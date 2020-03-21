21 марта 2020, 16:17
McLaren займется усовершенствованием конструкции ИВЛ для больных коронавирусом
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Фото: dsnews.ua
Автомобильные корпорации рассматривают возможности переориентации производства на массовый выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В частности компания McLaren попробует упростить их конструкцию.
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Как пишет Automotive News Europe, в Великобритании сформированы три консорциума, которые ищут решение проблемы нехватки аппаратом ИВЛ. Напомним, что во время пандемии COVID-19 в больницах Италии столкнулись с глобальным дефицитом ИВЛ. Один из консорциум возглавил концерн McLaren, он отвечает лишь за разработку относительно простого устройства, которое можно выпускать в больших количествах. Nissan работает совместно с производителями медицинского оборудования. Компания Meggitt, которая разрабатывает системы подачи кислорода для аэрокосмической отрасли и оборонной промышленности, совместно с Thales, GKN и Renishaw осуществляют инженерные изыскания. Как отмечает издание motor.ru, в этот список также нужно добавить фирму Airbus, которая оценивает перспективы использования своих сборочных предприятий и 3D-принтеров для выпуска устройств ИВЛ.
В борьбе с коронавирусом Италии помогают Ferrari и FCA холдинг Exor, они выделили для медицинских учреждений Италии 10 миллионов евро и закупили 150 аппаратов ИВЛ. Компания Leasys, которая предоставляет автомобили в аренду, предложила итальянскому отделению Красного креста и некоммерческой итальянской волонтерской ассоциации ANPAS бесплатный доступ к автопарку.
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Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
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ну не знаю, это если только наличка карман давит, сколько народу без зп сейчас дома сидят, сомневаюсь, что авто как пирожки начнут расхватывать. Если бы просто рубль рухнул, то да, а в купе с коронавирусом этим, точнее паники, которую вокруг нагоняют, брать авто...
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