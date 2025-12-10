Три люксовых авто, миллионные долги и тайные поездки: чем удивила ЛаТоя Кантрелл

10 декабря 2025, 09:34
Мэр Нового Орлеана оказалась в центре скандала из-за автопарка и бюджета
Мэр Нового Орлеана оказалась в центре скандала из-за автопарка и бюджета
Власти Нового Орлеана оказались под прицелом из-за роскошных служебных авто. Город столкнулся с огромным дефицитом бюджета. Мэр Кантрелл обвиняют в нецелевом расходовании средств.
В Новом Орлеане разгорается очередной скандал вокруг мэра ЛаТои Кантрелл. На этот раз внимание общественности привлекли не только финансовые проблемы города, но и личный автопарк главы администрации. Как сообщает Dailymail, Кантрелл пользуется сразу тремя служебными автомобилями премиум-класса, несмотря на то что городской бюджет трещит по швам.
Ситуация обострилась после того, как стало известно о дефиците бюджета в размере 226 миллионов долларов. Новый мэр Хелена Морено, которая вскоре вступит в должность, уже пообещала избавиться от излишков автопарка и пересмотреть расходы. По ее словам, Кантрелл использует три машины лично, а еще одна закреплена за ее советником. Вопрос, зачем мэру столько автомобилей, остается открытым.
Сама Кантрелл утверждает, что разнообразие транспорта необходимо для безопасности и удобства, особенно с учетом семейных обстоятельств и публичного статуса. Однако критики считают, что подобные аргументы неубедительны на фоне финансового кризиса. В 2020 году, по данным городских архивов, мэр пользовалась Lincoln Continental 2018 года и двумя Chevrolet Suburban, выпущенными в 2018 и 2020 годах.
Параллельно с этим разгорается конфликт между Кантрелл и Морено по поводу нового бюджета. Действующий мэр обвиняет совет в недостаточной проработке предложенного плана, а будущая глава города обещает сделать процесс прозрачнее. В ближайшие месяцы чиновникам предстоит урезать расходы, включая сокращение штата на сотни сотрудников.
Финансовые махинации и скрытые долги
Как выяснилось, администрация Кантрелл потратила более 120 миллионов долларов из общего фонда на ремонтные работы, которые могли быть оплачены федеральными средствами. Несмотря на то что федеральное агентство выделило почти 2 миллиарда долларов на восстановление инфраструктуры после урагана Катрина, городские власти предпочли использовать собственные резервы, что привело к резкому падению ликвидности.
В феврале 2025 года выяснилось, что на оплату счетов уже не хватает средств, а к апрелю дефицит превысил 71 миллион долларов. Только летом чиновники нашли способ компенсировать расходы за счет облигаций, однако последствия для бюджета оказались серьезными. По мнению членов городского совета, именно скрытый дефицит вынудил город занять 125 миллионов долларов для выплаты зарплат и стабилизации финансов.
Обвинения в мошенничестве и личные связи
На фоне финансовых проблем Кантрелл оказалась под следствием по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением. Федеральные прокуроры утверждают, что мэр использовала бюджетные средства для сокрытия личных отношений с телохранителем Джеффри Ваппи. По версии следствия, Ваппи получал зарплату за фиктивную работу, а на городские деньги пара совершала совместные поездки, потратив на это около 70 тысяч долларов.
В обвинительном заключении говорится, что отношения между Кантрелл и Ваппи начались еще в 2021 году, когда мэр была замужем. В переписке через мессенджеры они обсуждали совместные поездки и старались скрыть детали от посторонних. Кантрелл настаивает, что ее действия были продиктованы вопросами безопасности, а обвинения считает предвзятыми.
Роскошные перелеты и оправдания мэра
В прошлом Кантрелл уже подвергалась критике за дорогие авиаперелеты. Она объясняла, что выбирает бизнес-класс ради безопасности, особенно как женщина и мать. В 2022 году мэр отказалась возвращать деньги за перелет в Швейцарию стоимостью около 10 тысяч долларов, а также за аналогичный рейс из Франции, когда ее помощники летели эконом-классом.
Кантрелл утверждает, что к ней предъявляют завышенные требования из-за ее пола и расы. Она неоднократно подчеркивала, что заботится о собственной безопасности и благополучии дочери, а любые вопросы по поводу ее расходов считает неуместными.
Справка 110km.ru. ЛаТоя Кантрелл занимает пост мэра Нового Орлеана с 2018 года и стала первой женщиной на этой должности в истории города. За время ее руководства город неоднократно сталкивался с финансовыми трудностями и скандалами, связанными с расходованием бюджетных средств. Кантрелл известна своей активной позицией по вопросам социальной справедливости, однако ее стиль управления часто вызывает споры среди жителей и политиков.
Похожие материалы Линкольн, Шевроле
-
25.11.2025, 20:34
Редкий Lincoln Continental 1969 года дважды обошел современный Camaro на дрэг-стрипе
На дрэг-стрипе встретились легендарный Lincoln Continental 1969 года и мощный Chevrolet Camaro SS 2018. Неожиданный результат гонки удивил зрителей. Классика и современные технологии сошлись в честном поединке. Кто оказался быстрее – узнаете в нашем материале.Читать далее
-
11.11.2025, 20:44
В США нашли Lincoln Continental Mark V 1979 года с пробегом всего 156 км
В Америке обнаружили уникальный Lincoln Continental Mark V 1979 года. Автомобиль простоял без движения почти полвека. Его пробег составляет всего 97 миль (156 км). Машина сохранила заводскую отделку и оригинальный двигатель. История этого автомобиля удивляет даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
04.11.2025, 11:02
Легендарный Lincoln Continental 1965 года с LS1 V8 и матовым серым цветом
Этот автомобиль способен удивить даже знатоков. Культовая модель обрела новую жизнь. Внешний вид и техническая начинка поражают воображение. Узнайте, что скрывается под капотом и почему этот кабриолет вызывает восторг у автолюбителей.Читать далее
-
10.12.2025, 10:19
Владелец Acura Integra Type S 2024 года проехал 9300 км и продал авто с большой скидкой
Редкая Acura Integra Type S 2024 года с уникальным цветом кузова и мощным турбомотором сменила владельца после пробега в 9300 км. Автомобиль ушел с аукциона за сумму, заметно ниже первоначальной цены. Почему владелец решился на такую сделку и что это говорит о рынке? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 09:11
Российский автопарк стареет: 64% машин с пробегом старше десяти лет
Российский рынок авто с пробегом изменился. Большинство предложений - старые машины. Их возраст превышает десять лет. Ситуация в столицах и регионах разная. Новые данные показывают тревожную тенденцию. Узнайте подробности из нашего материала.Читать далее
-
10.12.2025, 08:59
Российский авторынок уходит в интернет: как дилеры и покупатели осваивают онлайн
Автомобильный рынок сильно меняется. Покупка машины переходит в онлайн. Дилеры осваивают новые форматы. Клиенты предпочитают общаться в чатах. Что ждет отрасль в будущем?Читать далее
-
10.12.2025, 08:36
Почему АвтоВАЗ не спешит создавать конкурента BMW X5 для российского рынка
Российский рынок премиальных внедорожников меняется. АвтоВАЗ способен создать конкурента BMW X5, но не торопится. Компания делает ставку на постепенное развитие. Первый шаг — запуск Lada Azimut. Следите за новостями, чтобы узнать о следующих планах.Читать далее
-
10.12.2025, 08:22
В ноябре авторынок России пополнили 20 совершенно новых моделей
Российский авторынок продолжает удивлять. В ноябре появилось много новинок. Большинство из них - гибриды. Но есть и другие интересные машины. Узнайте, что теперь можно купить.Читать далее
-
10.12.2025, 07:49
Lada Vesta: на что обратить внимание при покупке подержанного автомобиля в 2025 году
Планируете купить Lada Vesta с пробегом? Эксперты раскрыли неожиданные нюансы. Не все проблемы видны сразу. Некоторые детали могут удивить даже опытных водителей. Проверьте, прежде чем принять решение.Читать далее
-
10.12.2025, 07:37
Гибридный Corvette E-Ray против Porsche 911 Carrera: кто быстрее на четверти мили
Гибридный Corvette E-Ray бросает вызов легендарному Porsche 911 Carrera. Сможет ли американский спорткар изменить мнение скептиков? Узнайте, кто оказался быстрее на дистанции четверть мили. Итоги гонки удивят даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
10.12.2025, 07:22
Роскошный кемпер Innova Roadtrip 595L на базе Mercedes-Benz Sprinter 2024 года
Новый Innova Roadtrip 595L удивляет сочетанием стиля и технологий. Внутри – атмосфера дорогой яхты. Цена впечатляет, но что скрывается за ней? Узнайте, чем выделяется этот дом на колесах.Читать далее
Похожие материалы Линкольн, Шевроле
-
25.11.2025, 20:34
Редкий Lincoln Continental 1969 года дважды обошел современный Camaro на дрэг-стрипе
На дрэг-стрипе встретились легендарный Lincoln Continental 1969 года и мощный Chevrolet Camaro SS 2018. Неожиданный результат гонки удивил зрителей. Классика и современные технологии сошлись в честном поединке. Кто оказался быстрее – узнаете в нашем материале.Читать далее
-
11.11.2025, 20:44
В США нашли Lincoln Continental Mark V 1979 года с пробегом всего 156 км
В Америке обнаружили уникальный Lincoln Continental Mark V 1979 года. Автомобиль простоял без движения почти полвека. Его пробег составляет всего 97 миль (156 км). Машина сохранила заводскую отделку и оригинальный двигатель. История этого автомобиля удивляет даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
04.11.2025, 11:02
Легендарный Lincoln Continental 1965 года с LS1 V8 и матовым серым цветом
Этот автомобиль способен удивить даже знатоков. Культовая модель обрела новую жизнь. Внешний вид и техническая начинка поражают воображение. Узнайте, что скрывается под капотом и почему этот кабриолет вызывает восторг у автолюбителей.Читать далее
-
10.12.2025, 10:19
Владелец Acura Integra Type S 2024 года проехал 9300 км и продал авто с большой скидкой
Редкая Acura Integra Type S 2024 года с уникальным цветом кузова и мощным турбомотором сменила владельца после пробега в 9300 км. Автомобиль ушел с аукциона за сумму, заметно ниже первоначальной цены. Почему владелец решился на такую сделку и что это говорит о рынке? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 09:11
Российский автопарк стареет: 64% машин с пробегом старше десяти лет
Российский рынок авто с пробегом изменился. Большинство предложений - старые машины. Их возраст превышает десять лет. Ситуация в столицах и регионах разная. Новые данные показывают тревожную тенденцию. Узнайте подробности из нашего материала.Читать далее
-
10.12.2025, 08:59
Российский авторынок уходит в интернет: как дилеры и покупатели осваивают онлайн
Автомобильный рынок сильно меняется. Покупка машины переходит в онлайн. Дилеры осваивают новые форматы. Клиенты предпочитают общаться в чатах. Что ждет отрасль в будущем?Читать далее
-
10.12.2025, 08:36
Почему АвтоВАЗ не спешит создавать конкурента BMW X5 для российского рынка
Российский рынок премиальных внедорожников меняется. АвтоВАЗ способен создать конкурента BMW X5, но не торопится. Компания делает ставку на постепенное развитие. Первый шаг — запуск Lada Azimut. Следите за новостями, чтобы узнать о следующих планах.Читать далее
-
10.12.2025, 08:22
В ноябре авторынок России пополнили 20 совершенно новых моделей
Российский авторынок продолжает удивлять. В ноябре появилось много новинок. Большинство из них - гибриды. Но есть и другие интересные машины. Узнайте, что теперь можно купить.Читать далее
-
10.12.2025, 07:49
Lada Vesta: на что обратить внимание при покупке подержанного автомобиля в 2025 году
Планируете купить Lada Vesta с пробегом? Эксперты раскрыли неожиданные нюансы. Не все проблемы видны сразу. Некоторые детали могут удивить даже опытных водителей. Проверьте, прежде чем принять решение.Читать далее
-
10.12.2025, 07:37
Гибридный Corvette E-Ray против Porsche 911 Carrera: кто быстрее на четверти мили
Гибридный Corvette E-Ray бросает вызов легендарному Porsche 911 Carrera. Сможет ли американский спорткар изменить мнение скептиков? Узнайте, кто оказался быстрее на дистанции четверть мили. Итоги гонки удивят даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
10.12.2025, 07:22
Роскошный кемпер Innova Roadtrip 595L на базе Mercedes-Benz Sprinter 2024 года
Новый Innova Roadtrip 595L удивляет сочетанием стиля и технологий. Внутри – атмосфера дорогой яхты. Цена впечатляет, но что скрывается за ней? Узнайте, чем выделяется этот дом на колесах.Читать далее
- 9 990 000 РChevrolet Suburban 2022 в Москве
- 4 100 000 РLincoln Continental 2019 в Москве
- 14 500 000 РChevrolet Suburban 2023 в Москве
- 4 100 000 РLincoln Continental 2016 в Москве
- 3 300 000 РChevrolet Suburban 2012 в Москве
- 1 500 000 РChevrolet Suburban 1993 в Москве
- 4 600 000 РChevrolet Suburban 2015 в Москве
- 9 500 000 РChevrolet Suburban 2021 в Москве
- 2 200 000 РChevrolet Suburban 2011 в Москве
- 1 150 000 РChevrolet Suburban 1996 в Москве