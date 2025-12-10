Три люксовых авто, миллионные долги и тайные поездки: чем удивила ЛаТоя Кантрелл

Мэр Нового Орлеана оказалась в центре скандала из-за автопарка и бюджета

Власти Нового Орлеана оказались под прицелом из-за роскошных служебных авто. Город столкнулся с огромным дефицитом бюджета. Мэр Кантрелл обвиняют в нецелевом расходовании средств.

В Новом Орлеане разгорается очередной скандал вокруг мэра ЛаТои Кантрелл. На этот раз внимание общественности привлекли не только финансовые проблемы города, но и личный автопарк главы администрации. Как сообщает Dailymail, Кантрелл пользуется сразу тремя служебными автомобилями премиум-класса, несмотря на то что городской бюджет трещит по швам.

Ситуация обострилась после того, как стало известно о дефиците бюджета в размере 226 миллионов долларов. Новый мэр Хелена Морено, которая вскоре вступит в должность, уже пообещала избавиться от излишков автопарка и пересмотреть расходы. По ее словам, Кантрелл использует три машины лично, а еще одна закреплена за ее советником. Вопрос, зачем мэру столько автомобилей, остается открытым.

Сама Кантрелл утверждает, что разнообразие транспорта необходимо для безопасности и удобства, особенно с учетом семейных обстоятельств и публичного статуса. Однако критики считают, что подобные аргументы неубедительны на фоне финансового кризиса. В 2020 году, по данным городских архивов, мэр пользовалась Lincoln Continental 2018 года и двумя Chevrolet Suburban, выпущенными в 2018 и 2020 годах.

Параллельно с этим разгорается конфликт между Кантрелл и Морено по поводу нового бюджета. Действующий мэр обвиняет совет в недостаточной проработке предложенного плана, а будущая глава города обещает сделать процесс прозрачнее. В ближайшие месяцы чиновникам предстоит урезать расходы, включая сокращение штата на сотни сотрудников.

Финансовые махинации и скрытые долги

Как выяснилось, администрация Кантрелл потратила более 120 миллионов долларов из общего фонда на ремонтные работы, которые могли быть оплачены федеральными средствами. Несмотря на то что федеральное агентство выделило почти 2 миллиарда долларов на восстановление инфраструктуры после урагана Катрина, городские власти предпочли использовать собственные резервы, что привело к резкому падению ликвидности.

В феврале 2025 года выяснилось, что на оплату счетов уже не хватает средств, а к апрелю дефицит превысил 71 миллион долларов. Только летом чиновники нашли способ компенсировать расходы за счет облигаций, однако последствия для бюджета оказались серьезными. По мнению членов городского совета, именно скрытый дефицит вынудил город занять 125 миллионов долларов для выплаты зарплат и стабилизации финансов.

Обвинения в мошенничестве и личные связи

На фоне финансовых проблем Кантрелл оказалась под следствием по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением. Федеральные прокуроры утверждают, что мэр использовала бюджетные средства для сокрытия личных отношений с телохранителем Джеффри Ваппи. По версии следствия, Ваппи получал зарплату за фиктивную работу, а на городские деньги пара совершала совместные поездки, потратив на это около 70 тысяч долларов.

В обвинительном заключении говорится, что отношения между Кантрелл и Ваппи начались еще в 2021 году, когда мэр была замужем. В переписке через мессенджеры они обсуждали совместные поездки и старались скрыть детали от посторонних. Кантрелл настаивает, что ее действия были продиктованы вопросами безопасности, а обвинения считает предвзятыми.

Роскошные перелеты и оправдания мэра

В прошлом Кантрелл уже подвергалась критике за дорогие авиаперелеты. Она объясняла, что выбирает бизнес-класс ради безопасности, особенно как женщина и мать. В 2022 году мэр отказалась возвращать деньги за перелет в Швейцарию стоимостью около 10 тысяч долларов, а также за аналогичный рейс из Франции, когда ее помощники летели эконом-классом.

Кантрелл утверждает, что к ней предъявляют завышенные требования из-за ее пола и расы. Она неоднократно подчеркивала, что заботится о собственной безопасности и благополучии дочери, а любые вопросы по поводу ее расходов считает неуместными.

Справка 110km.ru. ЛаТоя Кантрелл занимает пост мэра Нового Орлеана с 2018 года и стала первой женщиной на этой должности в истории города. За время ее руководства город неоднократно сталкивался с финансовыми трудностями и скандалами, связанными с расходованием бюджетных средств. Кантрелл известна своей активной позицией по вопросам социальной справедливости, однако ее стиль управления часто вызывает споры среди жителей и политиков.