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Автор: Мария Степанова

6 августа 2026, 11:51

McMurtry Speirling Pure выходит на рынок США: электрический фан-кар за $1,3 млн

McMurtry Speirling Pure выходит на рынок США: электрический фан-кар за $1,3 млн

«Прилипает» к асфальту с силой 2000 кг: электро-гиперкар McMurtry Speirling Pure штурмует Америку

McMurtry Speirling Pure выходит на рынок США: электрический фан-кар за $1,3 млн

Британский McMurtry Speirling Pure впервые покажут в США - это не просто электрокар, а инженерный вызов для треков и конкурентов. В чем его главные отличия и почему он может изменить подход к гоночным технологиям - разбираемся в деталях.

Британский McMurtry Speirling Pure впервые покажут в США - это не просто электрокар, а инженерный вызов для треков и конкурентов. В чем его главные отличия и почему он может изменить подход к гоночным технологиям - разбираемся в деталях.

McMurtry Speirling Pure - один из самых обсуждаемых электрических спорткаров последних лет - впервые отправляется за пределы Европы. Уже на следующей неделе его увидят на The Quail, A Motorsports Gathering в Калифорнии, а затем и на трассе Laguna Seca. Для американского рынка это не просто очередная премьера: речь идет о машине, которая способна изменить баланс сил в трековых соревнованиях и задать новые стандарты для электрических гоночных автомобилей.

Главная особенность Speirling Pure - инновационная система Downforce-on-Demand. Благодаря двум мощным вентиляторам, создающим прижимную силу, автомобиль буквально «прилипает» к асфальту с усилием до 2000 кг. Это позволяет проходить повороты с перегрузками до 3g и не терять сцепление даже на экстремальных скоростях. Инженеры McMurtry сознательно выбрали два вентилятора вместо одного: если один выйдет из строя, машина останется управляемой и безопасной.

В основе конструкции - карбоновый монокок и кузов из углепластика, рассчитанный только на одного водителя. При этом салон достаточно просторен для пилотов ростом до 201 см, а эргономика продумана до мелочей: индивидуальное кресло, регулируемые педали и руль, кондиционер. В заднем антикрыле предусмотрено место для хранения шлема и системы HANS.

Техническая начинка впечатляет: два электромотора Helix на задней оси выдают суммарно 986 л.с., разгоняя машину до 60 миль/ч за 1,55 секунды. Максимальная скорость - 306 км/ч. Батарея на 100 кВт·ч обеспечивает до 50 км хода в гоночном темпе LMP2, после чего потребуется зарядка - от 20 до 95% за час, в зависимости от условий. Система рекуперации способна возвращать до 200 кВт энергии на любом уровне заряда.

Важный нюанс: несмотря на внушительную батарею, запас хода у Speirling Pure невелик по меркам дорожных электромобилей. Но для трековой эксплуатации этого достаточно - ведь здесь важнее стабильность характеристик и безопасность. Подвеска с увеличенным ходом, широкие слики Michelin и гидроусилитель руля с клапанами в стиле Формулы-1 дополняют картину настоящего гоночного болида.

Интересно, что подобные проекты уже вызывают интерес у коллекционеров и энтузиастов, как это было с уникальным тюнингом классических моделей - например, историей превращения Chevrolet Monte Carlo SS в 750-сильный проект. В случае McMurtry речь идет не о доработке, а о полностью новой инженерной философии, где каждая деталь подчинена максимальной эффективности на треке.

Производство Speirling Pure стартует уже в конце этого года, и тираж будет ограничен всего 100 экземплярами. Для российского рынка эта новость может быть интересна с точки зрения развития технологий: подобные решения в аэродинамике и электрификации могут со временем найти применение и в массовых моделях, а опыт McMurtry показывает, что даже небольшие компании способны конкурировать с гигантами индустрии. 

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