Стоит ли покупать премиум-немца с пробегом или выбрать японца — мнение эксперта

Механик из США объяснил, почему подержанная Toyota выгоднее BMW при ограниченном бюджете

Механик из Чикаго поделился неожиданным советом для покупателей авто с пробегом. Он сравнил расходы на обслуживание BMW и Toyota. Почему выбор в пользу японской марки может спасти ваш кошелек? Подробности - в нашем материале.

В американских соцсетях набирает популярность видео, в котором чикагский автомеханик Роб Ва делится своим взглядом на выбор подержанных автомобилей. По его мнению, многие автолюбители совершают одну и ту же ошибку: покупают престижные немецкие машины, такие как BMW, рассчитывая на доступное обслуживание, а затем сталкиваются с неожиданно высокими расходами.

Как сообщает «Российская Газета», Ва отмечает, что владельцы BMW и Mercedes часто приходят в сервис с незначительными неисправностями, например, изношенными тормозными колодками или проколотой шиной. Однако итоговая сумма за ремонт оказывается для них неприятным сюрпризом. Особенно это касается автомобилей с пробегом свыше 130 тысяч километров, когда требуется замена подвески, тормозной системы, подшипников и сложной электроники.

Эксперты подчеркивают: даже относительно доступные модели премиум-класса требуют дорогих оригинальных деталей и специализированного обслуживания. Конструктивные особенности, такие как многорычажные подвески, адаптивные тормоза и интегрированные электронные модули, значительно увеличивают стоимость ремонта. Кроме того, для диагностики и программирования компонентов часто необходимы платные лицензии и фирменное программное обеспечение.

Механики в комментариях соглашаются с Ва: многие покупатели подержанных BMW и Mercedes не учитывают, что эксплуатационные расходы на такие автомобили остаются высокими, несмотря на привлекательную цену покупки. В результате владельцы сталкиваются с необходимостью серьезных вложений уже в первые месяцы эксплуатации.

Ва советует тем, кто ограничен в средствах, обратить внимание на японские автомобили, в частности Toyota. По его словам, эти машины отличаются большей надежностью и доступностью обслуживания. Запчасти для Toyota стоят дешевле, а ремонт не требует сложных процедур и дорогостоящей диагностики. В итоге содержание такого автомобиля обходится значительно дешевле, чем у немецких конкурентов.

Основная мысль, которую подчеркивает механик: покупка автомобиля - это только первый шаг. Настоящие расходы начинаются с момента, когда машина требует обслуживания. Если стоимость ремонта кажется чрезмерной, возможно, стоит пересмотреть сам подход к выбору марки и модели. Как отмечает «Российская Газета», многие владельцы BMW и Mercedes с пробегом оказываются не готовы к реальным затратам на содержание своих автомобилей.

Таким образом, выбор в пользу Toyota может стать разумным решением для тех, кто не готов к высоким расходам на обслуживание премиальных немецких машин. Эксперты советуют тщательно взвешивать все плюсы и минусы перед покупкой подержанного автомобиля, чтобы избежать неприятных финансовых сюрпризов в будущем.