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18 декабря 2019, 17:21

Медики назвали главные профзаболевания водителей

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Работа профессионального водителя связана с постоянными стрессами. Но неблагоприятное влияние на здоровье оказывает также вибрация автомобиля, токсичные выхлопы, гиподинамия и нерегулярное питание.
Медики назвали главные профзаболевания водителей

 

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Специалисты медицинской школы Гарвардского университета проанализировали состояние здоровья водителей такси за последние 13 лет. Они уверенно заявляют: профессию водителя необходимо отнести к категории опасных для жизни. Малоподвижный образ жизни и стресс – далеко не самое страшное. Водители вынуждены постоянно дышать продуктами сгорания бензина и дизельного топлива, среди которых есть смертельно опасные вещества: формальдегид, бензапирен, фенол и тяжелые металлы. Канцерогеном считается также асбест, который используется при производстве тормозных колодок. Все эти факторы приводят к развитию онкологических заболеваний.

Еще один неблагоприятный фактор, оказывающий системное влияние на организм – автомобильная вибрация, которая постепенно разрушает костную систему. В результате воздействия вибрации деформируется структура костей и суставов. Как следствие, появляется межпозвоночная грыжа и остеохондроз. Кроме того, за смену профессиональный водитель постоянно совершает повороты головы и туловища, наблюдая за зеркалами и пассажирами – отсюда боли в шее и пояснице.

Сидячий режим работы приводит к нарушению пищеварения, а также кровообращения в малом тазу и ногах. Водители нередко страдают от заболеваний ЖКТ, варикозного расширения вен, простатита, мочекаменной болезни и эректильной дисфункции. Постоянно включенный подогрев сидений увеличивает риск развития воспалительных заболеваний.

Медики советуют при появлении первых тревожных симптомов не тянуть с визитом ко врачу. Запущенная болезнь может потребовать хирургического вмешательства и длительной реабилитации. Не стоит пренебрегать плановой диспансеризацией и профосмотрами. Профилактика лучше лечения. Важно правильно настроить водительское кресло и не менее 3 – 4 раз в день выходить из автомобиля, чтобы сделать короткую разминку. И, конечно, стараться не нервничать. Иначе к вышеперечисленному букету болезней можно добавить проблемы с сердцем.


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Медики назвали главные профзаболевания водителей
{{material_115168}}Специалисты медицинской школы Гарвардского университета проанализировали состояние здоровья водителей такси за последние 13 лет. Они уверенно заявляют: профессию водителя необходимо отнести к категории опасных для жизни. Малоподвижный образ жизни и стресс – далеко не самое страшное. Водители вынуждены постоянно дышать продуктами сгорания бензина и дизельного топлива, среди которых есть смертельно опасные вещества: формальдегид, бензапирен, фенол и тяжелые металлы. Канцерогеном считается также асбест, который используется при производстве тормозных колодок. Все эти факторы приводят к развитию онкологических заболеваний.Еще один неблагоприятный фактор, оказывающий системное влияние на организм – автомобильная вибрация, которая постепенно разрушает костную систему. В результате воздействия вибрации деформируется структура костей и суставов. Как следствие, появляется межпозвоночная грыжа и остеохондроз. Кроме того, за смену профессиональный водитель постоянно совершает повороты головы и туловища, наблюдая за зеркалами и пассажирами – отсюда боли в шее и пояснице.Сидячий режим работы приводит к нарушению пищеварения, а также кровообращения в малом тазу и ногах. Водители нередко страдают от заболеваний ЖКТ, варикозного расширения вен, простатита, мочекаменной болезни и эректильной дисфункции. Постоянно включенный подогрев сидений увеличивает риск развития воспалительных заболеваний.Медики советуют при появлении первых тревожных симптомов не тянуть с визитом ко врачу. Запущенная болезнь может потребовать хирургического вмешательства и длительной реабилитации. Не стоит пренебрегать плановой диспансеризацией и профосмотрами. Профилактика лучше лечения. Важно правильно настроить водительское кресло и не менее 3 – 4 раз в день выходить из автомобиля, чтобы сделать короткую разминку. И, конечно, стараться не нервничать. Иначе к вышеперечисленному букету болезней можно добавить проблемы с сердцем.
2019-12-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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