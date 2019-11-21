21 ноября 2019, 18:21
Медицинские справки для водителей пока не подорожают
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Фото: Егор Алеев / ТАСС
Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Первоначально планировалось, что водители должны будут сдавать кровь и мочу для выявления алкогольной или наркотической зависимости. Цена справки для водителей должна была вырасти в несколько раз.
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Дополнительные анализы усложнили бы процедуру медосмотра и увеличили время его прохождения. При этом некоторые эксперты ставили информативность этих тестов под сомнение. Например, уровень CDT нельзя считать абсолютным доказательством алкоголизма. Его повышение могут вызывать различные заболевания печени. Кроме того, закономерно должна была вырасти стоимость справки. Накануне в ряде СМИ появилась информация о том, что цены вырастут от 5 до 20 раз. В нескольких регионах водители выстроились в очереди у наркологических диспансеров, пытаясь получить справку до подорожания.
В итоге, «с учетом обеспокоенности граждан» Минздрав принял решение отложить новые правила выдачи водительских мед.справок. Заместитель главы ведомства Олег Салагай сообщил, что «будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах». Президент Владимир Путин заявил, что узнал о масштабах подорожания от журналистов и напомнил, что минимальный размер оплаты труда сейчас составляет 11,2 тыс. рублей. «И то, что справка будет стоить почти половину этой суммы - чушь какая-то», - цитирует президента Peterburg2.
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