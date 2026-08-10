Megola: Мотор в колесе, 140 км/ч и никакого сцепления — как авиационный эксперимент стал раритетом на миллион

Megola: мотоцикл с мотором в колесе снова в центре внимания спустя век

Мотоцикл Megola с двигателем в переднем колесе вновь вызывает интерес у коллекционеров и энтузиастов спустя сто лет после своего появления. Его необычная конструкция и редкость делают модель предметом охоты среди коллекционеров на мировом рынке ретротехники.

Мотоцикл Megola с двигателем в переднем колесе вновь вызывает интерес у коллекционеров и энтузиастов спустя сто лет после своего появления. Его необычная конструкция и редкость делают модель предметом охоты среди коллекционеров на мировом рынке ретротехники.

Мотоцикл Megola – это не просто редкий экспонат, а настоящий символ инженерной смелости, который вновь оказался в центре внимания спустя сто лет после своего дебюта. Его конструкции с мотором, подключенным прямо к переднему колесу, до сих пор вызывают удивление даже у опытных механиков и коллекционеров. В эпоху, когда большинство производителей создавали классические решения, Megola стала воплощением технической дерзости и эксперимента.

Автором идеи был Фридрих Коккерель, инженер, вдохновленный авиационными технологиями. Он решил применить звездообразный двигатель, аналогичный тому, который используется на самолетах, прямо в переднем колесе мотоцикла. В результате появился пятицилиндровый мотор на 640 кубических сантиметров, который вращался вместе с колесом, а неподвижным и устойчивым был только коленвал. Такой двигатель выдавал 14 лошадиных сил и мог разгоняется до 140 км/ч - невероятная скорость для 1920-х годов.

Управление этим мотоциклом было не менее необычным. Сцепления не было совсем, поэтому запуск двигателя превратился в настоящее испытание: либо разгонять байк с толкача, либо вывесить переднее колесо и повернуть его вручную. На руле - только спидометр и давление масла, причем последнее имело значение: если смазка датчика отключалась, мотор мог заклинить за считанные секунды. Тормоз работал только на заднем колесе, что делало остановку на высокой скорости не простой для новичков.

Несмотря на всю свою быстроту и сложность, Megola завоевала уважение на гоночных трассах. Благодаря выверенному центру тяжести и переднему низкому приводу, мотоцикл уверенно держал дорогу и легко обходил конкурентов. Однако для городской езды он подходил плохо: отсутствие сцепления и сложность управления делали его неудобным в повседневной эксплуатации. Производство длилось всего четыре года, с 1921 по 1925 год, и за это время было выпущено около 2000 экземпляров, включая туристические версии с мягкой подвеской.

Сегодня Megola – один из самых редких и желанных мотоциклов среди коллекционеров. До наших дней сохранилось лишь несколько экземпляров, и каждый из них — настоящая находка. Рынок ретротехники постоянно растет, а интерес к необычным инженерным решениям не меняется.

Megola ценится не только за скорость или комфорт, но прежде всего за уникальность дизайна и историческую оригинальность. Каждый сохранившийся экземпляр — это не просто техника, а часть инженерной истории, которую невозможно запустить сегодня.