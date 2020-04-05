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5 апреля 2020, 12:33

Мэр Новокузнецка назвал своего водителя «идиотом»

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Фото из открытых источников
Но не спешите кидать камень в огород главы полумиллионного сибирского города. Оценка, озвученная Сергеем Кузнецовым, находит одобрение у подавляющего большинства жителей трудового Кузбасса.
Мэр Новокузнецка назвал своего водителя идиотом

Фото из открытых источников

«Знаю людей безответственных, которые, ведая, что уже вводятся самоизоляционные карантинные мероприятия, улетали в Таиланд или во Вьетнам. Один из них – мой водитель», - заявил мэр Новокузнецка в эфире одного из местных ТВ-каналов.

И далее по тексту: «Вот сейчас мне доложили, что мой водитель улетел в Таиланд. Он знал, он постоянно сидит рядом с руководителем города, возит меня… И он полетел туда.  Теперь до конца года он будет сидеть в карантине. Он просто из него не вылезет. Или вообще никогда больше не выйдет на работу. И очень много таких граждан. Это просто надо быть идиотом, по-другому я не могу сказать. Юра, если ты не улетел в Таиланд – позвони мне, пожалуйста, я перед тобой извинюсь. Но мне доложили, что ты в Таиланде».

«Открыта новая вакансия», - пишут комментаторы. «Я готов за него порулить, если что», «Езжу отлично. Так что, я тоже за него могу порулить», - отвечают другие, видимо, потерявшие в результате карантина работу.


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Мэр Новокузнецка назвал своего водителя «идиотом»
«Знаю людей безответственных, которые, ведая, что уже вводятся самоизоляционные карантинные мероприятия, улетали в Таиланд или во Вьетнам. Один из них – мой водитель», - заявил мэр Новокузнецка в эфире одного из местных ТВ-каналов. И далее по тексту: «Вот сейчас мне доложили, что мой водитель улетел в Таиланд. Он знал, он постоянно сидит рядом с руководителем города, возит меня… И он полетел туда.  Теперь до конца года он будет сидеть в карантине. Он просто из него не вылезет. Или вообще никогда больше не выйдет на работу. И очень много таких граждан. Это просто надо быть идиотом, по-другому я не могу сказать. Юра, если ты не улетел в Таиланд – позвони мне, пожалуйста, я перед тобой извинюсь. Но мне доложили, что ты в Таиланде». «Открыта новая вакансия», - пишут комментаторы. «Я готов за него порулить, если что», «Езжу отлично. Так что, я тоже за него могу порулить», - отвечают другие, видимо, потерявшие в результате карантина работу.
2020-04-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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