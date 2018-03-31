31 марта 2018, 10:31
«Механика» со временем станет лучшей противоугонной системой
В США, где доля машин с «автоматом» превышает 90%, угонщики терпят неудачу за неудачей в попытке угнать автомобиль с механической коробкой. Учитывая возрастающую популярность машин с двумя педалями в России, можно предположить, что скоро «механика» станет эффективным противоугонным комплексом.
В России впервые в 2016 году автомобили с автоматической коробкой обогнали по объему продаж машины с «механикой». С тех пор тенденция продолжает усугубляться. Покупая новый автомобиль, только один из трех водителей выберет механическую трансмиссию. Остальные двое предпочтут «двухпедальную» комплектацию. В общем объеме российского автопарка пока наблюдается практически равное соотношение машин с «механикой» и автоматической коробкой (включая роботы и вариаторы). Баланс соблюдается, в основном, за счет популярности отечественных автомобилей с МКПП.
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Похожий случай произошел в прошлом году в Кливленде. Преступник также не смог угнать автомобиль из-за неумения пользоваться «механикой». Сначала он даже потребовал, чтобы владелец научил его переключать передачи, но позже бросил машину и был арестован полицией.
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