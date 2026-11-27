27 ноября 2026, 10:28
Как закрытие пропускных пунктов с Россией ударит по бюджету Нарвы?
Как закрытие пропускных пунктов с Россией ударит по бюджету Нарвы?
Мэр Нарвы Яан Тоотс предупредил о потерях бизнеса. Ежедневно оставляли от 30 до 50 машин. Парковки приносили доход местной казне. Тоотс также опасался остановки поездов в Россию.
В Нарве ежедневно оставляли от 30 до 50 автомобилей с финскими и латвийскими номерами. Парковочные места приносили доход городской казне.
Во время решения Эстонии закрыть пропускные пункты на границе с Россией мэр Нарвы Яан Тоотс предупредил о последствиях для города. Под ударом могут оказаться и кафе с гостиницами. Его оценку передает эстонское СМИ. ERR сообщало, что Тоотс поднял вопрос о том, не приносят ли жителей приграничных районов в жертву соображениям безопасности.
По словам градоначальника, ограничения лишат местные стоянки потока путешественников из Финляндии и Латвии. Потеря клиентов затронет и заведения, которые обслуживают приезжих. Для города это грозит сокращением доходов от парковок.
Правительство Эстонии объявило, что с 7:00 1 декабря приостановит движение через автомобильные пункты пропуска на границе с Россией как минимум на шесть месяцев. Ограничение распространяется на пешеходов и автомобилистов. Закроются пять переходов: Нарва-Ивангород и Нарва-2. Также ограничения затронут Койдулу, Лухамаа и Саатсе. В официальном объяснении Таллинн сослался на угрозы национальной безопасности. Власти также упомянули предполагаемые российские гибридные операции и попытки поджогов объектов оборонной промышленности. По окончании шестимесячного периода власти намерены оценить, следует ли сохранить или изменить ограничения.
Отдельно Тоотс выразил опасение по поводу возможной остановки железнодорожного сообщения с Россией. По его оценке, такой сценарий подорвал бы экономику всего приграничного уезда Ида-Вирумаа. На момент объявления ограничений закрытие касалось автомобильных переходов, а железнодорожное грузовое движение продолжало работать. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал железнодорожный переход возможным следующим шагом, но о дате или механизме такого ограничения не объявлялось.
Часть автомобилистов, которые больше не смогут пересекать границу через Эстонию, будет выбирать латвийское направление, заявил начальник Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс. Он также отметил, что в Нарве значительную долю пересечений обеспечивают пешеходы, поэтому возможный поток через Латвию не будет полностью сопоставим с эстонским. В Латвии действует электронная система очередей для выезда автомобилей. Если нагрузка вырастет, пограничникам может потребоваться сверхурочная работа.
В МВД Эстонии сообщили, что после закрытия восточной границы высвободятся 160 сотрудников, работавших на пунктах пропуска в Нарве и Койдуле, а также в Лухамаа. Министр внутренних дел Игорь Таро заявил, что часть персонала планируется перераспределить для усиления южной границы страны.
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