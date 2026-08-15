Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

15 августа 2026, 17:01

Медведь М2: электровелосипед с авиационной рамой и запасом хода до 100 км

Медведь М2: электровелосипед с авиационной рамой и запасом хода до 100 км

Медведь М2 — электровелосипед на авиационной раме 6061-T6: моторы MXUS/Bafang, запас хода до 100 км

Медведь М2: электровелосипед с авиационной рамой и запасом хода до 100 км

Электровелосипед Медведь М2 выделяется на фоне конкурентов благодаря прочной авиационной раме, скрытой электропроводке и широкому выбору моторов. В условиях российского климата и дорог, эти особенности приобретают особую значимость для пользователей.

Электровелосипед Медведь М2 выделяется на фоне конкурентов благодаря прочной авиационной раме, скрытой электропроводке и широкому выбору моторов. В условиях российского климата и дорог, эти особенности приобретают особую значимость для пользователей.

Медведь М2 - не просто очередная новинка среди электровелосипедов, а результат десятилетней инженерной работы, ориентированной на реальные запросы российских пользователей. В то время как многие бренды делают ставку по массовость и минимальную цену, Медведь М2 акцентирует внимание на качестве, безопасности и дальности хода, что особенно актуально для эксплуатации в России.

Ключевая форма модели - рама из авиационного металла 6061-T6, рассчитанная на нагрузку до 150 кг. Вся электропроводка аккуратно спрятана внутри конструкции, что не только обеспечивает современный внешний вид велосипеда, но и защищает важные элементы от влаги и грязи. Такой подход снижает риск поломок и плохого обслуживания.

Покупатели предлагают несколько вариантов моторов: городской 750 Вт для экономичных поездок, универсальный MXUS 1000 Вт с максимальной скоростью до 45 км/ч, полноприводная версия AWD (750+750 Вт) для сложных маршрутов и топовый Bafang M620 Ultra с крутым моментом 160 Нм. Аккумулятор на элементах LG обеспечивает пробег до 100 км и оснащен интеллектуальной связью от перегрева, что важно для длительных поездок.

Для комфорта и безопасности предусмотрены профессиональные вилки GTS, адаптированные под разные стили езды, а также гидравлические тормоза Tektro с роторами 180 мм, которые обеспечивают уверенное торможение даже в сложных климатических условиях. Продумана одна эргономика управления: кнопка переключения привода, регулируемый руль, анатомическое сиденье и встроенное освещение делают ежедневные уборки и безопасными.

Медведь М2 рассчитана на широкий круг пользователей: грузоподъемность, надежность, высокие аккумуляторы LG и техническая поддержка по всей России делают модели для тех, кто ищет не только транспорт, но и уверенность в сервисе. Доступны разные комплектации и цвета — от городских до ультра-версий для экстремальных условий.

Реальный запас хода зависит от двух мотора, веса райдера и условий эксплуатации: ультра-версия способна преодолевать дистанцию ​​до 100 км, менее мощные модификации — 40-60 км. Для передачи крутого момента используются трансмиссии Shimano Altus и Deore, что обеспечивает плавное и надежное переключение передач.

В последние годы интерес к индивидуальному электротранспорту в России стабильно растет. Это заметно не только в сегменте электровелосипедов, но и среди премиальных автомобилей, производители которых также вносят инновации и надежность. Медведь М2 может стать обоснованным выбором для тех, кто ценит продуманное оснащение, сервисную поддержку и адаптацию к местным реалиям. Важно помнить, что электровелосипеды с мощными моторами и скрытой проводкой требуют квалифицированного обслуживания, а наличие сервисных центров в России сопряжено с риском для владельцев.

Авиационный алюминий 6061-T6 широко применяется в транспортной отрасли благодаря сочетанию легкости и прочности. Моторы Bafang и MXUS являются одними из самых надежных на рынке, а аккумуляторы LG обеспечивают стабильную работу даже при низких температурах. Эти факторы делают Медведь М2 ведущим игроком среди электровелосипедов, особенно в условиях российского климата и занятости.

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