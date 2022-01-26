Медлить нельзя: самые опасные неисправности автомобиля
Проблема с шаровой
Плохие дороги и регулярный перегруз машины могут привести к неисправности шаровых опор. Если при очередном повороте вы услышали скрипы или стук при движении по плохой дороге на низкой скорости, то, скорее всего, пора менять шаровую. На проблему так же указывает необходимость прилагать особые усилия при повороте руля и его вибрация. Если вовремя не заменить шаровые, опора может оборваться в любой момент на дороге и колесо резко вывернет наружу. Аварии, связанные с обрывом шаровой, всегда очень тяжелые.
Неисправность тормозов
Объяснять, почему изношенные или неисправные тормоза большая проблема и риск – не нужно. Важно вовремя обратить внимание на неисправность, например, гидроцилиндры рекомендуется проверять, если при торможении машину ведет в сторону. Также следует проверять уровень тормозной жидкости и не допускать попадания воздуха в тормозную систему. Проверить изношенность тормозных дисков можно и самостоятельно – их размер должен быть минимум 10 мм.
Изношенные шины
Часто водители думают: «Ну еще один сезон прокатаюсь, а там поменяю!». Но правила о глубине протектора придуманы не просто так – если глубина рисунка зимних шин становится менее 4 мм, а летних меньше 1,6 мм, их нужно менять не откладывая. «Лысая резина» опасна, причем даже на сухом асфальте. Тормозной путь увеличивается, машина легче уходит в занос, она плохо держит дорогу. Другую опасность представляют микротрещины и грыжи на старых покрышках. Если их игнорировать, то однажды колесо может просто лопнуть.
Утечки
Всегда обращайте внимание на появившиеся на месте парковки машины пятна. Любые утечки рабочих жидкостей не являются нормой, а в случае утечек из топливной системы вы рискуете не только машиной, но и своей жизнью. Другая опасность может грозить владельцам машин с автоматической трансмиссией. Дело в том, что охлаждающая жидкость коробки часто циркулирует в непосредственной близости от выхлопной системы, поэтому в случае утечки там тоже может начаться пожар. Так что всегда следите за тем, нет ли подозрительных пятен под машиной. И если заметите что-то – запишитесь на диагностику в автосервис.
Дефекты рулевого управления
Если вы почувствовали появление свободного хода руля или люфта, т.е. вы его поворачиваете, а машина реагирует не сразу – необходимо срочно обратиться в сервисный центр. Допустимым считается люфт в 10%, но даже он является поводом быть осмотрительнее, особенно если заметили вибрацию рулевого колеса при наборе скорости или тяжелый ход на поворотах. Чаще всего причиной выхода из строя одного или нескольких элементов рулевого управления является длительная езда по бездорожью.
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