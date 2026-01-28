Что грозит пожилым за рулем: мало кто знает, как на самом деле проходят медкомиссии

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

28 января 2026, 12:51

Медосмотр для водителей старше 65: что изменилось в 2026 году

Медосмотр для водителей старше 65: что изменилось в 2026 году

Что грозит пожилым за рулем: мало кто знает, как на самом деле проходят медкомиссии

Медосмотр для водителей старше 65: что изменилось в 2026 году

Вокруг новых правил медосмотра для водителей старше 65 лет разгораются споры. Многие уверены, что пожилым теперь сложнее получить права, но так ли это? Разбираемся, почему слухи о дополнительных проверках не соответствуют действительности и что реально изменилось в процедуре. Важно знать, чтобы не попасть впросак при замене удостоверения.

Вокруг новых правил медосмотра для водителей старше 65 лет разгораются споры. Многие уверены, что пожилым теперь сложнее получить права, но так ли это? Разбираемся, почему слухи о дополнительных проверках не соответствуют действительности и что реально изменилось в процедуре. Важно знать, чтобы не попасть впросак при замене удостоверения.

Вопрос прохождения медицинских комиссий для водителей старшего возраста в 2026 году вновь оказался в центре внимания. Причина проста: в соцсетях и мессенджерах активно обсуждают якобы ужесточение требований для тех, кому за 65. Многие опасаются, что теперь пожилым автомобилистам будет сложнее получить или продлить водительское удостоверение. Но насколько эти опасения обоснованы?

Слухи подогреваются сообщениями о новых правилах, которые якобы делают процедуру медосмотра для пожилых водителей более сложной и требовательной. В частности, обсуждается, что теперь при прохождении комиссии учитываются не только текущее состояние здоровья, но и медицинские данные за последние месяцы, а также что для людей старшего возраста предусмотрены дополнительные тесты на память, внимание, слух и координацию. Однако, как сообщает Российская Газета, эти утверждения не соответствуют действительности.

На самом деле, приказ Минздрава, вступивший в силу 1 сентября прошлого года, не содержит никаких специальных требований для водителей старше 65 лет. Процедура прохождения медкомиссии одинакова для всех категорий - от молодых кандидатов на права до опытных автомобилистов в возрасте. Ключевое условие - отсутствие противопоказаний к управлению транспортом. Возраст сам по себе не является основанием для дополнительных обследований или ограничений.

В министерстве подчеркивают: действующие порядки не предусматривают каких-либо особых проверок для пожилых. Более того, вопрос о введении таких мер даже не обсуждается. Это значит, что все разговоры о «палках в колеса» для водителей старшего возраста - не более чем домыслы и попытки посеять панику среди автомобилистов.

Еще один популярный миф - что теперь любого водителя могут направить на анализы крови или мочи для выявления регулярного употребления алкоголя, наркотиков или психотропных веществ. На самом деле, такое право у врачей появилось еще в 2022 году, и с тех пор порядок работы медкомиссий не изменился. Решение о необходимости дополнительных анализов принимается индивидуально, если у врача есть основания для подозрений, и не зависит от возраста обследуемого.

Таким образом, несмотря на волну слухов, процедура прохождения медкомиссии для водителей старшего возраста в 2026 году осталась прежней. Нововведения, которые вступили в силу, касаются технических аспектов и не затрагивают возрастные группы отдельно. Важно помнить: главное - это состояние здоровья, а не цифра в паспорте. Если противопоказаний к управлению нет, никаких дополнительных препятствий для получения или продления прав не возникнет.

В условиях, когда информация распространяется мгновенно, важно отделять факты от домыслов. Не стоит доверять неподтвержденным сообщениям и паниковать раньше времени. Если вы или ваши близкие готовитесь к прохождению медкомиссии, ориентируйтесь на официальные разъяснения и не поддавайтесь на провокации. Как показывает практика, большинство страхов оказываются напрасными.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Новый Haval Dargo выходит на российский рынок
Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Екатеринбург Тверь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться