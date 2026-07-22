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Автор: Дмитрий Новиков

22 июля 2026, 07:36

Менее 1% новых авто в США оснащаются механической коробкой передач

Менее 1% новых авто в США оснащаются механической коробкой передач

Зумеры не умеют водить на механике: почему автопроизводители массово отказываются от трёхпедальных версий

Менее 1% новых авто в США оснащаются механической коробкой передач

В США продажи автомобилей с механической коробкой передач достигли исторического минимума. Сейчас такие машины занимают менее 1% рынка, хотя еще недавно их было в разы больше. Какие причины привели к такому падению популярности, что изменилось за последние годы и как это влияет на автолюбителей - разбираемся в материале.

В США продажи автомобилей с механической коробкой передач достигли исторического минимума. Сейчас такие машины занимают менее 1% рынка, хотя еще недавно их было в разы больше. Какие причины привели к такому падению популярности, что изменилось за последние годы и как это влияет на автолюбителей - разбираемся в материале.

В 2026 году американский рынок новых автомобилей с механической коробкой передач оказался на грани исчезновения. По данным Gadget review, доля таких машин составила всего 0,9% от всех проданных новых авто. Для сравнения, в 1980 году механика была установлена на 35% автомобилей, а к 2006 году этот показатель снизился до 9%. В 2021 году доля механических коробок уже составляла 0,9%, затем в 2023 году наблюдался кратковременный рост до 1,7%, но сейчас ситуация вновь вернулась к минимальным значениям.

Сокращение ассортимента моделей с механической трансмиссией стало особенно заметным за последнее десятилетие. За этот период количество доступных вариантов уменьшилось на 57%. В 2026 модельном году на рынке осталось лишь 24 модели с механикой, причем почти все они относятся к спортивным автомобилям. Среди них - BMW M2, Honda Civic Type R, Cadillac серии Blackwing, Toyota GR Corolla. Однако даже среди этих машин спрос на версии с механической коробкой остается крайне низким.

Одной из ключевых причин столь резкого падения популярности механики эксперты называют снижение числа водителей, умеющих управлять автомобилем с тремя педалями. Среди представителей поколения Z только 39% владеют этим навыком, тогда как среди людей, родившихся с 1946 по 1964 годы, таких оказалось 83%. Это создает дополнительный барьер для производителей, которые не видят смысла поддерживать выпуск маловостребованных комплектаций.

Еще одним фактором стало развитие автоматических трансмиссий, которые за последние годы значительно улучшились по надежности, экономичности и динамике. Многие автолюбители отмечают, что современные автоматы не уступают механике по управляемости, а в городских условиях даже превосходят ее по удобству. Кроме того, растет популярность электромобилей, где классическая механическая коробка передач не применяется вовсе.

Если Вы не знали, модель BMW M2 считается одной из последних доступных на рынке США с классической механикой. Honda, Toyota и Cadillac также сохраняют отдельные версии с ручной трансмиссией, однако их доля в общем объеме продаж минимальна. В целом, тенденция указывает на то, что механика становится редкостью даже среди энтузиастов, а массовый потребитель все чаще выбирает автоматические решения.

Упомянутые марки: BMW, Honda, Cadillac, Toyota
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