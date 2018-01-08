8 января 2018, 16:26

Медведев запретил выкидывать из автомобиля окурки и жечь траву у дорог

В Правила противопожарного режима внесены изменения, касающиеся, в частности, жизни автомобилистов. Одно из них касается выбрасывания окурков из окон автомобилей и поездов.
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Медведев запретил выкидывать из автомобиля окурки и жечь траву у дорог

Как говорится в документе, в придорожных зонах запрещается выбрасывать горячий уголь и золу. Также запрет распространяется на горящие окурки и спички. Такие предметы запрещено выбрасывать во время движения поезда и автомобиля.

Нарушителям грозит наказание в виде штрафа до 2000 рублей. Ранее за выбрасывание сигаретных окурков и прочего мусора в этой ситуации можно было выписать штраф на 100 рублей. Известно, что курение в поездах запрещено с 1 июня 2014 года, а с 15 февраля 2017 года в поездах дальнего следования запрещается курить электронные сигареты.

Этими же дополнениями в вышеуказанные Правила введен запрет на выжигание сухой травянистой растительности, разведение костров, сжигание хвороста в границах полос отвода и в придорожных полосах автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог и путепроводов.

Параллельно запрещается выращивать колосовые культуры в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог. Об этом информирует портал Правительства РФ.

А как у них?

В Испании штраф за выброшенный из окна автомобиля окурок составляет 90 евро.

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Медведев запретил выкидывать из автомобиля окурки и жечь траву у дорог
Как говорится в документе, в придорожных зонах запрещается выбрасывать горячий уголь и золу. Также запрет распространяется на горящие окурки и спички. Такие предметы запрещено выбрасывать во время движения поезда и автомобиля.Нарушителям грозит наказание в виде штрафа до 2000 рублей. Ранее за выбрасывание сигаретных окурков и прочего мусора в этой ситуации можно было выписать штраф на 100 рублей. Известно, что курение в поездах запрещено с 1 июня 2014 года, а с 15 февраля 2017 года в поездах дальнего следования запрещается курить электронные сигареты.Этими же дополнениями в вышеуказанные Правила введен запрет на выжигание сухой травянистой растительности, разведение костров, сжигание хвороста в границах полос отвода и в придорожных полосах автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог и путепроводов.Параллельно запрещается выращивать колосовые культуры в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог. Об этом информирует портал Правительства РФ.А как у них? В Испании штраф за выброшенный из окна автомобиля окурок составляет 90 евро.
2018-01-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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