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11 ноября 2021, 19:00

Мега-седан МАЗ-541: два руля, двигатель от танка, а на буксире самолет Ту-144 (фото)

В сегменте крупных седанов нет равных таким импозантным «амбалам», как Aurus Senat или Rolls-Royce Phantom. Но даже их 5,6–5,7-метровая длина не идет ни в какое сравнение с автомобилем, против которого они точно светлячки на фоне светила.
Фото: for-ua.info
Мега седан МАЗ 541 два руля двигатель от танка а на буксире самолет Ту 144 фото
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Фото: for-ua.info

Увы, в списке ныне живущих его нет уже давно. Он жил в СССР задолго до появления вышеназванных современных гигантов. Все его называют не иначе как «мега-седан», и оно верно – недаром он проходил по разряду спецтехники, к тому же, аэродромной. Сегодня вспоминаем седан «особого назначения», тягавший большие самолеты, - МАЗ-541.

Подъехать под нос самолета

К гадалке не ходи: раз МАЗ, значит, автомобиль Минского автозавода. Именно в столице советской Белоруссии в 1956 году началась разработка этого крутого, по всем статьям, автомобиля. Его строили не ради того, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, а с точным практическим расчетом. В стране вводились в эксплуатацию новые пассажирские авиалайнеры – Ту-114 и Ил-18. Они были крупнее и тяжелее самолетов-предшественников. Соответственно, потребовался тягач нового типа, способный отбуксировать летательный аппарат массой не менее 85 тонн.

До того момента для этих целей широко использовалась мощь военных тягачей, тех самых, что перемещали ракеты. Но, увы, они были слишком высокими, что увеличивало риск столкновения с носовой частью самолета. «Аэрофлот» такая ситуация не устраивала, и потому перед минчанами была поставлена совершенно ясная задача – создать машину не только тяговитую, но одновременно широкую и приземистую.

Она должна была свободно подъезжать под нос авиалайнера, не давая пилотам повода бояться за возможное ДТП, а, кроме того, у нее должна была быть проходимой, все-таки наша страна преимущественно северная, снега на большинстве аэродромов много. И такую технологию МАЗ-541 получил - в виде отключаемого полного привода с отключаемым передним мостом. 

Самый красивый тягач

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Автомобиль с ярко выраженным трехобъемным кузовом получился огромным. Его длина составляла 7796 мм, а ширина равнялась 3400 мм, вся эта груда железа тянула на 28 тонн. Теперь вы поняли, почему мы назвали Aurus Senat и Rolls-Royce Phantom «светлячками на фоне светила». МАЗ-541 вошел в историю как самый большой, тяжелый и необычный седан-тягач в мире.

Автомобиль не был красавцем, но его внешний облик отличался определенной самобытностью. Считается, что в свое время он слыл самым красивым аэродромным тягачем среди всех аналогов, включая зарубежные.

Спереди обращает на себя модная в те годы сдвоенная головная оптика, хромированная решетка радиатора и даже (на некоторых машинах) двухцветная окраска кузова. Автомобиль имел 2 рулевых колеса, 2 сидячих места и продублированное рулевое управление – как тогда говорили, 2 поста управления, благодаря которым водитель мог эффективнее выполнять функции по зацепу самолета и его буксировке по аэродрому. 

Выручил танк Т-34

Невольно возникает вопрос, какой же силовой агрегат устанавливался на «мега-седан», чтобы потянуть вперед не только самолет, но и, пардон, себя любимого? Явно не от грузового автомобиля – в то время особо мощных дизелей не выпускали. Ответ ищем чуть в другой технической сфере, где советские инженеры поднаторели – танковой.

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Да, для «пятьсот сорок первого» подобрали удачный вариант в виде легендарного 12-цилиндрового двигателя В-2 рабочим объемом 38,8 литра, который зарекомендовал себя в годы Великой Отечественной на знаменитом Т-34. Дизель выдавал «на гора» 500 л.с., и это уже было что-то. В связке с ним работала механическая коробка передач, которая имела 3 скорости для движения вперед и 2 скорости – для движения задним ходом. 

Можно подумать, что, имея такой сильный агрегат, минский «мега-седан» был быстроходом, однако это не так. Скоростной максимум, который выдавливал из своего «чрева» МАЗ-541, - всего 35 км/ч. На аэродроме, впрочем, больше и не требуется. А вот на звание крутого «пожирателя топлива» наш герой тянул как никто другой – на то, чтобы проехать 100 км, ему требовалось не менее 120 литров солярки. Щедрость всегда была сильной стороной доброй славянской души (шутка).

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Есть в свободном информационном пространстве старая фотография, на которой видно, как выкрашенный в красный цвет МАЗ-541 тянет тогдашнюю гордость советского авиапрома – сверхзвуковой пассажирский лайнер Ту-144. Самое пикантное на том снимке – дым, который клубится позади автомобиля. Сразу понятно: буксировка дается «мега-седану» непросто. Как мы заявили в начале обзора, он проектировался под буксировку объектов массой до 85 тонн, а пустой Ту-144 весил 91 тонну.

Техническая особенность МАЗ-541 – разные колеса на передней и задней оси. Если сзади устанавливались шины от карьерного самосвала МАЗ-525, то передняя ось использовала «катки» от ЯАЗ-214 (впоследствии КрАЗ-214). Понятное дело, «разнобой» был умышленным – именно на «задок» автомобиля приходились основные нагрузки. Была и вторая веская причина – использование таких громадных задних шин увеличивала сцепление с поверхностью аэродрома.

Эстафету приняли БелАЗы

Жизнь «пятьсот сорок первого» была непродолжительной – его выпускали какие-то 10 лет, до того самого момента, когда на авиамаршруты страны вышли современные и более тяжелые лайнеры Ил-62 и Ту-154. О серии, как таковой, говорить не совсем уместно: изначально планировали изготовить 12 ед. МАЗ-541, однако де-факто собрали лишь 3 экземпляра.

В 1960-х «Аэрофлот» аннулировал заказ на оставшиеся 9 машин, а последний «мега-седан» безвозвратно покинул поле аэродрома в 1970-м. С тех пор о машинах ни слова ни духу. Эксперты склонны думать, что все они были утилизированы.

Белорусскую эстафету приняли тягачи производства БелАЗ. Жодинские автостроители и по сей день не ушли из сектора аэродромных тягачей. Ежегодно из ворот завода выезжает десяток-другой аэродромных тягачей БелАЗ, преимущественно новой модели с индексом 74270. Еще недавно белорусские тягачи буксировали «Боинги» и «Аэробусы» в московских аэропортах, и все мы это хорошо помним. Но, к сожалению, им пришлось уступить место немецким машинам Schopf – эти ребята более искусно тягают широкофюзеляжные лайнеры.

Вообще, на аэродромы всех континентов планеты ежедневно выезжают тягачи самых разных моделей и марок (говорят, что их десятки даже сотни). Но откровенно мировых лидеров немного: помимо Schopf, это компании FMC, TLD, Douglas и Goldhofer.

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