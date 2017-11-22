22 ноября 2017, 16:29

«Механиком года» стал российский сервисмен

Компания Jaguar Land Rover объявила победителей международного конкурса «Механик года». Лучшим по бренду Land Rover занял Вадим Лытин, сотрудник одного из московских дилерских центров. В финальном этапе конкурса приняли участие механики из 27 стран мира.
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Конкурс проводился 3 дня в британской Академии Jaguar Land Rover. Было 5 практических заданий разной сложности, ориентированных на поиск и ликвидацию неисправностей в автомобилях. На выполнение каждого задания конкурсанту давался один час.

В прямом противостоянии Вадиму находились коллеги из Польши, Украины, Эстонии, Скандинавии, Индии и США, а также из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Церемония награждения прошла в музее команды F1 Williams. В качестве приза Лытин получил фирменный набор инструментов и поездку на один из этапов FIA Formula E.

Все механики конкурса смогли протестировать внедорожную трассу в Eastnor Castle и принять участие во множестве других специальных мероприятий.
 

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Когда выбирал себе стильный и модный кроссовер, то мой выбор был между ланд ровером и лексусом. По ценовой политике они были приблизительно одинаковы, но по дизайну абсолютно разные. Тем более мне друг посоветовал сделать выбор в пользу ланд ровера, потому что он на практике показывает себя более надежным ...
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«Механиком года» стал российский сервисмен
Конкурс проводился 3 дня в британской Академии Jaguar Land Rover. Было 5 практических заданий разной сложности, ориентированных на поиск и ликвидацию неисправностей в автомобилях. На выполнение каждого задания конкурсанту давался один час.В прямом противостоянии Вадиму находились коллеги из Польши, Украины, Эстонии, Скандинавии, Индии и США, а также из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Церемония награждения прошла в музее команды F1 Williams. В качестве приза Лытин получил фирменный набор инструментов и поездку на один из этапов FIA Formula E.Все механики конкурса смогли протестировать внедорожную трассу в Eastnor Castle и принять участие во множестве других специальных мероприятий. 
2017-11-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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