Неожиданные подробности ужина Меган Маркл в Калифорнии - что скрывает герцогиня

10 августа 2026, 06:32
Меган Маркл поделилась деталями визита в Британию и встречи с Карлом III
Меган Маркл поделилась деталями визита в Британию и встречи с Карлом III
Меган Маркл посетила званый ужин в США. Она упомянула поездку в Великобританию. Подробности встречи с Карлом III остались за кадром. Эксперты обсуждают возможное примирение.
Недавно на мероприятии состоялся званый ужин, на котором появилась Меган Маркл. Во время мероприятия герцогиня Сассекская затронула тему своего недавнего визита в Великобританию. Как сообщает Газета.СПб , Меган рассказала о встрече с Карлом III, которая прошла в рамках этой поездки.
На ужине также присутствовала Марта Стюарт — известная телеведущая и специалист по домашнему хозяйству. Она поделилась своими впечатлениями от общения с Меган, отметив, что герцогиня будущего возвращается из дворца. Однако, как отмечает источник, близкий к ситуации, Меган и Марта не сидели рядом, а их разговор был довольно кратким.
Что касается отдыха в Европе, Меган предпочла не вдаваться в подробности. Она лишь коротко ответила на вопросы, не раскрывая деталей своего путешествия. По мнению экспертов, такая сдержанность может быть связана с желанием сохранить личную жизнь в тайне и не провоцировать новые слухи.
Встреча супругов Сассекских с Карлом III в Хайгруве стала первой за последние четыре года. Детали этой встречи остаются неизвестными, что только подогревает интерес публики. Многие аналитики считают, что конфиденциальность любых договорённостей может способствовать восстановлению отношений между членами королевской семьи.
Ранее Меган делилась в социальных сетях фотографиями из поездки, в рамках которой она посетила Алторп — место захоронения принцессы Дианы. Однако кадров со встречи с самим Карлом III она публиковать не стала, что вызвало новые дискуссии среди поклонников и экспертов.
Таким образом, несмотря на повышенное внимание к визиту Меган в Великобританию, большая часть происходящего остаётся за закрытыми дверями. Остаётся только догадываться, как прошла встреча с Карлом III и к каким последствиям она может привести в будущем.
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