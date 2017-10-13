McLaren создала два уникальных суперкара для одного покупателя
Но из рук специалистов автомобили вышли еще более «злымии». Тюнеры не вносили изменений в электронный блок управления двигателем - отдача повысилась благодаря ручной полировке впускного и выпускного блока цилиндров, а также за счет титанового выхлопа. Пару мотору составляет 7-скоростная роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.
По спецзаказу MSO подготовила две разные модели - купе и родстер. Оба суперкара получили специальный аэродинамический обвес из углеволокна. Кузов автомобилей покрашен в серебряный колер с элементами красного и черного цвета. Также от серийной модели эти спорткары отличаются особенным спойлером и двойными элементами и пятиспицевыми колесными дисками.
Салон выполнен с использованием алькантары и карбоновых вставок. Стандартные кресла заменены на спортивные «ковши» оранжевого цвета. Также модели оснащены мультимедийной системой IRIS и приборной панелью, показывающей выбранную передачу. Оба спорткара выпущены в единственном экземпляре. Стоимость автомобилей держится в секрете. Отметим, что серийный McLaren 650S представлен на рынке от 261 555 фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось, что подразредение MSO подготовило шесть уникальных спорткаров 570S, выпуск которых посвящен гоночному автомобилю F1 XP GT Longtail 1997 года. Кузов автомобилей окрашен в зеленый цвет, а в интерьере использовалась кожа с зеленой прострочкой.
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