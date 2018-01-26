26 января 2018, 17:52
McLaren выпустил особый суперкар на базе 570S
В линейке McLaren появился новый суперкар MSO X, в основе которого лежит модель 570S. Автомобиль будет выпущен всего в 10 экземплярах. Все они на настоящий момент уже распроданы.
McLaren 570S
Выпускается с 2015 г.
Под капотом McLaren MSO X находится 3,8-литровый 8-цилиндровый двигатель с двумя турбинами, развивающим 570 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Динамические характеристики, как и стоимость эксклюзивного спорткара, не называются.
Ранее McLaren официально подтвердил разработку своего самого быстрого автомобиля, предназначенного для дорог общего пользования. Новинка получила имя P15. По словам представителей марки, публичный показ гиперкара состоится в марте следующего года на автосалоне в Женеве. Модель будет обладать двумя посадочными местами и аэродинамическими элементами на кузове.
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