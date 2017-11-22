«Механиком года» стал российский сервисмен
Конкурс проводился 3 дня в британской Академии Jaguar Land Rover. Было 5 практических заданий разной сложности, ориентированных на поиск и ликвидацию неисправностей в автомобилях. На выполнение каждого задания конкурсанту давался один час.
В прямом противостоянии Вадиму находились коллеги из Польши, Украины, Эстонии, Скандинавии, Индии и США, а также из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Церемония награждения прошла в музее команды F1 Williams. В качестве приза Лытин получил фирменный набор инструментов и поездку на один из этапов FIA Formula E.
Все механики конкурса смогли протестировать внедорожную трассу в Eastnor Castle и принять участие во множестве других специальных мероприятий.
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