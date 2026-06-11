Подогрев ремней, ИИ-ассистент и чудо-подсветка: как Mercedes прокачал комфорт EQS в надежде понравится китайцам

Mercedes EQS 2026: второе обновление, 800 вольт и рекордная дальность хода

Mercedes EQS после второго крупного обновления удивил не только внешними деталями, но и серьезными изменениями в электронике и батарее. Теперь модель обещает до 925 км на одном заряде и новые функции, которые раньше были недоступны. Почему это важно для рынка электромобилей и что изменилось - разбираемся подробно. Мало кто знает, но такие перемены могут повлиять на выбор многих покупателей.

Mercedes EQS после второго крупного обновления удивил не только внешними деталями, но и серьезными изменениями в электронике и батарее. Теперь модель обещает до 925 км на одном заряде и новые функции, которые раньше были недоступны. Почему это важно для рынка электромобилей и что изменилось - разбираемся подробно. Мало кто знает, но такие перемены могут повлиять на выбор многих покупателей.

Для российских автолюбителей новость о втором масштабном обновлении Mercedes EQS может стать настоящим поводом пересмотреть отношение к электромобилям премиум-класса. В условиях, когда дальность хода и скорость зарядки становятся ключевыми критериями выбора, EQS 2026 года выходит на новый уровень, предлагая решения, которые раньше казались недостижимыми для серийных моделей.

Главное изменение - переход на 800-вольтовую архитектуру. Это не просто техническая деталь, а реальный шаг вперед: теперь EQS способен за 10 минут зарядки получить запас хода до 320 км, а максимальная дальность на одном заряде достигает 925 км по WLTP. Для сравнения, еще недавно даже топовые электроседаны не могли приблизиться к таким показателям. Батарея увеличилась до 122 кВт·ч, а новая химия ячеек позволила повысить эффективность и снизить потери энергии.

Внешне автомобиль изменился незначительно: появились новые мускулистые выштамповки на капоте, а традиционная звезда Mercedes теперь подсвечивается. Внутри же инженеры сосредоточились на технологиях. Самое заметное - внедрение системы Steer-by-Wire, где механическая связь между рулем и колесами заменена электроникой. Это решение, доступное за доплату, дополняется подруливающей на 10 градусов задней осью, что делает управление более точным и легким даже в тесных городских условиях.

Фото: Mercedes-Benz

Еще одна важная новинка - интеграция Mercedes-Benz Operating System MB.OS с поддержкой искусственного интеллекта. Благодаря этому EQS способен вести сложные диалоги с водителем, а регулярные обновления по воздуху (OTA) гарантируют актуальность функций на протяжении многих лет. Среди новых опций - подогреваемые ремни безопасности, которые быстро согревают в холодное время года. Это решение впервые появилось на экспериментальных моделях, а теперь стало доступно в серийной версии.

По информации Mercedes-Benz AG, более четверти всех компонентов в обновленном EQS были переработаны или полностью заменены. На задней оси теперь установлен двухступенчатый редуктор, который переключается на скорости около 120 км/ч, что позволяет экономить энергию на трассе. Кроме того, автомобиль поддерживает функции Vehicle-to-Grid и Vehicle-to-Home - то есть может отдавать энергию обратно в сеть или использоваться как резервный источник для дома.

Технические характеристики впечатляют: мощность от 270 до 430 кВт (367-585 л.с.), разгон до 100 км/ч за 4,1-6,2 секунды, максимальная скорость 210 км/ч. Объем багажника - 610 литров, а при сложенных сиденьях - до 1770 литров. Масса машины - от 2550 до 2660 кг, а цена в Германии стартует с 94 403 евро (7,9 млн евро) и доходит до 134 732 евро (11,2 млн рублей) в зависимости от комплектации.

Интересно, что Mercedes не стал радикально менять дизайн салона, несмотря на критику за массивную переднюю панель и ощущение тесноты по сравнению с классической S-класс. Вместо этого ставка сделана на технологии и комфорт. Такой подход может стать новым трендом для премиальных электромобилей, где важнее не внешний вид, а возможности и удобство для водителя.

На фоне этих изменений стоит отметить, что конкуренты тоже не стоят на месте. Например, недавно на рынке появился Citroen C5X с турбомотором и возможностью льготного ввоза, что также влияет на расстановку сил среди новых моделей - подробнее об этом можно узнать в материале о старте продаж Citroen C5X в России.

В целом, обновленный Mercedes EQS 2026 года выглядит как серьезный вызов для всех, кто еще сомневается в перспективах электромобилей на российском рынке. Возможность проехать почти тысячу километров без подзарядки, быстрая зарядка и новые электронные системы делают эту модель одной из самых технологичных в своем классе. Если исходить из представленной информации, EQS способен задать новые стандарты для премиальных электрокаров и подтолкнуть конкурентов к ускоренному развитию.