Работа есть, но платят по-разному - как попасть в автосалон продавцом

22 июня 2026, 16:29
Менеджеры в автосалонах: как устроиться, сколько платят и почему не хватает кадров
Менеджеры в автосалонах: как устроиться, сколько платят и почему не хватает кадров
В России автосалоны продолжают искать продавцов, несмотря на сокращение числа дилеров. Корреспондент Autonews проверил, как реально устроиться менеджером, какие требования предъявляют и сколько можно заработать. Почему сейчас это особенно актуально, какие подводные камни ждут новичков и что меняется в профессии - рассказываем подробно.
В 2026 году российский рынок автодилеров переживает непростые времена: число дилерских центров снизилось на 1,5%, но спрос на квалифицированных продавцов не падает. Для многих автолюбителей это шанс сменить профессию или найти стабильную работу, особенно на фоне изменений в отрасли и появления новых брендов. Как сообщает Autonews, несмотря на сокращение числа точек, автосалоны активно ищут менеджеров по продажам, предлагая разные условия и сталкиваясь с нехваткой опытных специалистов.
По словам представителей крупных дилерских сетей, формально кандидатов хватает, но найти человека, который разбирается в автомобилях, умеет общаться с клиентами и быстро учится, становится все сложнее. В «Авилон» отмечают, что автобизнес уже несколько лет входит в топ-дефицитных сфер, а среди продавцов особенно ценятся те, кто способен не только консультировать, но и разбираться в финансовых инструментах и работать в высоком темпе. В «Рольф» подчеркивают, что рынок труда сейчас на стороне соискателей, но компании делают ставку на гибкость и быструю адаптацию новых сотрудников, ведь с приходом новых брендов и электромобилей требования к знаниям и навыкам растут.
Попасть в автосалон можно даже без опыта продаж, но знание автомобилей обязательно. В «Авилон» готовы рассматривать кандидатов с любым прошлым, если есть интерес к машинам и водительские права категории B. График работы часто неудобный: смены по два дня через два, с ранними и поздними часами. Зарплата складывается из оклада (около 30 тысяч рублей) и бонусов за каждую проданную машину - в среднем 20-25 тысяч рублей, но точные суммы зависят от марки и условий сделки. Дополнительно сотрудникам предлагают скидки на автомобили, запчасти и обслуживание, а также корпоративные тарифы на связь.
В «Автогермес» для новичков предусмотрена обязательная стажировка - месяц обучения продажам и стандартам работы дилерского центра. За этот период платят 63 тысячи рублей до вычета налога, а после официального оформления зарплата зависит от количества и типа проданных машин: от 10 до 50 тысяч рублей за автомобиль. В среднем продавцы-консультанты зарабатывают 150-200 тысяч рублей в месяц, но многое зависит от выполнения плана, продажи допоборудования и качества сервиса. График плавающий, фиксированных выходных нет, особенно в выходные дни, когда поток клиентов максимальный.
В Favorit Motors менеджерам предлагают работать с китайскими марками, включая Evolute, и не делают акцент на возрасте или образовании - главное, чтобы кандидат был коммуникабельным и грамотным. Оклад напрямую зависит от продаж, а средний доход, по словам рекрутеров, составляет около 150 тысяч рублей. Важно, что точные условия обсуждаются только на личной встрече, а бонусы за каждую машину могут отличаться в зависимости от бренда и политики компании.
Интересно, что возраст кандидата почти нигде не становится препятствием: дилеры ценят как опытных специалистов старше 40 лет, так и молодых сотрудников, способных быстро осваивать новые технологии. В «Рольф» отмечают, что «серебряные» кадры вызывают доверие у покупателей, а зумеры приносят цифровую гибкость. Главное - мотивация, умение общаться и желание учиться.
Однако не все салоны готовы брать новичков: например, в шоуруме Volga («Автомир») требуют минимум два года опыта в автобизнесе. В других случаях кандидатов могут направить в салоны, где продают параллельные Toyota и Mazda или китайские GAC. Бывает и так, что дозвониться до отдела кадров крупных сетей - целый квест: специалисты заняты, а вакансии быстро закрываются.
Профессия продавца в автосалоне становится все сложнее: сегодня от менеджера ждут не только знания о машинах, но и умения работать с современными технологиями, разбираться в кредитах, страховках и дополнительных услугах. Как отмечают эксперты, мотивация сотрудников строится не только на бонусах за продажу, но и на выполнении планов, маржинальности сделок и качестве клиентского сервиса. Это подтверждает и опыт других сфер: например, при поиске причин поломки стеклоподъемника важно не только заменить деталь, но и правильно диагностировать проблему - подробнее об этом можно узнать в материале о типичных ошибках при ремонте стеклоподъемников.
В итоге, несмотря на сокращение числа дилеров, работа в автосалоне остается востребованной и может приносить стабильный доход, если быть готовым к высокой конкуренции, постоянному обучению и нестандартному графику. Для тех, кто любит автомобили и не боится перемен, это реальный шанс найти свое место в быстро меняющейся отрасли. Важно помнить, что успех зависит не только от количества проданных машин, но и от умения работать с клиентами, быстро реагировать на изменения рынка и постоянно совершенствовать свои навыки.
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