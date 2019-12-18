18 декабря 2019, 17:21
Медики назвали главные профзаболевания водителей
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Работа профессионального водителя связана с постоянными стрессами. Но неблагоприятное влияние на здоровье оказывает также вибрация автомобиля, токсичные выхлопы, гиподинамия и нерегулярное питание.
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Еще один неблагоприятный фактор, оказывающий системное влияние на организм – автомобильная вибрация, которая постепенно разрушает костную систему. В результате воздействия вибрации деформируется структура костей и суставов. Как следствие, появляется межпозвоночная грыжа и остеохондроз. Кроме того, за смену профессиональный водитель постоянно совершает повороты головы и туловища, наблюдая за зеркалами и пассажирами – отсюда боли в шее и пояснице.
Сидячий режим работы приводит к нарушению пищеварения, а также кровообращения в малом тазу и ногах. Водители нередко страдают от заболеваний ЖКТ, варикозного расширения вен, простатита, мочекаменной болезни и эректильной дисфункции. Постоянно включенный подогрев сидений увеличивает риск развития воспалительных заболеваний.
Медики советуют при появлении первых тревожных симптомов не тянуть с визитом ко врачу. Запущенная болезнь может потребовать хирургического вмешательства и длительной реабилитации. Не стоит пренебрегать плановой диспансеризацией и профосмотрами. Профилактика лучше лечения. Важно правильно настроить водительское кресло и не менее 3 – 4 раз в день выходить из автомобиля, чтобы сделать короткую разминку. И, конечно, стараться не нервничать. Иначе к вышеперечисленному букету болезней можно добавить проблемы с сердцем.
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