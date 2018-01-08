Медведев запретил выкидывать из автомобиля окурки и жечь траву у дорог
Как говорится в документе, в придорожных зонах запрещается выбрасывать горячий уголь и золу. Также запрет распространяется на горящие окурки и спички. Такие предметы запрещено выбрасывать во время движения поезда и автомобиля.
Нарушителям грозит наказание в виде штрафа до 2000 рублей. Ранее за выбрасывание сигаретных окурков и прочего мусора в этой ситуации можно было выписать штраф на 100 рублей. Известно, что курение в поездах запрещено с 1 июня 2014 года, а с 15 февраля 2017 года в поездах дальнего следования запрещается курить электронные сигареты.
Этими же дополнениями в вышеуказанные Правила введен запрет на выжигание сухой травянистой растительности, разведение костров, сжигание хвороста в границах полос отвода и в придорожных полосах автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог и путепроводов.
Параллельно запрещается выращивать колосовые культуры в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог. Об этом информирует портал Правительства РФ.
А как у них?
В Испании штраф за выброшенный из окна автомобиля окурок составляет 90 евро.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное