31 марта 2018, 10:31

«Механика» со временем станет лучшей противоугонной системой

В США, где доля машин с «автоматом» превышает 90%, угонщики терпят неудачу за неудачей в попытке угнать автомобиль с механической коробкой. Учитывая возрастающую популярность машин с двумя педалями в России, можно предположить, что скоро «механика» станет эффективным противоугонным комплексом.
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В России впервые в 2016 году автомобили с автоматической коробкой обогнали по объему продаж машины с «механикой». С тех пор тенденция продолжает усугубляться. Покупая новый автомобиль, только один из трех водителей выберет механическую трансмиссию. Остальные двое предпочтут «двухпедальную» комплектацию. В общем объеме российского автопарка пока наблюдается практически равное соотношение машин с «механикой» и автоматической коробкой (включая роботы и вариаторы). Баланс соблюдается, в основном, за счет популярности отечественных автомобилей с МКПП.

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В США ситуация обратная. Около 93% проданных автомобилей оснащены «автоматом». Более того, у 80% моделей комплектации с «механикой» нет вовсе. Эта особенность иногда приводит к курьезным ситуациям. Недавно во Флориде двое подростков безуспешно попытались угнать Тойоту доставщика пиццы. Сотрудник Domino’s Pizza приехал по адресу и вышел из машины, оставив ключи в замке зажигания. Обычно передача заказа не занимает более пары минут, но в этот раз возникла заминка. Клиент утверждал, что ничего не заказывал. Этим воспользовались двое юных хулиганов (или, может, таков изначально был их план). Они забрались в Toyota Corolla и попытались уехать, но не смогли справиться с механической коробкой переключения передач. Автомобиль дернулся и заглох, подростки убежали. Позже полиция задержала их по приметам.
 
Похожий случай произошел в прошлом году в Кливленде. Преступник также не смог угнать автомобиль из-за неумения пользоваться «механикой». Сначала он даже потребовал, чтобы владелец научил его переключать передачи, но позже бросил машину и был арестован полицией.

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Отзывы по теме
Налог с продажи машины
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zulcka
Нужен хороший сервис в Питере
Лучше это сделать на Джип Сервис http:// www.autopole-jeep.ru/ На джипах все туда ездят на сервис и диагност там классный. А желание ваше правильное. Из США все машины приходят битые и с огромным пробегом. А если нормальные , то и покупать не захотите, цена будет заоблачной.
perfect12345
Не работает панель приборов и поворотники
Это у вас распространенная проблема. Схем к ним, к сожалению, нету. Нужно разбирать панель, сммотреть предохранители. Даже если перегорела, одной заменой не обойтись. Причина кроется где-то внутри. Сами до конца не разобрались. Но после смены предохранителей какое-то время проблем не было. В мастерской ...
Тимофей
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«Механика» со временем станет лучшей противоугонной системой
В России впервые в 2016 году автомобили с автоматической коробкой обогнали по объему продаж машины с «механикой». С тех пор тенденция продолжает усугубляться. Покупая новый автомобиль, только один из трех водителей выберет механическую трансмиссию. Остальные двое предпочтут «двухпедальную» комплектацию. В общем объеме российского автопарка пока наблюдается практически равное соотношение машин с «механикой» и автоматической коробкой (включая роботы и вариаторы). Баланс соблюдается, в основном, за счет популярности отечественных автомобилей с МКПП.{{material_122902}}В США ситуация обратная. Около 93% проданных автомобилей оснащены «автоматом». Более того, у 80% моделей комплектации с «механикой» нет вовсе. Эта особенность иногда приводит к курьезным ситуациям. Недавно во Флориде двое подростков безуспешно попытались угнать Тойоту доставщика пиццы. Сотрудник Domino’s Pizza приехал по адресу и вышел из машины, оставив ключи в замке зажигания. Обычно передача заказа не занимает более пары минут, но в этот раз возникла заминка. Клиент утверждал, что ничего не заказывал. Этим воспользовались двое юных хулиганов (или, может, таков изначально был их план). Они забрались в Toyota Corolla и попытались уехать, но не смогли справиться с механической коробкой переключения передач. Автомобиль дернулся и заглох, подростки убежали. Позже полиция задержала их по приметам.  Похожий случай произошел в прошлом году в Кливленде. Преступник также не смог угнать автомобиль из-за неумения пользоваться «механикой». Сначала он даже потребовал, чтобы владелец научил его переключать передачи, но позже бросил машину и был арестован полицией.
2018-03-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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