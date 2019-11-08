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8 ноября 2019, 14:56
Mercedes Benz G-Class станет «электричкой»
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Фото: Mercedes-Benz
Глава Mercedes-Benz Cars Ола Кэлениус официально подтвердил планы компании выпустить внедорожник G-Class с полностью электрической силовой установкой. Ранее с такой просьбой к главе концерна обратился Арнольд Шварценеггер.
Фото: electrec.co
Фото: electrec.co
Фото: electrec.co
Фото: electrec.co
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Сохранить внедорожник на рынке поможет перевод его на электричество. Вероятнее всего, Mercedes-Benz G-Class пополнит электрическую линейку EQ. Еще в 2018 году с предложением выпустить «Гелендваген» с полностью электрической силовой установкой к тогдашнему главе концерна Daimler Дитеру Цетше обратился Арнольд Шварценеггер. Дело в том, что у Арни в гараже уже третий год «живет» кастомный электрокар на базе G-Class предыдущего поколения, построенный специалистами австрийской компании Kreisel Electric.
Электрический Mercedes-Benz G-Class Шварценеггера получил электромотор мощностью 490 л.с. и блок аккумуляторных батарей емкостью 80 кВт-ч и массой 510 килограммов. Дальность хода без подзарядки превышает 300 километров, а максимальная скорость – 180 км/ч. С места до сотни электрокар разгоняется за 5,6 секунды или на 3 секунды быстрее, чем оригинальная версия с бензиновым двигателем.
Комментарии
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Не Гелендеваген снимать с производства нельзя. Это же машина легенда. Хотя, даже если ее снимут с производства, она всегда будет пользоваться популярностью, потому что таких машин больше нет. В этой машине все удачно продумано, а самое главное, так ее безопасность и комфорт. В такой машине можно ездить ...
, весь этот ваш гелик-сплошное пафосное говно!!! и не более! а луаз, хоть и невзрачный на вид, но в свое время был отличной машиной для бездорожья (каковой является и по сей день) !
Шеврале тахо, кадилак эскалэйд и хамер .. машины практически одинаковые. Эскалайд и тахо .. воопще на 80 % одно авто. Владел эскплэйдом .. за три года одни рпсходники .. хотя авто было не молодое. Растраивал только расход в 20-25 литров .. но с головой окупалось отсутствием ремонтов и проблем ... так ...
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