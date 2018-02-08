8 февраля 2018, 10:05
McLaren Senna распродали до премьеры
Компания McLaren подробно рассказала о 800-сильном гиперкаре Senna. Публичная премьера новинки состоится на Женевском автосалоне. Но в свободную продажу автомобиль не поступит. Все 500 экземпляров уже распроданы по предзаказам, а последний ушел с молотка за 2,8 млн долларов.
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На дизайн гиперкара, в первую очередь, повлияла необходимость улучшить аэродинамические показатели. Senna получил двойной диффузор и массивное антикрыло, множество воздуховодов и закрылков. Все это направлено на увеличение прижимной силы и быстрое охлаждение моторного отсека. Автомобиль укомплектован карбон-керамическими тормозами и покрышками Pirelli P Zero Trofeo R, разработанными специально для этой модели.
Собирать McLaren Senna будут вручную. На изготовление одного автомобиля требуется 300 часов. Стоимость каждого из 500 гиперкаров составляла 750 000 фунтов стерлингов (чуть больше миллиона долларов). Но уже после того, как все автомобили были распроданы, «неожиданно» выяснилось, что есть еще один 501-ый экземпляр. Компания организовала специальное закрытое мероприятие и провела аукцион, на котором автомобиль ушел на 2 млн фунтов (2,8 млн долларов). Вырученные деньги направят в Фонд Айртона Сенны, который в Бразилии помогает детям бедняков получать образование.
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