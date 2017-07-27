27 июля 2017, 10:25

McLaren выпустит самый экстремальный гиперкар

Сегодня флагманской моделью британского машиностроителя является гибридный гиперкар P1. В планах компании выпустить еще более экстремальный экземпляр с названием P15.
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McLaren выпустит самый экстремальный гиперкар McLaren P1

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Официальных заявлений от руководства бренда пока не было, но известно, что британцы уже приступили к реализации амбициозного проекта. Гиперкар будет допущен на дороги общего пользования, но основное предназначение новой модели - гонки на трассе.

Ожидается, что подкапотное оснащение будет традиционным для суперкаров McLaren. P15 снабдят 3,8-литровым мотором V8 с отдачей 800 л.с. Если сравнивать с флагманом P1, то его мощность равна 916 л.с., но около 180 сил генерируется электромотором. Новый гиперкар должен стать легче благодаря использованию карбона в деталях кузова. Масса модели не превысит 1300 кг, что примерно на 300 кг меньше, чем у P1. Соответственно, это позволит добиться более впечатляющей динамики. Новинка сможет достигать первой «сотни» за 2,7 сек.

Также инженеры обещают оснастить гиперкар активными аэродинамическими элементами (спойлерами и заслонками). Но для жизни он все-таки будет не совсем удобен: для экономии веса в автомобиле будет предельно малый багажник, в который вряд ли поместится что-то, кроме шлема и комбинезона.

Премьера новинки запланирована на весну 2018 года - публика увидит новинку на Женевском автосалоне. Ожидается, что будет выпущено всего 500 экземпляров P15. И даже несмотря на внушительную цену новинки - не менее 800 000 фунтов (почти миллион евро) - покупатели уже готовы встать в очередь на предзаказ.

Комплектации и технические характеристики

McLaren P1 3.8 AMT
Год выпуска, с2014
Год выпуска, по2014
Кузовкупе
Количество дверей/мест2
Тип двигателягибрид
Мощность, л.с./ об/мин737 / 542 при 7300
Объем двигателя3799
Тип трансмисииробот 7
Приводзадний
Смешанный цикл8.3
ТопливоАИ-98
Все характеристики
Новинки и концепт кары МакЛарен П1

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McLaren выпустит самый экстремальный гиперкар
{{material_119940}}Официальных заявлений от руководства бренда пока не было, но известно, что британцы уже приступили к реализации амбициозного проекта. Гиперкар будет допущен на дороги общего пользования, но основное предназначение новой модели - гонки на трассе. Ожидается, что подкапотное оснащение будет традиционным для суперкаров McLaren. P15 снабдят 3,8-литровым мотором V8 с отдачей 800 л.с. Если сравнивать с флагманом P1, то его мощность равна 916 л.с., но около 180 сил генерируется электромотором. Новый гиперкар должен стать легче благодаря использованию карбона в деталях кузова. Масса модели не превысит 1300 кг, что примерно на 300 кг меньше, чем у P1. Соответственно, это позволит добиться более впечатляющей динамики. Новинка сможет достигать первой «сотни» за 2,7 сек.Также инженеры обещают оснастить гиперкар активными аэродинамическими элементами (спойлерами и заслонками). Но для жизни он все-таки будет не совсем удобен: для экономии веса в автомобиле будет предельно малый багажник, в который вряд ли поместится что-то, кроме шлема и комбинезона.Премьера новинки запланирована на весну 2018 года - публика увидит новинку на Женевском автосалоне. Ожидается, что будет выпущено всего 500 экземпляров P15. И даже несмотря на внушительную цену новинки - не менее 800 000 фунтов (почти миллион евро) - покупатели уже готовы встать в очередь на предзаказ.
2017-07-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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