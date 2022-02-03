3 февраля 2022, 09:54
Медики Дубая похвастались новым гиперкаром (возможно раньше он работал в полиции)
Полиция Дубая славится своим парком мощных экзотических суперкаров. Теперь не отстают от них и сотрудники местной скорой помощи. На выставке Expo-2020 они показали новый медицинский автомобиль на базе 740-сильного Lykan Hypersport.
Дарья Климова Фото: carscoops.com
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Фото: carscoops.com
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Lykan Hypersport оснащен 3,7-литровым оппозитным шестицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом, который развивает 740 л.с. Заявленное время разгона с места до «сотни» составляет 2,8 секунды. Максимальная скорость – 395 км/ч. В 2019 году один Lykan Hypersport появился в автопарке полицейского управления соседнего города Абу-Даби. Учитывая, что всего было выпущено только 7 экземпляров гиперкара, можно предположить, что это один и тот же автомобиль.
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