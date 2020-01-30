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30 января 2020, 09:12

Менеджер дилерского центра Volvo оказался мошенником

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Менеджер одного из петербургских автосалонов Volvo был осужден за мошенничество в крупном размере. В период с февраля по май 2019 года он обманным путем выманил у клиентов и присвоил порядка 1,1 млн рублей.
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История произошла в автосалоне «Вольво Кар Суздальский» на Придорожной аллее в Санкт-Петербурге. В феврале 2019 года сюда на работу менеджером взяли нового сотрудника, который сходу взялся решать свои материальные проблемы за счет клиентов. Мужчина обещал покупателям скидки на автомобили и дополнительное оборудование и брал деньги в долг или в качестве предоплаты. Но в кассу автосалона деньги не передавал.

Сначала жулик пообещал клиенту подарить комплект зимних шин к новому автомобилю и попросил 60 тысяч в долг. Спустя какое-то время взял еще 140 тысяч на оклейку кузова защитной пленкой. Еще через месяц 140 тысяч ему были переданы в счет оплаты части стоимости машины и еще 140 тысяч в обмен на скидку. Когда клиент заподозрил неладное и потребовал у менеджера вернуть ему деньги, то получил обратно только 100 тысяч. 

В то же время предприимчивый сотрудник успел «обработать» еще трех клиентов, под разными предлогами выманив у них более полумиллиона рублей. В мае, когда клиенты начали жаловаться, он просто отключил телефон и пропал. Было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Оперативники быстро вычислили подозреваемого на съемной квартире и задержали его. Мужчина полностью признал свою вину. По его словам, он думал, что «богатые не будут жаловаться, у них много денег, и они забудут». В итоге, Выборгский суд учел наивность обвиняемого, приговорил его к условному сроку и обязал компенсировать пострадавшим материальный ущерб.
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Андрей
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Менеджер дилерского центра Volvo оказался мошенником
{{material_128346}}История произошла в автосалоне «Вольво Кар Суздальский» на Придорожной аллее в Санкт-Петербурге. В феврале 2019 года сюда на работу менеджером взяли нового сотрудника, который сходу взялся решать свои материальные проблемы за счет клиентов. Мужчина обещал покупателям скидки на автомобили и дополнительное оборудование и брал деньги в долг или в качестве предоплаты. Но в кассу автосалона деньги не передавал.Сначала жулик пообещал клиенту подарить комплект зимних шин к новому автомобилю и попросил 60 тысяч в долг. Спустя какое-то время взял еще 140 тысяч на оклейку кузова защитной пленкой. Еще через месяц 140 тысяч ему были переданы в счет оплаты части стоимости машины и еще 140 тысяч в обмен на скидку. Когда клиент заподозрил неладное и потребовал у менеджера вернуть ему деньги, то получил обратно только 100 тысяч. В то же время предприимчивый сотрудник успел «обработать» еще трех клиентов, под разными предлогами выманив у них более полумиллиона рублей. В мае, когда клиенты начали жаловаться, он просто отключил телефон и пропал. Было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Оперативники быстро вычислили подозреваемого на съемной квартире и задержали его. Мужчина полностью признал свою вину. По его словам, он думал, что «богатые не будут жаловаться, у них много денег, и они забудут». В итоге, Выборгский суд учел наивность обвиняемого, приговорил его к условному сроку и обязал компенсировать пострадавшим материальный ущерб.
2020-01-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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