8 февраля 2018, 10:05

McLaren Senna распродали до премьеры

Компания McLaren подробно рассказала о 800-сильном гиперкаре Senna. Публичная премьера новинки состоится на Женевском автосалоне. Но в свободную продажу автомобиль не поступит. Все 500 экземпляров уже распроданы по предзаказам, а последний ушел с молотка за 2,8 млн долларов.
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  McLaren Senna распродали до премьеры McLaren McLaren Senna распродали до премьеры McLaren McLaren Senna распродали до премьеры McLaren McLaren Senna распродали до премьеры McLaren McLaren Senna распродали до премьеры
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Гиперкар стал самым легким дорожным автомобилем марки. Его масса составляет всего 1 198 килограмм. Таких показателей инженерам удалось добиться за счет использования в его конструкции новых материалов на основе углеволокна. Например, переднее крыло весит всего по 620 грамм, а внушительно заднее антикрыло – меньше 5 кг. При этом McLaren Senna оснащается 4-литровым твинтурбо V8, развивающим 800 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Соотношение мощности к массе составляет 668 л.с. на тонну. Поэтому можно с уверенностью сказать, что, хотя автомобилю и разрешено ездить по дорогам общего пользования, его место на спортивном треке. Это подтверждают и его динамические харатеристики. С места до первой «сотни» гиперкар разгоняет за 2,8 секунды, а до второй – за 6,8 секунды. Максимальная скорость McLaren Senna – 340 км/ч.

На дизайн гиперкара, в первую очередь, повлияла необходимость улучшить аэродинамические показатели. Senna получил двойной диффузор и массивное антикрыло, множество воздуховодов и закрылков. Все это направлено на увеличение прижимной силы и быстрое охлаждение моторного отсека. Автомобиль укомплектован карбон-керамическими тормозами и покрышками Pirelli P Zero Trofeo R, разработанными специально для этой модели.

Собирать McLaren Senna будут вручную. На изготовление одного автомобиля требуется 300 часов. Стоимость каждого из 500 гиперкаров составляла 750 000 фунтов стерлингов (чуть больше миллиона долларов). Но уже после того, как все автомобили были распроданы, «неожиданно» выяснилось, что есть еще один 501-ый экземпляр. Компания организовала специальное закрытое мероприятие и провела аукцион, на котором автомобиль ушел на 2 млн фунтов (2,8 млн долларов). Вырученные деньги направят в Фонд Айртона Сенны, который в Бразилии помогает детям бедняков получать образование.
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McLaren Senna распродали до премьеры
{{material_122001}}Гиперкар стал самым легким дорожным автомобилем марки. Его масса составляет всего 1 198 килограмм. Таких показателей инженерам удалось добиться за счет использования в его конструкции новых материалов на основе углеволокна. Например, переднее крыло весит всего по 620 грамм, а внушительно заднее антикрыло – меньше 5 кг. При этом McLaren Senna оснащается 4-литровым твинтурбо V8, развивающим 800 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Соотношение мощности к массе составляет 668 л.с. на тонну. Поэтому можно с уверенностью сказать, что, хотя автомобилю и разрешено ездить по дорогам общего пользования, его место на спортивном треке. Это подтверждают и его динамические харатеристики. С места до первой «сотни» гиперкар разгоняет за 2,8 секунды, а до второй – за 6,8 секунды. Максимальная скорость McLaren Senna – 340 км/ч.На дизайн гиперкара, в первую очередь, повлияла необходимость улучшить аэродинамические показатели. Senna получил двойной диффузор и массивное антикрыло, множество воздуховодов и закрылков. Все это направлено на увеличение прижимной силы и быстрое охлаждение моторного отсека. Автомобиль укомплектован карбон-керамическими тормозами и покрышками Pirelli P Zero Trofeo R, разработанными специально для этой модели.Собирать McLaren Senna будут вручную. На изготовление одного автомобиля требуется 300 часов. Стоимость каждого из 500 гиперкаров составляла 750 000 фунтов стерлингов (чуть больше миллиона долларов). Но уже после того, как все автомобили были распроданы, «неожиданно» выяснилось, что есть еще один 501-ый экземпляр. Компания организовала специальное закрытое мероприятие и провела аукцион, на котором автомобиль ушел на 2 млн фунтов (2,8 млн долларов). Вырученные деньги направят в Фонд Айртона Сенны, который в Бразилии помогает детям бедняков получать образование.
2018-02-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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