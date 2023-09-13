Медики рассказали о состоянии девочек-велосипедисток, пострадавших в страшном ДТП на «Скандинавии»

Ранее мы писали 3 резонансных ДТП с самосвалами в первую неделю сентября 2023 года Начало сентября было омрачено сразу несколькими трагическими инцидентами с участием тяжелых самосвалов. Все ... Читать далее

В минувший четверг, 7 сентября на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области водитель большегруза протаранил группу девочек-велосипедисток, ехавших в попутном направлении. Девять спортсменок оказались в больнице. Одну девочку выписали в выходные, сейчас лечение продолжают 8 спортсменок. Как рассказали изданию Gazeta.SPb в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, четырех из них врачи уже готовят к выписке. Самая «тяжелая» из пострадавших находится в Педиатрической академии. Медики готовятся перевести ее из реанимации в обычную палату. В комитете подчеркнули, что на данный момент жизням девочек ничего не угрожает.

Напомним, авария произошла на 59-м километре «Скандинавии» в районе поселка «Огоньки». 31-летний гражданин Узбекистана на самосвале Scania по неизвестным причинам протаранил попутный автомобиль Ford Focus C-Max, сопровождавший группу юных велосипедисток. Удар был такой страшной силы, что у легковушки выбило мотор, а саму машину отбросило на спортсменок. Сейчас виновник арестован на два месяца, но у следователей есть вопросы и к его работодателю, который не контролировал режим труда и отдыха своих водителей.

Упомянутые модели: Ford C-max (от 651 700 Р )

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