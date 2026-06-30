Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

30 июня 2026, 14:36

McMurtry Speirling PURE: первый в мире гиперкар с возможностью езды вверх ногами

McMurtry Speirling PURE: первый в мире гиперкар с возможностью езды вверх ногами

«Прилипает» к асфальту за счёт вентиляторов: McMurtry Speirling PURE разгоняется до 100 км/ч за 1,4 секунды

McMurtry Speirling PURE: первый в мире гиперкар с возможностью езды вверх ногами

McMurtry Speirling PURE - не просто гиперкар, а инженерный вызов гравитации. Машина, способная разгоняться до 100 км/ч за 1,4 секунды и удерживаться на любой поверхности благодаря вакуумной прижимной силе, выходит на рынок ограниченным тиражом. Почему этот проект уже называют революцией в мире трековых автомобилей - в нашем материале.

McMurtry Speirling PURE - не просто гиперкар, а инженерный вызов гравитации. Машина, способная разгоняться до 100 км/ч за 1,4 секунды и удерживаться на любой поверхности благодаря вакуумной прижимной силе, выходит на рынок ограниченным тиражом. Почему этот проект уже называют революцией в мире трековых автомобилей - в нашем материале.

McMurtry Speirling PURE — это не просто очередной трековый гиперкар, а настоящий инженерный эксперимент, который уже несколько лет будоражит умы автолюбителей и экспертов. Компания McMurtry Automotive вновь напомнила о себе с помощью короткого видеоролика с интригующим посланием: «Надвигается буря». Разумеется, речь идёт не о прогнозе погоды — это явный намёк на скорый выход серийной версии машины, которая уже успела установить рекорды на трассах по всему миру.

Впервые прототип Speirling PURE показали ещё в 2021 году, а коммерческая версия дебютировала летом 2023 года на Фестивале скорости в Гудвуде. Именно там автомобиль раскрыл свои возможности: разгон до 100 км/ч за 1,4 секунды, четверть мили за 7,97 секунды, максимальная скорость 306 км/ч (ограничена электроникой ради безопасности и управляемости на треке). При этом машина ориентирована не на прямолинейные заезды, а на максимальное сцепление в поворотах.

Главная техническая особенность Speirling PURE — система вакуумной прижимной силы. Благодаря мощным вентиляторам, вращающимся со скоростью 23 000 об/мин, под днищем создаётся разрежение, и автомобиль буквально «прилипает» к поверхности. Прижимная сила достигает 2000 кг, что теоретически позволило бы двигаться даже вверх ногами, если бы трасса проходила под потолком. Это результат не просто точного расчёта аэродинамики, а применения самых современных технологий.

Силовая установка включает два электромотора суммарной мощностью 1000 л.с., которые приводят в движение только задние колёса. Масса автомобиля составляет всего 1000 кг, а аккумулятор ёмкостью 60 кВт·ч разработан специально для данной модели. Запас хода производитель не раскрывает, но для трековых машин важнее время работы на трассе, чем километры пробега. По заявлениям компании, серийная версия будет на 95% состоять из новых компонентов, что может обеспечить ещё более впечатляющие характеристики.

McMurtry планирует выпустить всего 100 экземпляров Speirling PURE, каждый из которых обойдётся покупателю минимум в 1 миллион фунтов стерлингов (около 1,32 миллиона долларов). Автомобиль рассчитан только на одного водителя и предназначен исключительно для трековой эксплуатации. Первые поставки ожидаются к концу года.

Для российского рынка появление таких гиперкаров — скорее технологический ориентир, чем реальное предложение. Тем не менее подобные проекты важны, поскольку они показывают, как далеко может зайти инженерная мысль в поисках решений для максимального сцепления и управляемости. Стоит отметить, что раньше вакуумные системы прижимной силы применялись только в автоспорте, а теперь они становятся частью серийных трековых машин. В перспективе это может повлиять и на массовый сегмент, если производители адаптируют наработки для дорог общего пользования.

Интересно, что на фоне появления таких необычных моделей, как Speirling PURE, автопроизводители продолжают экспериментировать с конфигураторами и ценовой политикой. Например, недавно Chevrolet запустил онлайн-конфигуратор для новой версии Corvette Grand Sport, однако стоимость пока держится в секрете — подробнее об этом можно узнать в материале о неожиданном запуске конфигуратора для Corvette Grand Sport .

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