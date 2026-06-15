Реальная дальность против заявленных цифр: какой электромобиль проехал 740 км и удивил экспертов ADAC?

15 июня 2026, 16:38
Mercedes CLA EQ стал лидером по запасу хода среди электромобилей 2026 года
Mercedes CLA EQ стал лидером по запасу хода среди электромобилей 2026 года
ADAC провел свежий тест электромобилей и выяснил, какие модели реально проезжают дальше всех и тратят меньше всего энергии. В лидерах оказался Mercedes CLA EQ с рекордной дальностью хода. Почему эти результаты важны для водителей именно сейчас, какие авто удивили, а какие разочаровали - рассказываем подробно.
Рынок электромобилей в России и Европе стремительно меняется, и для многих водителей вопрос реальной дальности хода становится ключевым при выборе новой машины. Практическая польза очевидна: чем дальше автомобиль проезжает на одной зарядке, тем реже приходится искать зарядные станции, а значит, экономится время и деньги. Особенно это актуально для тех, кто часто ездит на дальние расстояния или живет в регионах с ограниченной инфраструктурой.
ADAC провел очередной масштабный тест современных электромобилей, чтобы выяснить, какие модели действительно способны удивить запасом хода и экономичностью. В испытаниях участвовали как бюджетные, так и премиальные авто - от Dacia Spring Electric до Mercedes EQS. Все машины проходили одинаковый маршрут с учетом городских, загородных и скоростных участков, что позволило получить максимально приближенные к реальности результаты.
Абсолютным рекордсменом стал Mercedes-Benz CLA Coupé 250+ EQ Progressive, который смог проехать 740 километров без подзарядки. При этом его средний расход составил всего 13,4 кВт·ч на 100 км - показатель, который пока недостижим для большинства конкурентов. В числе самых экономичных оказались также Hyundai Ioniq 6 и Mini Aceman, что подтверждает: не только объем батареи, но и эффективность силовой установки играет решающую роль.
Для сравнения, Ford Mustang Mach-E требует подзарядки уже через 480 километров, что может стать ограничением для тех, кто рассчитывает на дальние поездки. Важно отметить, что ADAC учитывает так называемые потери при зарядке - ведь часть энергии теряется в процессе, и это влияет на итоговую стоимость эксплуатации.
Многие водители до сих пор ориентируются на привычные показатели расхода топлива у бензиновых и дизельных машин, но с электрокарами ситуация иная. Здесь важно не только, сколько энергии потребляет автомобиль, но и как быстро он заряжается, сколько стоит обслуживание, страховка и насколько быстро теряет в цене. Производители все чаще делают ставку на повышение эффективности: чем меньше расход, тем легче сделать машину легче и дешевле, а значит, доступнее для массового покупателя.
Интересно, что даже среди недорогих моделей встречаются достойные по запасу хода варианты, хотя абсолютные лидеры пока среди премиальных брендов. В последние годы автопроизводители активно внедряют новые технологии управления батареями и электродвигателями, что позволяет добиваться впечатляющих результатов без увеличения массы аккумулятора.
Для справки: по данным экспертов, средний запас хода электромобилей в Европе за последние три года вырос почти на 30%. При этом стоимость владения такими машинами постепенно снижается за счет удешевления батарей и развития инфраструктуры зарядных станций. Однако, как показывает практика, реальные показатели всегда зависят от стиля езды, погодных условий и даже типа маршрута.
Таким образом, результаты теста ADAC позволяют сделать вывод: при выборе электромобиля стоит обращать внимание не только на заявленный запас хода, но и на реальный расход энергии, а также учитывать все сопутствующие расходы. Это поможет избежать разочарований и выбрать действительно выгодную и практичную модель для повседневной эксплуатации.
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