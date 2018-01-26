26 января 2018, 17:52

McLaren выпустил особый суперкар на базе 570S

В линейке McLaren появился новый суперкар MSO X, в основе которого лежит модель 570S. Автомобиль будет выпущен всего в 10 экземплярах. Все они на настоящий момент уже распроданы.
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  McLaren выпустил особый суперкар на базе 570S McLaren 570S McLaren выпустил особый суперкар на базе 570S
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McLaren 570S
Выпускается с 2015 г.
От своего «донора» модель отличается особой ливреей, выполненной в духе раскраски классических гоночных автомобилей McLaren F1 GTR. Также машина получила заднее антикрыло, которое генерирует дополнительные 100 кг прижимной силы, гоночный капот, воздухозаборник на крыше и титановую выпускную систему.

Под капотом McLaren MSO X находится 3,8-литровый 8-цилиндровый двигатель с двумя турбинами, развивающим 570 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Динамические характеристики, как и стоимость эксклюзивного спорткара, не называются.

Ранее McLaren официально подтвердил разработку своего самого быстрого автомобиля, предназначенного для дорог общего пользования. Новинка получила имя P15. По словам представителей марки, публичный показ гиперкара состоится в марте следующего года на автосалоне в Женеве. Модель будет обладать двумя посадочными местами и аэродинамическими элементами на кузове.

Новинки и концепт кары МакЛарен 570С

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McLaren выпустил особый суперкар на базе 570S
{{model_6338}}От своего «донора» модель отличается особой ливреей, выполненной в духе раскраски классических гоночных автомобилей McLaren F1 GTR. Также машина получила заднее антикрыло, которое генерирует дополнительные 100 кг прижимной силы, гоночный капот, воздухозаборник на крыше и титановую выпускную систему.Под капотом McLaren MSO X находится 3,8-литровый 8-цилиндровый двигатель с двумя турбинами, развивающим 570 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Динамические характеристики, как и стоимость эксклюзивного спорткара, не называются. Ранее McLaren официально подтвердил разработку своего самого быстрого автомобиля, предназначенного для дорог общего пользования. Новинка получила имя P15. По словам представителей марки, публичный показ гиперкара состоится в марте следующего года на автосалоне в Женеве. Модель будет обладать двумя посадочными местами и аэродинамическими элементами на кузове.
2018-01-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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