1 ноября 2019, 08:17
Мелкие ДТП разрешили оформлять при помощи смартфона
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С 1 ноября вступает в силу новый порядок оформления ДТП. Незначительные аварии разрешено оформлять через мобильное приложение «Помощник ОСАГО» без участия инспекторов ДПС и без заполнения извещений на бумаге. Весь процесс, говорят в РСА, займет около 15 минут.
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Оформлять ДТП через мобильное приложение можно, если соблюдены три условия: в аварии не пострадали люди, в инциденте участвовало не более двух автомобилей, между участниками нет разногласий об обстоятельствах происшествия. Кроме того, оба водителя должны иметь действующий полис ОСАГО и быть зарегистрированы на «госуслугах».
Для оформления потребуется смартфон одного из водителей. Данные участников (водительское удостоверение, свидетельство о регистрации авто, страховой полис) приложение получит автоматически из системы госуслуг и от РСА. Единственное, что необходимо сделать – составить схему происшествия на бумаге. Затем водителям предлагается выбор: оформлять с фотофиксацией или без нее. Во втором случае максимальная сумма выплат снижается с 400 000 до 100 000 рублей. Фотографии делаются также при помощи приложения. Затем сформированный черновик извещения о ДТП должен подтвердить другой участник ДТП. Приложение сгенерирует на экране QR-код: второй водитель подносит камеру телефона, считывает код и переходит, авторизовавшись, на портал госуслуг. Далее нужно согласиться или отклонить извещение, для того чтобы внести исправления. Если все правильно, на телефон придет уведомление, после чего участники ДТП могут разъезжаться.
Представители РСА говорят, что процедура онлайн оформления ОСАГО займет не более 15 минут. По мнению экспертов, в стрессовой ситуации водителям будет непросто воспользоваться приложением. Пока «Помощник ОСАГО» работает в тестовом режиме. На всей территории России его планируют запустить в 2021 году.
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