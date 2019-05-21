21 мая 2019, 13:32
Медиасистему «Яндекс.Авто» установят на 2 млн автомобилей
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Компания «Яндекс» стала официальным поставщиком программного обеспечения для автомобилей Lada, Renault и Nissan, выпускаемых в России. В течение ближайших 5 лет система «Яндекс.Авто» появится на 2 млн автомобилей альянса.
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Платформу «Яндекс.Авто» представили в 2017 году. В ее состав входит несколько полезных онлайн-сервисов (музыка, навигация, погода). В настоящее время система установлена на 100 тыс. российских автомобилей. Ею оснащаются Renault Kaptur, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai, Cherry Tiggo 5. Кроме того, «Яндекс.Авто» установили на несколько тысяч автомобилей фирменного каршеринга «Яндекс.Драйв». С осени прошлого года система научилась распознавать клиентов сервиса и подбирать настройки в соответствии с их персональными предпочтениями.
В январе 2019 года «Яндекс» представил головное устройство, которое способно заменить штатную медиасистему. Оно совместимо с автомобилями Renault, Volkswagen, Nissan и Lada, а также с некоторыми моделями Hyundai, Kia, Mitsubishi, Skoda и Toyota. Устройство можно заказать отдельно, заплатив 29 900 рублей. В эту сумму уже входит стоимость установки в авторизированном сервис-центре и полугодовая подписка на стриминговый сервис «Яндекс.Музыка». При этом пользоваться сервисами «Яндекса» можно без ограничения по трафику, на остальные ресурсы выделен 1 Гб в месяц.
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