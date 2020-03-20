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20 марта 2020, 16:48

Медиасистемы оказались для водителей страшнее алкоголя

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Британская организация IAM RoadSmart изучает вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения. Внимание исследователей привлекли системы поддержки смартфонов Apple CarPlay и Android Auto. Выяснилось, что они отвлекают водителей и замедляют время их реакции намного серьезнее, чем алкоголь.
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Большинство современных автомобилей поддерживают системы Apple CarPlay и Android Auto. Они позволяют подключать смартфон к информационно-развлекательному комплексу машины – через специальный разъем или «по воздуху». В результате на экране медиасистемы появляется интерфейс смартфона со всеми знакомыми сервисами и службами. Очень удобно и, как выяснилось, очень опасно. 

Специалисты IAM Road Smart провели серию практических испытаний и обнаружили, что использование мультимедийных систем с сенсорными экранами, и особенно с функциями интеграции смартфонов Apple CarPlay и Android Auto, крайне негативно влияет на безопасность дорожного движения. Проще говоря, человек, пользующийся этими интерфейсами за рулем, может натворить дел больше, чем пьяный водитель.

Средняя скорость реакции водителя на нештатную ситуацию составляет 1 секунду. Время реакции нетрезвого водителя возрастает на 12%, водителя, занятого написанием SMS – на 35%, а болтающего по телефону – на 35%. Использование интерфейсов Apple CarPlay снижает время реакции на 57%, а Android Auto – на 53%. Функция голосового управления отчасти спасает положение, но водитель все равно реагирует примерно на 33% медленнее. Кроме того, сенсорный экран отвлекает водителя от дороги на время до 16 секунд. При движении по автомагистрали за это время автомобиль может проехать до полукилометра.
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Медиасистемы оказались для водителей страшнее алкоголя
{{material_127453}}Большинство современных автомобилей поддерживают системы Apple CarPlay и Android Auto. Они позволяют подключать смартфон к информационно-развлекательному комплексу машины – через специальный разъем или «по воздуху». В результате на экране медиасистемы появляется интерфейс смартфона со всеми знакомыми сервисами и службами. Очень удобно и, как выяснилось, очень опасно. Специалисты IAM Road Smart провели серию практических испытаний и обнаружили, что использование мультимедийных систем с сенсорными экранами, и особенно с функциями интеграции смартфонов Apple CarPlay и Android Auto, крайне негативно влияет на безопасность дорожного движения. Проще говоря, человек, пользующийся этими интерфейсами за рулем, может натворить дел больше, чем пьяный водитель.Средняя скорость реакции водителя на нештатную ситуацию составляет 1 секунду. Время реакции нетрезвого водителя возрастает на 12%, водителя, занятого написанием SMS – на 35%, а болтающего по телефону – на 35%. Использование интерфейсов Apple CarPlay снижает время реакции на 57%, а Android Auto – на 53%. Функция голосового управления отчасти спасает положение, но водитель все равно реагирует примерно на 33% медленнее. Кроме того, сенсорный экран отвлекает водителя от дороги на время до 16 секунд. При движении по автомагистрали за это время автомобиль может проехать до полукилометра.
2020-03-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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