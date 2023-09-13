Медики рассказали о состоянии девочек-велосипедисток, пострадавших в страшном ДТП на «Скандинавии»
Напомним, авария произошла на 59-м километре «Скандинавии» в районе поселка «Огоньки». 31-летний гражданин Узбекистана на самосвале Scania по неизвестным причинам протаранил попутный автомобиль Ford Focus C-Max, сопровождавший группу юных велосипедисток. Удар был такой страшной силы, что у легковушки выбило мотор, а саму машину отбросило на спортсменок. Сейчас виновник арестован на два месяца, но у следователей есть вопросы и к его работодателю, который не контролировал режим труда и отдыха своих водителей.
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Трагедия произошла на 59-м километре скоростной трассы «Скандинавия» в Ленинградской области. Большегруз Scania на полном ходу протаранил попутный автомобиль Ford, сопровождавший группу 14 – 15-летних девочек из школы-интерната Олимпийского резерва. Водитель самосвала, гражданин Узбекистана, задержан. Федерация велоспорта обвиняет 69-летнего тренера.Читать далее
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07.09.2023, 15:09
Смертельное ДТП в Ленобласти: самосвал протаранил группу девочек-велосипедисток (видео)
Трагедия произошла на 59-м километре скоростной трассы «Скандинавия» в Ленинградской области. Большегруз Scania на полном ходу протаранил попутный автомобиль Ford, сопровождавший группу 14 – 15-летних девочек из школы-интерната Олимпийского резерва. Водитель самосвала, гражданин Узбекистана, задержан. Федерация велоспорта обвиняет 69-летнего тренера.Читать далее
-
27.05.2022, 08:33
Ford заплатит больше миллиарда рублей за рекламу 10-летней давности
Компания Ford заключила досудебное соглашение и пообещала выплатить миллионную компенсацию за недостоверную рекламу двух своих моделей, которую демонстрировали в 2011 – 2014 годах.Читать далее
-
25.09.2019, 00:59
Ford отзывает более 320 тысяч автомобилей из-за пожароопасных аккумуляторов
Компания Ford объявила об отзыве в Европе трех моделей: Mondeo, S-Max и Galaxy. Причиной стала утечка электролита в области отрицательной клеммы, которая может стать причиной возгорания аккумулятора.Читать далее
-
16.07.2019, 09:32
Ford заменит Mondeo новым кроссовером
Европейское подразделение Ford готовится серьезно пересмотреть модельный ряд. На смену Mondeo, S-Max и Galaxy придет единая глобальная модель SUV-сегмента. Ожидается, что новинка появится в начале 2021 года.Читать далее
-
13.09.2023, 15:30
В Россию привезли партию самых неубиваемых 3-рядных внедорожников в мире
Трехрядные автомобили сегмента SUV могут стать неплохим выбором для больших семей. Они отличаются удобством и вместительностью, но далеко не все могут похвастаться надежностью. Один из самых «неубиваемых» внедорожников привезли в Россию. Стоит он дорого.Читать далее
-
13.09.2023, 14:15
АвтоВАЗ продолжает следить за ценами у дилеров
В начале лета глава АвтоВАЗа Максим Соколов предупредил дилеров о необходимости соблюдать установленные производителем розничные цены, в противном случае к автосалонам пообещали применить санкции.Читать далее
-
13.09.2023, 12:55
Evolute раскрыл подробности о пятой модели (а дилер досрочно назвал цену)
Российский бренд Evolute рассказал о пятой модели в своей линейке, продажи которой стартуют в самое ближайшее время. Покупателям предложат стильный электрический минивэн Evolute i-Van.Читать далее
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