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Дмитрий Новиков

Автор: Дмитрий Новиков

10 ноября 2026, 09:06

Легендарный Mercedes-Benz SEC из 80-х вернули в производство с 500-сильным V8: все машины тут же раскупили

Легендарный Mercedes-Benz SEC из 80-х вернули в производство с 500-сильным V8: все машины тут же раскупили

Святотатство или шедевр? Зачем немецкие инженеры упаковали современный 6,2-литровый мотор AMG в кузов культового купе C126

Легендарный Mercedes-Benz SEC из 80-х вернули в производство с 500-сильным V8: все машины тут же раскупили

Под классическим кузовом C126 теперь скрывается атмосферный V8 на 500 сил и семиступенчатый автомат. Немцы из Mechatronik ограничат выпуск 30 автомобилями. Цену ателье пока не объявило, а для более жесткой версии подготовлен отдельный пакет GT.

Под классическим кузовом C126 теперь скрывается атмосферный V8 на 500 сил и семиступенчатый автомат. Немцы из Mechatronik ограничат выпуск 30 автомобилями. Цену ателье пока не объявило, а для более жесткой версии подготовлен отдельный пакет GT.

Под капотом купе C126 теперь установлен атмосферный V8 M156 объемом 6,2 литра. Немецкое ателье Mechatronik представило собственный рестомод Mercedes-Benz SEC, сохранив узнаваемые черты модели начала 1980-х. Mechatronik доработала купе C126 на архитектуре семейства W126, не создавая новую серийную модель Mercedes-Benz. Выпуск ограничат 30 экземплярами; проект приурочен к 30-летию Mechatronik. По сообщению Auto Bild, все запланированные машины уже проданы. Стоимость пока не раскрыта.

Каждую машину собирают на основе глубокой реставрации автомобиля клиента. Донор полностью разбирают, кузов очищают до металла и заново подготавливают с катафорезным грунтом. На разработку версии M SEC ушло около четырех лет.

Внешность дополняют расширенные колесные арки и аэродинамический комплект из карбона. Элементы из углепластика можно оставить открытыми либо частично закрыть краской. Однако сохраняется дизайн C126, созданный в эпоху работы над Mercedes-Benz главного стилиста Бруно Сакко. Для передней оптики предусмотрены классический «теплый» свет и современные LED-решения.

Двигатель развивает около 500 лошадиных сил и 630 Н·м крутящего момента, работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой 7G-Tronic. Привод остается задним, как у исходного купе. Подобный SEC разгоняется до 100 км/ч за 4,2 секунды, а электронный ограничитель установлен на отметке 250 км/ч. M156 знаком по моделям Mercedes-AMG, которые выпускались с 2007 по 2015 год.

Для ходовой части выбрали регулируемую подвеску Öhlins Road & Track с настройками в пользу комфорта. Купе комплектуют 19-дюймовыми колесами в классической стилистике Mercedes, доступны моноблочный рисунок и более сложный дизайн. Шины - Michelin Pilot Sport 4S. Стандартная тормозная система использует диски диаметром 360 мм спереди и 330 мм сзади.

Пакет GT Package меняет характер машины и снижает ее сухую массу примерно на 88 кг, с 1712 до 1624 кг. В этой версии убирают задний ряд сидений, устанавливают спортивные передние ковши и усиливают тормозную систему: диаметр передних дисков увеличен до 390 мм. По данным AutoNext, тормозной путь со 100 км/ч сокращается с 34,2 до 33,5 м. Подвеска получает более жесткие настройки; разгон до 100 км/ч занимает 4,0 секунды, максимальная скорость достигает 280 км/ч. Двигатель и коробка передач остаются прежними: M156 V8 и 7G-Tronic.

Основой проекта служит Mercedes-Benz SEC в кузове C126, купе начала 1980-х, построенное на архитектуре семейства W126. Mechatronik восстанавливает автомобили клиентов и сохраняет их узнаваемый облик, сочетая его с новой техникой и расширенными кузовными элементами. Салон также переработан.

В интерьере оставили классическую архитектуру и добавили круглый цифровой экран для служебной информации. Головное устройство Blaupunkt выполнено в ретростиле и поддерживает USB и AUX; разъемы спрятаны за крышкой кассетного отсека. В качестве опции доступна аудиосистема с десятью динамиками и тремя сабвуферами общей мощностью 1560 ватт.

Упомянутые марки: Mercedes
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