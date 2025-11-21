Смазка на шинах зимой: почему вирусный совет с WD-40 может привести к ДТП?

21 ноября 2025, 11:41
Механики назвали опасным популярный зимний лайфхак с WD-40 для колес
В сети набирает популярность спорный метод. Водители обрабатывают колеса известным средством. Они хотят защититься от снега и льда. Но эксперты бьют тревогу. Этот способ может быть очень опасен. Узнайте, в чем заключается главная угроза.
В социальных сетях стремительно распространяется видеоролик, автор которого предлагает простое, на первый взгляд, решение зимней проблемы - налипания снега и льда. Блогер по имени Сейт Гриффит демонстрирует, как он обильно наносит универсальную смазку WD-40 на подкрылки и даже на боковины шин своего автомобиля. По его словам, это создает защитный слой, который мешает образованию ледяных наростов и облегчает езду в снегопад. Ролик собрал миллионы просмотров и породил волну обсуждений, однако профессиональное сообщество автомехаников поспешило предостеречь водителей от подобных экспериментов.
Специалисты в один голос заявляют, что такой «лайфхак» не только малоэффективен, но и несет прямую угрозу безопасности дорожного движения. Основная опасность кроется в самой природе WD-40. Это средство на основе нефтепродуктов, обладающее высокими проникающими и смазывающими свойствами. Попадание даже небольшого количества этого состава на протектор шины или, что еще хуже, на тормозные диски и колодки, может иметь фатальные последствия. Сцепление покрышки с дорогой резко ухудшится, а тормозной путь непредсказуемо увеличится. В условиях зимней дороги, где каждая секунда и каждый сантиметр на счету, такая самодеятельность может привести к серьезной аварии.
Кроме того, эксперты обращают внимание на химическую агрессивность состава по отношению к некоторым материалам. Колесная ниша автомобиля содержит множество резиновых и пластиковых элементов: пыльники, шланги, сайлентблоки, а также сами подкрылки. Длительный контакт с нефтесодержащими аэрозолями может вызвать их преждевременное старение, растрескивание и потерю эластичности. В итоге, попытка сэкономить время на очистке арок от снега может обернуться дорогостоящим ремонтом подвески или тормозной системы.
Как сообщает «Российская Газета», ссылаясь на мнения механиков, эффект от нанесения смазки на подкрылки будет крайне недолгим. Первый же выезд на дорогу, обработанную реагентами и покрытую снежной кашей, смоет тонкий слой WD-40 за считанные минуты. Таким образом, водитель получает все риски, не получая взамен практически никакой реальной пользы. Производители автомобилей, в свою очередь, конструируют машины с учетом эксплуатации в зимних условиях, и умеренное обледенение колесных арок не является критической неисправностью. Самый правильный и безопасный способ борьбы с наледью - это ее механическое удаление или регулярная мойка автомобиля, которая также помогает смыть агрессивные дорожные реагенты и предотвратить коррозию кузова.
