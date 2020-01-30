30 января 2020, 09:12
Менеджер дилерского центра Volvo оказался мошенником
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Менеджер одного из петербургских автосалонов Volvo был осужден за мошенничество в крупном размере. В период с февраля по май 2019 года он обманным путем выманил у клиентов и присвоил порядка 1,1 млн рублей.
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Сначала жулик пообещал клиенту подарить комплект зимних шин к новому автомобилю и попросил 60 тысяч в долг. Спустя какое-то время взял еще 140 тысяч на оклейку кузова защитной пленкой. Еще через месяц 140 тысяч ему были переданы в счет оплаты части стоимости машины и еще 140 тысяч в обмен на скидку. Когда клиент заподозрил неладное и потребовал у менеджера вернуть ему деньги, то получил обратно только 100 тысяч.
В то же время предприимчивый сотрудник успел «обработать» еще трех клиентов, под разными предлогами выманив у них более полумиллиона рублей. В мае, когда клиенты начали жаловаться, он просто отключил телефон и пропал. Было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Оперативники быстро вычислили подозреваемого на съемной квартире и задержали его. Мужчина полностью признал свою вину. По его словам, он думал, что «богатые не будут жаловаться, у них много денег, и они забудут». В итоге, Выборгский суд учел наивность обвиняемого, приговорил его к условному сроку и обязал компенсировать пострадавшим материальный ущерб.
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