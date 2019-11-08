Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
8 ноября 2019, 14:56

Mercedes Benz G-Class станет «электричкой»

  • 1491
  • 0
Фото: Mercedes-Benz
Глава Mercedes-Benz Cars Ола Кэлениус официально подтвердил планы компании выпустить внедорожник G-Class с полностью электрической силовой установкой. Ранее с такой просьбой к главе концерна обратился Арнольд Шварценеггер.
Mercedes Benz G Class станет электричкой

Фото: electrec.co

Mercedes Benz G Class станет электричкой

Фото: electrec.co

Mercedes Benz G Class станет электричкой

Фото: electrec.co

Mercedes Benz G Class станет электричкой

Фото: electrec.co

Mercedes Benz G Class станет электричкой
Mercedes Benz G Class станет электричкой
Mercedes Benz G Class станет электричкой
Mercedes Benz G Class станет электричкой
Ранее мы писали
Компания Mercedes-Benz, как и обещала, вывела к концу года на рынок дизельную модификацию внедорожника G-Class ...
Читать далее
Как сообщил журналистам Ола Кэлениус, вопрос о снятии с производства G-Class вновь обсуждали на совещании в Mercedes-Benz. Большой и дорогой внедорожник с мощными бензиновыми и дизельными моторами смотрится реликтовым зверем на фоне современных компактных электрокаров. Однако господин Кэлениус безапелляционно заявил: последним с конвейера Mercedes сойдет именно G-Class.

Сохранить внедорожник на рынке поможет перевод его на электричество. Вероятнее всего, Mercedes-Benz G-Class пополнит электрическую линейку EQ. Еще в 2018 году с предложением выпустить «Гелендваген» с полностью электрической силовой установкой к тогдашнему главе концерна Daimler Дитеру Цетше обратился Арнольд Шварценеггер. Дело в том, что у Арни в гараже уже третий год «живет» кастомный электрокар на базе G-Class предыдущего поколения, построенный специалистами австрийской компании Kreisel Electric.

Электрический Mercedes-Benz G-Class Шварценеггера получил электромотор мощностью 490 л.с. и блок аккумуляторных батарей емкостью 80 кВт-ч и массой 510 килограммов. Дальность хода без подзарядки превышает 300 километров, а максимальная скорость – 180 км/ч. С места до сотни электрокар разгоняется за 5,6 секунды или на 3 секунды быстрее, чем оригинальная версия с бензиновым двигателем.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz G-klasse
Не Гелендеваген снимать с производства нельзя. Это же машина легенда. Хотя, даже если ее снимут с производства, она всегда будет пользоваться популярностью, потому что таких машин больше нет. В этой машине все удачно продумано, а самое главное, так ее безопасность и комфорт. В такой машине можно ездить ...
Sergey Teplyakov
«Глас народа»: «ЛуАЗ» плюс «Геландваген» равно «Волынваген»
, весь этот ваш гелик-сплошное пафосное говно!!! и не более! а луаз, хоть и невзрачный на вид, но в свое время был отличной машиной для бездорожья (каковой является и по сей день) !
юрий
Самые дорогие в эксплуатации иномарки
Шеврале тахо, кадилак эскалэйд и хамер .. машины практически одинаковые. Эскалайд и тахо .. воопще на 80 % одно авто. Владел эскплэйдом .. за три года одни рпсходники .. хотя авто было не молодое. Растраивал только расход в 20-25 литров .. но с головой окупалось отсутствием ремонтов и проблем ... так ...
Сергей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Mercedes Benz Бенц
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Контраварийное вождение. Необходимость или развлечение?
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Mercedes G
Объявления о продаже Mercedes G
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Mercedes Benz G-Class станет «электричкой»
{{material_125366}}Как сообщил журналистам Ола Кэлениус, вопрос о снятии с производства G-Class вновь обсуждали на совещании в Mercedes-Benz. Большой и дорогой внедорожник с мощными бензиновыми и дизельными моторами смотрится реликтовым зверем на фоне современных компактных электрокаров. Однако господин Кэлениус безапелляционно заявил: последним с конвейера Mercedes сойдет именно G-Class.Сохранить внедорожник на рынке поможет перевод его на электричество. Вероятнее всего, Mercedes-Benz G-Class пополнит электрическую линейку EQ. Еще в 2018 году с предложением выпустить «Гелендваген» с полностью электрической силовой установкой к тогдашнему главе концерна Daimler Дитеру Цетше обратился Арнольд Шварценеггер. Дело в том, что у Арни в гараже уже третий год «живет» кастомный электрокар на базе G-Class предыдущего поколения, построенный специалистами австрийской компании Kreisel Electric.Электрический Mercedes-Benz G-Class Шварценеггера получил электромотор мощностью 490 л.с. и блок аккумуляторных батарей емкостью 80 кВт-ч и массой 510 килограммов. Дальность хода без подзарядки превышает 300 километров, а максимальная скорость – 180 км/ч. С места до сотни электрокар разгоняется за 5,6 секунды или на 3 секунды быстрее, чем оригинальная версия с бензиновым двигателем.
2019-11-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Тамбов Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.