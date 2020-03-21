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21 марта 2020, 16:17

McLaren займется усовершенствованием конструкции ИВЛ для больных коронавирусом

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Фото: dsnews.ua
Автомобильные корпорации рассматривают возможности переориентации производства на массовый выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В частности компания McLaren попробует упростить их конструкцию.
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Инженеры компании McLaren, которые создают суперкары, занялись усовершенствованием конструкции аппаратов искусственной вентиляции легких, что должно способствовать увеличению объема их производства. Также британцы поработают над внешним видом ИВЛ.

Как пишет Automotive News Europe, в Великобритании сформированы три консорциума, которые ищут решение проблемы нехватки аппаратом ИВЛ. Напомним, что во время пандемии COVID-19 в больницах Италии столкнулись с глобальным дефицитом ИВЛ. Один из консорциум возглавил концерн McLaren, он отвечает лишь за разработку относительно простого устройства, которое можно выпускать в больших количествах. Nissan работает совместно с производителями медицинского оборудования. Компания Meggitt, которая разрабатывает системы подачи кислорода для аэрокосмической отрасли и оборонной промышленности, совместно с Thales, GKN и Renishaw осуществляют инженерные изыскания. Как отмечает издание motor.ru, в этот список также нужно добавить фирму Airbus, которая оценивает перспективы использования своих сборочных предприятий и 3D-принтеров для выпуска устройств ИВЛ.

В борьбе с коронавирусом Италии помогают Ferrari и FCA холдинг Exor, они выделили для медицинских учреждений Италии 10 миллионов евро и закупили 150 аппаратов ИВЛ. Компания Leasys, которая предоставляет автомобили в аренду, предложила итальянскому отделению Красного креста и некоммерческой итальянской волонтерской ассоциации ANPAS бесплатный доступ к автопарку.

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ну не знаю, это если только наличка карман давит, сколько народу без зп сейчас дома сидят, сомневаюсь, что авто как пирожки начнут расхватывать. Если бы просто рубль рухнул, то да, а в купе с коронавирусом этим, точнее паники, которую вокруг нагоняют, брать авто...
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McLaren займется усовершенствованием конструкции ИВЛ для больных коронавирусом
{{material_129370}}Инженеры компании McLaren, которые создают суперкары, занялись усовершенствованием конструкции аппаратов искусственной вентиляции легких, что должно способствовать увеличению объема их производства. Также британцы поработают над внешним видом ИВЛ.Как пишет Automotive News Europe, в Великобритании сформированы три консорциума, которые ищут решение проблемы нехватки аппаратом ИВЛ. Напомним, что во время пандемии COVID-19 в больницах Италии столкнулись с глобальным дефицитом ИВЛ. Один из консорциум возглавил концерн McLaren, он отвечает лишь за разработку относительно простого устройства, которое можно выпускать в больших количествах. Nissan работает совместно с производителями медицинского оборудования. Компания Meggitt, которая разрабатывает системы подачи кислорода для аэрокосмической отрасли и оборонной промышленности, совместно с Thales, GKN и Renishaw осуществляют инженерные изыскания. Как отмечает издание motor.ru, в этот список также нужно добавить фирму Airbus, которая оценивает перспективы использования своих сборочных предприятий и 3D-принтеров для выпуска устройств ИВЛ.В борьбе с коронавирусом Италии помогают Ferrari и FCA холдинг Exor, они выделили для медицинских учреждений Италии 10 миллионов евро и закупили 150 аппаратов ИВЛ. Компания Leasys, которая предоставляет автомобили в аренду, предложила итальянскому отделению Красного креста и некоммерческой итальянской волонтерской ассоциации ANPAS бесплатный доступ к автопарку.
2020-03-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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