализовать его в последний момент. Или же, напротив, столкнулись с главными трудностями, которые не удалось разрешить к началу испытаний. Как бы то ни было, интрига вокруг McLaren только нарастает, а ожидание их выступления на трассе становится еще более напряженным.

Упомянутые марки: McLaren
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы МакЛарен

Похожие материалы МакЛарен

Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
FAW Bestune готовит локализацию моделей Т90, В70 и нового Т77 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Омск Вологда Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться