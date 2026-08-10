Megola: Мотор в колесе, 140 км/ч и никакого сцепления — как авиационный эксперимент стал раритетом на миллион

10 августа 2026, 11:59
Megola: мотоцикл с мотором в колесе снова в центре внимания спустя век
Megola: мотоцикл с мотором в колесе снова в центре внимания спустя век
Мотоцикл Megola с двигателем в переднем колесе вновь вызывает интерес у коллекционеров и энтузиастов спустя сто лет после своего появления. Его необычная конструкция и редкость делают модель предметом охоты среди коллекционеров на мировом рынке ретротехники.
Мотоцикл Megola – это не просто редкий экспонат, а настоящий символ инженерной смелости, который вновь оказался в центре внимания спустя сто лет после своего дебюта. Его конструкции с мотором, подключенным прямо к переднему колесу, до сих пор вызывают удивление даже у опытных механиков и коллекционеров. В эпоху, когда большинство производителей создавали классические решения, Megola стала воплощением технической дерзости и эксперимента.
Автором идеи был Фридрих Коккерель, инженер, вдохновленный авиационными технологиями. Он решил применить звездообразный двигатель, аналогичный тому, который используется на самолетах, прямо в переднем колесе мотоцикла. В результате появился пятицилиндровый мотор на 640 кубических сантиметров, который вращался вместе с колесом, а неподвижным и устойчивым был только коленвал. Такой двигатель выдавал 14 лошадиных сил и мог разгоняется до 140 км/ч - невероятная скорость для 1920-х годов.
Управление этим мотоциклом было не менее необычным. Сцепления не было совсем, поэтому запуск двигателя превратился в настоящее испытание: либо разгонять байк с толкача, либо вывесить переднее колесо и повернуть его вручную. На руле - только спидометр и давление масла, причем последнее имело значение: если смазка датчика отключалась, мотор мог заклинить за считанные секунды. Тормоз работал только на заднем колесе, что делало остановку на высокой скорости не простой для новичков.
Несмотря на всю свою быстроту и сложность, Megola завоевала уважение на гоночных трассах. Благодаря выверенному центру тяжести и переднему низкому приводу, мотоцикл уверенно держал дорогу и легко обходил конкурентов. Однако для городской езды он подходил плохо: отсутствие сцепления и сложность управления делали его неудобным в повседневной эксплуатации. Производство длилось всего четыре года, с 1921 по 1925 год, и за это время было выпущено около 2000 экземпляров, включая туристические версии с мягкой подвеской.
Сегодня Megola – один из самых редких и желанных мотоциклов среди коллекционеров. До наших дней сохранилось лишь несколько экземпляров, и каждый из них — настоящая находка. Рынок ретротехники постоянно растет, а интерес к необычным инженерным решениям не меняется.
Megola ценится не только за скорость или комфорт, но прежде всего за уникальность дизайна и историческую оригинальность. Каждый сохранившийся экземпляр — это не просто техника, а часть инженерной истории, которую невозможно запустить сегодня.
Похожие материалы
-
10.08.2026, 12:29
EL MOTO Panigale S: электромотоцикл до 135 км/ч без прав и регистрации
EL MOTO Panigale S - электромотоцикл с внешностью Ducati Panigale, который не требует прав категории А и регистрации. Модель выделяется запасом хода до 180 км, максимальной скоростью 135 км/ч и простым обслуживанием. Это актуально для тех, кто ищет быстрый и легальный транспорт для города.Читать далее
-
10.08.2026, 10:58
Лимитированная серия «Урал-Аляска»: особенности, цена и технические решения
Ирбитский мотоциклетный завод выпустил ограниченную серию мотоциклов «Урал-Аляска» с доработками для экстремального климата. Модель создана в честь знакового события и отличается не только дизайном, но и техническими решениями, что делает ее актуальной для российских байкеров.Читать далее
-
10.08.2026, 10:05
Электромотоцикл EL MOTO JY: 3 кВт, 135 км/ч и самая низкая посадка в классе
EL MOTO JY - электромотоцикл с мотором 3 кВт, максимальной скоростью 135 км/ч и уникально низкой посадкой 730 мм. Модель выделяется сочетанием доступности, спортивного дизайна и простоты управления, что особенно актуально для начинающих райдеров и городских условий.Читать далее
-
10.08.2026, 07:26
Beachman Bikes запустил электрификацию классических мотоциклов
Канадская компания Beachman Bikes представила новое направление - Special Vehicles Division, где старые мотоциклы получают современную электрическую начинку. Первый проект - Honda CB500 1974 года, полностью восстановлен и сертифицирован для дорог. Это может изменить подход к сохранению классики и открыть новые возможности для рынка.Читать далее
-
10.08.2026, 06:37
Здание на улице Комсомола признано культурным наследием Петербурга
В Петербурге изменился статус одного из зданий. Архитектурный объект теперь под охраной. История постройки уходит в прошлое столетие. Подробности читайте в нашем материале.Читать далее
-
10.08.2026, 05:09
Какие автомобили выбирают миллиардеры: неожиданные предпочтения богатейших людей
Автомобили в гаражах миллиардеров часто удивляют: вместо ожидаемой роскоши - инженерные шедевры, редкие модели и даже простые машины. Этот тренд отражает новые ценности среди богатейших людей мира и может изменить взгляд на статусные авто.Читать далее
-
10.08.2026, 04:44
М1М «Макака»: советский мотоцикл с немецкими корнями и маятниковой подвеской
Мотоцикл М1М, созданный на базе немецкой модели DKW RT 125, выделяется уникальной конструкцией и надежностью. Его особенности и влияние на развитие советской мототехники актуальны для понимания инженерных решений прошлого и современных тенденций рынка.Читать далее
-
10.08.2026, 03:48
Ataki Batllo и Carrera 300: новые бюджетные мотоциклы для российских дорог
В 2026 году на российском рынке появляются доступные мотоциклы Ataki Batllo и Carrera 300. Эти модели ориентированы на тех, кто ищет простоту, надежность и современный дизайн без переплаты за лишние опции. Важно знать, чем они отличаются от конкурентов.Читать далее
-
10.08.2026, 02:22
Рейтинг японских автомобилей с самыми надежными двигателями: топ-10 моделей 1990-2026
В условиях роста цен и ограниченного выбора на рынке, надежность и ресурс двигателя становятся решающими при покупке автомобиля. Эксперты выделили десятку японских моделей, которые доказали свою выносливость и экономичность, что особенно актуально для российских водителей.Читать далее
-
10.08.2026, 01:42
Minako Pit X: электропитбайк с мотором 1500 Вт и запасом хода до 65 км
Minako Pit X - электропитбайк с прочной стальной рамой, центральным мотором и регулируемой подвеской. Модель выделяется сочетанием компактности, мощности и выносливости, что делает ее актуальной для любителей активного отдыха.Читать далее
Похожие материалы
-
10.08.2026, 12:29
EL MOTO Panigale S: электромотоцикл до 135 км/ч без прав и регистрации
EL MOTO Panigale S - электромотоцикл с внешностью Ducati Panigale, который не требует прав категории А и регистрации. Модель выделяется запасом хода до 180 км, максимальной скоростью 135 км/ч и простым обслуживанием. Это актуально для тех, кто ищет быстрый и легальный транспорт для города.Читать далее
-
10.08.2026, 10:58
Лимитированная серия «Урал-Аляска»: особенности, цена и технические решения
Ирбитский мотоциклетный завод выпустил ограниченную серию мотоциклов «Урал-Аляска» с доработками для экстремального климата. Модель создана в честь знакового события и отличается не только дизайном, но и техническими решениями, что делает ее актуальной для российских байкеров.Читать далее
-
10.08.2026, 10:05
Электромотоцикл EL MOTO JY: 3 кВт, 135 км/ч и самая низкая посадка в классе
EL MOTO JY - электромотоцикл с мотором 3 кВт, максимальной скоростью 135 км/ч и уникально низкой посадкой 730 мм. Модель выделяется сочетанием доступности, спортивного дизайна и простоты управления, что особенно актуально для начинающих райдеров и городских условий.Читать далее
-
10.08.2026, 07:26
Beachman Bikes запустил электрификацию классических мотоциклов
Канадская компания Beachman Bikes представила новое направление - Special Vehicles Division, где старые мотоциклы получают современную электрическую начинку. Первый проект - Honda CB500 1974 года, полностью восстановлен и сертифицирован для дорог. Это может изменить подход к сохранению классики и открыть новые возможности для рынка.Читать далее
-
10.08.2026, 06:37
Здание на улице Комсомола признано культурным наследием Петербурга
В Петербурге изменился статус одного из зданий. Архитектурный объект теперь под охраной. История постройки уходит в прошлое столетие. Подробности читайте в нашем материале.Читать далее
-
10.08.2026, 05:09
Какие автомобили выбирают миллиардеры: неожиданные предпочтения богатейших людей
Автомобили в гаражах миллиардеров часто удивляют: вместо ожидаемой роскоши - инженерные шедевры, редкие модели и даже простые машины. Этот тренд отражает новые ценности среди богатейших людей мира и может изменить взгляд на статусные авто.Читать далее
-
10.08.2026, 04:44
М1М «Макака»: советский мотоцикл с немецкими корнями и маятниковой подвеской
Мотоцикл М1М, созданный на базе немецкой модели DKW RT 125, выделяется уникальной конструкцией и надежностью. Его особенности и влияние на развитие советской мототехники актуальны для понимания инженерных решений прошлого и современных тенденций рынка.Читать далее
-
10.08.2026, 03:48
Ataki Batllo и Carrera 300: новые бюджетные мотоциклы для российских дорог
В 2026 году на российском рынке появляются доступные мотоциклы Ataki Batllo и Carrera 300. Эти модели ориентированы на тех, кто ищет простоту, надежность и современный дизайн без переплаты за лишние опции. Важно знать, чем они отличаются от конкурентов.Читать далее
-
10.08.2026, 02:22
Рейтинг японских автомобилей с самыми надежными двигателями: топ-10 моделей 1990-2026
В условиях роста цен и ограниченного выбора на рынке, надежность и ресурс двигателя становятся решающими при покупке автомобиля. Эксперты выделили десятку японских моделей, которые доказали свою выносливость и экономичность, что особенно актуально для российских водителей.Читать далее
-
10.08.2026, 01:42
Minako Pit X: электропитбайк с мотором 1500 Вт и запасом хода до 65 км
Minako Pit X - электропитбайк с прочной стальной рамой, центральным мотором и регулируемой подвеской. Модель выделяется сочетанием компактности, мощности и выносливости, что делает ее актуальной для любителей активного отдыха.Читать далее