McLaren выпустит самый экстремальный гиперкар
Ожидается, что подкапотное оснащение будет традиционным для суперкаров McLaren. P15 снабдят 3,8-литровым мотором V8 с отдачей 800 л.с. Если сравнивать с флагманом P1, то его мощность равна 916 л.с., но около 180 сил генерируется электромотором. Новый гиперкар должен стать легче благодаря использованию карбона в деталях кузова. Масса модели не превысит 1300 кг, что примерно на 300 кг меньше, чем у P1. Соответственно, это позволит добиться более впечатляющей динамики. Новинка сможет достигать первой «сотни» за 2,7 сек.
Также инженеры обещают оснастить гиперкар активными аэродинамическими элементами (спойлерами и заслонками). Но для жизни он все-таки будет не совсем удобен: для экономии веса в автомобиле будет предельно малый багажник, в который вряд ли поместится что-то, кроме шлема и комбинезона.
Премьера новинки запланирована на весну 2018 года - публика увидит новинку на Женевском автосалоне. Ожидается, что будет выпущено всего 500 экземпляров P15. И даже несмотря на внушительную цену новинки - не менее 800 000 фунтов (почти миллион евро) - покупатели уже готовы встать в очередь на предзаказ.
Комплектации и технические характеристики
|McLaren P1 3.8 AMT
|Год выпуска, с
|2014
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|купе
|Количество дверей/мест
|2
|Тип двигателя
|гибрид
|Мощность, л.с./ об/мин
|737 / 542 при 7300
|Объем двигателя
|3799
|Тип трансмисии
|робот 7
|Привод
|задний
|Смешанный цикл
|8.3
|Топливо
|АИ-98
|Все характеристики
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